GÃ¼ncelleme: 11:24, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Johnson'dan Rusya krizine 'SuÃ§ ve Ceza' benzetmesi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±nda Ã§ifte ajanÂ Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan krizi Ã¼nlÃ¼ Rus yazar Dostoyevski'nin "SuÃ§ ve Ceza" romanÄ±na benzeterek, "Hepimiz suÃ§lunun kimliÄŸi konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mÄ± edeceÄŸi yoksa yakalanacaÄŸÄ± mÄ±." dedi.

BaÅŸkent Londra'nÄ±n finansal merkezi City of London'Ä±n belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n Paskalya dolayÄ±sÄ±yla verdiÄŸi geleneksel akÅŸam yemeÄŸinde konuÅŸan Johnson, Ä°ngiltere'nin giriÅŸimleriyle Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.

DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 27 Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Johnson, "GÃ¶rÃ¼nen o ki Kremlin kÃ¼resel hissiyatÄ± hafife aldÄ±." ifadesini kullandÄ±.

Rusya'ya karÅŸÄ± Ä°ngiltere'nin yanÄ±nda tavÄ±r alan Ã¼lkelerin sadece Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesi vakasÄ±ndan hareket etmediÄŸini kaydeden Johnson, bunda KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakÄ±, Ukrayna'ya mÃ¼dahale, Suriye'deki saldÄ±rÄ±lar ve bazÄ± Ã¼lkelerin seÃ§imlerine mÃ¼dahale gibi olaylarÄ±n da rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Skripal olayÄ±nda kullanÄ±lan kimyasal maddenin Rus yapÄ±mÄ± Novichok grubu kimyasal madde ailesine ait olduÄŸu konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Johnson, "Olay, SuÃ§ ve Ceza'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±na benziyor. Hepimiz suÃ§lunun kimliÄŸi konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mÄ± edeceÄŸi yoksa yakalanacaÄŸÄ± mÄ±." diye konuÅŸtu.Â