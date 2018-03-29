Gazzeli Hristiyanlara Ä°srail'den ibadet engeli

Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n, Paskalya BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla KudÃ¼s'e giderekÂ KÄ±yamet Kilisesi'nde ibadet etmek isteyenÂ Gazzeli HristiyanlaraÂ izin vermediÄŸi bildirildi.
KudÃ¼s Latin Patrikhanesi Sekreteri Ä°brahim Åžomali, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Paskalya mÃ¼nasebetiyle Ä°srail'in genelde az sayÄ±da da olsa Gazzeli Hristiyan'a KudÃ¼s'e geÃ§iÅŸ izni Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bu yÄ±lki dini ziyaretlere izin vermediÄŸini sÃ¶yledi.
Ä°srailli yetkililerin geÃ§en yÄ±l Paskalya BayramÄ± iÃ§in Gazze'den gelenlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n dÃ¶nmediÄŸini iddia ettiÄŸini aktaran Åžomali, "Bu iddialarÄ±n ne Ã¶lÃ§Ã¼de doÄŸru olduÄŸunu bilmiyoruz. DoÄŸru olsa dahi ziyaret izninin verilmemesine gerekÃ§e olamaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.
Ä°srail'in bu yÃ¶ndeki uygulamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Åžomali, "Her insanÄ±n kutsal dini mekÃ¢nlarÄ±na ulaÅŸma hakkÄ± vardÄ±r, orada ibadetini yapmak iÃ§in birinden izin almaya ihtiyacÄ± yoktur." dedi.
Ã–te yandan Ä°srail'in Haaretz gazetesinde yer alan bir haberde Gazze'den 55 yaÅŸ altÄ± kiÅŸiler iÃ§in izin verilmeyeceÄŸine dair Ä°srail yÃ¶netimi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Gazze Åžeridi'nin iki milyonluk nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k bini Hristiyanlardan oluÅŸuyor.
Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nlarÄ±ndan KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi, her yÄ±l dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinden gelen HristiyanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Paskalya ayinlerine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Hazreti Ä°sa'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve diriliÅŸini ifade eden Paskalya BayramÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ kutlanacak.
DSÃ–, 3 yÄ±ldÄ±r savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen'de saÄŸlÄ±k imkanlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi ve savaÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle 16,4 milyon kiÅŸinin temel saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± hususunda uyarÄ±larda bulundu
Rusya'yÄ±, ajan Skripal ve kÄ±zÄ±nÄ±n sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan Ä°ngiltere'nin 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesiyle baÅŸlayan tepki, dÃ¼nya genelinde yankÄ± buldu. DÃ¼nya genelinde 24 Ã¼lke 139 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti
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Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±nda Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan krizi Ã¼nlÃ¼ Rus yazar Dostoyevski'nin "SuÃ§ ve Ceza" romanÄ±na benzetti.
Beyaz Saray'dan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n AmerikalÄ± teknoloji devi Amazon'u hedef alan regÃ¼lasyonlar getireceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ±na yalanlama geldi. Trump'Ä±n, Amazon'un "peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan piyasa deÄŸerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dÃ¼nyanÄ±n piyasa deÄŸeri en yÃ¼ksek ÅŸirketleri arasÄ±nda da Microsoft'un altÄ±na dÃ¼ÅŸerek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya geriledi.
Ä°srail'den, Paskalya BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla KudÃ¼s'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin Ã§Ä±kmadÄ±
27 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸecek olan Kuzey-GÃ¼ney Kore zirvesi, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana iki Ã¼lkenin liderlerini bir araya getiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ buluÅŸma olacak.
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