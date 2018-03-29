11:07, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

'Trump' sÃ¶ylentisi Amazon'u fena vurdu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sarah Sanders, gÃ¼nlÃ¼k basÄ±n brifinginde, Trump yÃ¶netiminin Amazon'a yÃ¶nelik bir regÃ¼lasyon planÄ±Â iÃ§inde bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.



Åžirketin hisselerinde bÃ¼yÃ¼k kayba yol aÃ§an spekÃ¼lasyonlarÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine Sanders, "Åžu anda hiÃ§bir aÃ§Ä±klamamÄ±z yok ve spesifik bir politika ya da eylemi deÄŸerlendirmiyoruz ya da planlamÄ±yoruz" dedi.

Ä°ddialar, ABD'li yayÄ±n kuruluÅŸu Axios'un Trump'a yakÄ±n 5 farklÄ± kaynaÄŸa dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberden kaynaklanmÄ±ÅŸtÄ±.



Haberde, Trump'a yakÄ±n olduÄŸu belirtilen isimsiz bir kaynaÄŸÄ±n, "(Trump) Amazon'a kafayÄ± takmÄ±ÅŸ durumda. AntitrÃ¶st ve rekabet yasalarÄ± kapsamÄ±nda Amazon'un peÅŸine dÃ¼ÅŸme yollarÄ±nÄ± merak ediyor." ifadesine yer verilmiÅŸti.

AMAZON'UN PÄ°YASA DEÄžERÄ°NDEN 54 MÄ°LYAR DOLAR SÄ°LÄ°NDÄ°

Trump'Ä±n, Amazon'un "peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, ÅŸirketin hisseleri salÄ± gÃ¼nÃ¼ sert dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ gÃ¶sterirken, firmanÄ±n piyasa deÄŸerinde de bÃ¼yÃ¼k kayÄ±p gÃ¶rÃ¼ldÃ¼.Â



DÃ¼n TSÄ° 18.20'de Amazon'un hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri 1387 dolara kadar gerilerken yÃ¼zde 7,3 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydetti.Â

BÃ¶ylece, piyasa deÄŸerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dÃ¼nyanÄ±n piyasa deÄŸeri en yÃ¼ksek ÅŸirketleri arasÄ±nda da Microsoft'un altÄ±na dÃ¼ÅŸerek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼lÃ¼ÄŸe geriledi.Â