11:04, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Gazzeli Hristiyanlara Ä°srail'den ibadet engeli

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°srail makamlarÄ±nÄ±n, Paskalya BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla KudÃ¼s'e giderekÂ KÄ±yamet Kilisesi'nde ibadet etmek isteyenÂ Gazzeli HristiyanlaraÂ izin vermediÄŸi bildirildi.

KudÃ¼s Latin Patrikhanesi Sekreteri Ä°brahim Åžomali, yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Paskalya mÃ¼nasebetiyle Ä°srail'in genelde az sayÄ±da da olsa Gazzeli Hristiyan'a KudÃ¼s'e geÃ§iÅŸ izni Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ancak bu yÄ±lki dini ziyaretlere izin vermediÄŸini sÃ¶yledi.

Ä°srailli yetkililerin geÃ§en yÄ±l Paskalya BayramÄ± iÃ§in Gazze'den gelenlerin bir kÄ±smÄ±nÄ±n dÃ¶nmediÄŸini iddia ettiÄŸini aktaran Åžomali, "Bu iddialarÄ±n ne Ã¶lÃ§Ã¼de doÄŸru olduÄŸunu bilmiyoruz. DoÄŸru olsa dahi ziyaret izninin verilmemesine gerekÃ§e olamaz." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

Ä°srail'in bu yÃ¶ndeki uygulamalarÄ±nÄ± eleÅŸtiren Åžomali, "Her insanÄ±n kutsal dini mekÃ¢nlarÄ±na ulaÅŸma hakkÄ± vardÄ±r, orada ibadetini yapmak iÃ§in birinden izin almaya ihtiyacÄ± yoktur." dedi.

Ã–te yandan Ä°srail'in Haaretz gazetesinde yer alan bir haberde Gazze'den 55 yaÅŸ altÄ± kiÅŸiler iÃ§in izin verilmeyeceÄŸine dair Ä°srail yÃ¶netimi tarafÄ±ndan aÃ§Ä±klama yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

Gazze Åžeridi'nin iki milyonluk nÃ¼fusunun yaklaÅŸÄ±k bini Hristiyanlardan oluÅŸuyor.

Hristiyan dÃ¼nyasÄ±nÄ±n en kutsal mekÃ¢nlarÄ±ndan KudÃ¼s'teki KÄ±yamet Kilisesi, her yÄ±l dÃ¼nyanÄ±n Ã§eÅŸitli yerlerinden gelen HristiyanlarÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla Paskalya ayinlerine ev sahipliÄŸi yapÄ±yor. Hazreti Ä°sa'nÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ve diriliÅŸini ifade eden Paskalya BayramÄ± pazar gÃ¼nÃ¼ kutlanacak.