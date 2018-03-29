'Trump' sÃ¶ylentisi Amazon'u fena vurdu

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, Trump yÃ¶netiminin Amazon'a yÃ¶nelik bir regÃ¼lasyon planÄ±Â iÃ§inde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
Åžirketin hisselerinde bÃ¼yÃ¼k kayba yol aÃ§an spekÃ¼lasyonlarÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Sanders, "Åžu anda hiÃ§bir aÃ§Ä±klamamÄ±z yok ve spesifik bir politika ya da eylemi deÄŸerlendirmiyoruz ya da planlamÄ±yoruz" dedi.
Ä°ddialar, ABD'li yayÄ±n kuruluÅŸu Axios'un Trump'a yakÄ±n 5 farklÄ± kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberden kaynaklanmÄ±ÅŸtÄ±.
Haberde, Trump'a yakÄ±n olduÄŸu belirtilen isimsiz bir kaynaÄŸÄ±n, "(Trump) Amazon'a kafayÄ± takmÄ±ÅŸ durumda. AntitrÃ¶st ve rekabet yasalarÄ± kapsamÄ±nda Amazon'un peÅŸine dÃ¼ÅŸme yollarÄ±nÄ± merak ediyor." ifadesine yer verilmiÅŸti.
Trump'Ä±n, Amazon'un "peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸirketin hisseleri salÄ± gÃ¼nÃ¼ sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterirken, firmanÄ±n piyasa deÄŸerinde de bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â
DÃ¼n TSÄ° 18.20'de Amazon'un hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri 1387 dolara kadar gerilerken yÃ¼zde 7,3 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydetti.Â
BÃ¶ylece, piyasa deÄŸerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dÃ¼nyanÄ±n piyasa deÄŸeri en yÃ¼ksek ÅŸirketleri arasÄ±nda da Microsoft'un altÄ±na dÃ¼ÅŸerek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸe geriledi.Â
DSÃ–, 3 yÄ±ldÄ±r savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen'de saÄŸlÄ±k imkanlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi ve savaÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle 16,4 milyon kiÅŸinin temel saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± hususunda uyarÄ±larda bulundu
Rusya'yÄ±, ajan Skripal ve kÄ±zÄ±nÄ±n sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan Ä°ngiltere'nin 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesiyle baÅŸlayan tepki, dÃ¼nya genelinde yankÄ± buldu. DÃ¼nya genelinde 24 Ã¼lke 139 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti
Romanya'da bulunan nÃ¼kleer santralde yaÅŸanan bir kazanÄ±n ardÄ±ndan reaktÃ¶rlerden birinin durduÄŸu belirtildi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±nda Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan krizi Ã¼nlÃ¼ Rus yazar Dostoyevski'nin "SuÃ§ ve Ceza" romanÄ±na benzetti.
Beyaz Saray'dan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n AmerikalÄ± teknoloji devi Amazon'u hedef alan regÃ¼lasyonlar getireceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ±na yalanlama geldi. Trump'Ä±n, Amazon'un "peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan piyasa deÄŸerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dÃ¼nyanÄ±n piyasa deÄŸeri en yÃ¼ksek ÅŸirketleri arasÄ±nda da Microsoft'un altÄ±na dÃ¼ÅŸerek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya geriledi.
Ä°srail'den, Paskalya BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla KudÃ¼s'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin Ã§Ä±kmadÄ±
27 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸecek olan Kuzey-GÃ¼ney Kore zirvesi, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana iki Ã¼lkenin liderlerini bir araya getiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ buluÅŸma olacak.
Pakistanda kÄ±zlarÄ±n okula gitmesi iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadele ile tanÄ±nan Malala uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gittiÄŸi Ä°ngiltere'den beÅŸ yÄ±l sonra bu sabah geri dÃ¶ndÃ¼
Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur olan yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemeyen Papa Franciscusâ€™un kararÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± duyduÄŸunu sÃ¶yledi
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'Ä±n konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla alakasÄ± olduÄŸu tespit edilen yeni ÅŸÃ¼phelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Bu yÄ±l 118'incisi dÃ¼zenlenen New York UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak
Venezuela'nÄ±n Carabobo eyaletinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, ziyaretÃ§i olarak orada bulunan 68 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde istifa edeceÄŸini ve onun yerine Amiral Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas, BM'ye en fazla katkÄ± yapan ve insani yardÄ±mlar konusunda bÃ¼yÃ¼k role sahip Ã¼lkelerden biri olarak BM GÃ¼venlik Konseyi'nde temsil edilmek istediklerinini sÃ¶yledi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.