Johnson'dan Rusya krizine 'SuÃ§ ve Ceza' benzetmesi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Boris Johnson, Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±nda Ã§ifte ajanÂ Sergey Skripal'in zehirlenmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan krizi Ã¼nlÃ¼ Rus yazar Dostoyevski'nin "SuÃ§ ve Ceza" romanÄ±na benzeterek, "Hepimiz suÃ§lunun kimliÄŸi konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mÄ± edeceÄŸi yoksa yakalanacaÄŸÄ± mÄ±." dedi.
BaÅŸkent Londra'nÄ±n finansal merkezi City of London'Ä±n belediye baÅŸkanÄ±nÄ±n Paskalya dolayÄ±sÄ±yla verdiÄŸi geleneksel akÅŸam yemeÄŸinde konuÅŸan Johnson, Ä°ngiltere'nin giriÅŸimleriyle Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± almasÄ±ndan duyduÄŸu memnuniyeti dile getirdi.
DÃ¼nya Ã§apÄ±nda 27 Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ± aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Johnson, "GÃ¶rÃ¼nen o ki Kremlin kÃ¼resel hissiyatÄ± hafife aldÄ±." ifadesini kullandÄ±.
Rusya'ya karÅŸÄ± Ä°ngiltere'nin yanÄ±nda tavÄ±r alan Ã¼lkelerin sadece Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia'nÄ±n zehirlenmesi vakasÄ±ndan hareket etmediÄŸini kaydeden Johnson, bunda KÄ±rÄ±m'Ä±n ilhakÄ±, Ukrayna'ya mÃ¼dahale, Suriye'deki saldÄ±rÄ±lar ve bazÄ± Ã¼lkelerin seÃ§imlerine mÃ¼dahale gibi olaylarÄ±n da rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Skripal olayÄ±nda kullanÄ±lan kimyasal maddenin Rus yapÄ±mÄ± Novichok grubu kimyasal madde ailesine ait olduÄŸu konusunda gÃ¶rÃ¼ÅŸ birliÄŸine varÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunan Johnson, "Olay, SuÃ§ ve Ceza'nÄ±n baÅŸlangÄ±cÄ±na benziyor. Hepimiz suÃ§lunun kimliÄŸi konusunda eminiz. Tek sorun, itiraf mÄ± edeceÄŸi yoksa yakalanacaÄŸÄ± mÄ±." diye konuÅŸtu.Â
Ä°ngiltere'nin Avrupa BirliÄŸinden ayrÄ±lma kararÄ±nÄ±n (Brexit) ardÄ±ndan dÃ¼nyada kendisine biÃ§tiÄŸi kÃ¼resel role dikkati Ã§eken Johnson, bu amaca yÃ¶nelik olarak dÃ¼nya Ã§apÄ±ndaki diplomatik temsilciliklerini geniÅŸletme kararÄ± aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.
Ä°ngiltere'nin diplomasi ve ticaretin yanÄ± sÄ±ra bilim ve kÃ¼ltÃ¼r alanlarÄ±ndaki baÅŸarÄ±larÄ±nÄ±n saÄŸladÄ±ÄŸÄ± "yumuÅŸak gÃ¼Ã§le" de dÃ¼nyayÄ± etkilediÄŸini vurgulayan Johnson, "Sadece Cambridge Ãœniversitesi, Rusya ve Ã‡in'in aldÄ±ÄŸÄ± toplam Nobel Ã–dÃ¼lÃ¼ sayÄ±sÄ±nÄ±n iki katÄ± kadar Nobel aldÄ±. British Museum tek baÅŸÄ±na 10 Avrupa Ã¼lkesinin Ã§ektiÄŸi toplam ziyaretÃ§iden fazlasÄ±nÄ± Ã§ekiyor. Biz sadece mal ihraÃ§ etmiyoruz, fikir ve tavÄ±r hatta davranÄ±ÅŸ kalÄ±plarÄ± da ihraÃ§ ediyoruz." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
Bakan Johnson, Ä°ngiltere'nin sinema sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n de Ã¶nemli bir merkezi olduÄŸunu ve YÄ±ldÄ±z SavaÅŸlarÄ± gibi dÃ¼nya Ã§apÄ±nda etki yapan filmleri Ã¼rettiÄŸini dile getirerek, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"Bu, modern Ä°ngiltere ile Vladimir Putin hÃ¼kÃ¼meti arasÄ±ndaki fark hakkÄ±nda bir fikir vermeli. Onlar Novichok, biz ise Ä±ÅŸÄ±n kÄ±lÄ±cÄ± yapÄ±yoruz. Biri suikast amaÃ§lÄ± korkunÃ§ bir silah, diÄŸeri ise gizemli bir ses Ã§Ä±karan akÄ±l almaz bir sahne aygÄ±tÄ±. Sizce bugÃ¼nÃ¼n dÃ¼nyasÄ±nda hangisi daha etkili? Hangisi onlarÄ± imal eden Ã¼lkelerin ekonomisine daha fazla katkÄ± saÄŸladÄ±?"
19. yÃ¼zyÄ±lda yaÅŸayan Rus yazar Fyodor MihayloviÃ§ Dostoyevski'nin dÃ¼nya klasikleri arasÄ±na giren eseri SuÃ§ ve Ceza, Ã¼niversite Ã¶ÄŸrencisi Rodya RomanoviÃ§ Raskolnikov adlÄ± kahramanÄ±n iÅŸlediÄŸi cinayetle baÅŸlÄ±yor. RomanÄ±n geri kalanÄ±nda uzun bir muhasebenin ardÄ±ndan kahraman suÃ§unu itiraf ediyor.
Ä°ngiliz dÄ±ÅŸ istihbarat servisi MI6 iÃ§in Ã§alÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã¼lkesinde mahkum edilen ve daha sonra gerÃ§ekleÅŸen bir casus takasÄ±yla Ä°ngiltere'ye gelen Rus ajan Sergey Skripal ile kÄ±zÄ± Yulia, 4 Mart'ta Salisbury'de bir bankta bilinÃ§lerini yitirmiÅŸ vaziyette bulunmuÅŸtu.
Ä°ngiltere, olayda Rusya tarafÄ±ndan imal edildiÄŸi ileri sÃ¼rÃ¼len, askeri nitelikte ve sinir sistemi Ã¼zerinde etkili bir kimyasal maddenin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n kesinlik kazandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu. Bu maddenin Sovyetler BirliÄŸi tarafÄ±ndan 1970 ve 1980'lerde geliÅŸtirilen "Novichok" adlÄ± kimyasal grubunun Ã¼yesi olduÄŸu belirtilmiÅŸti.
Olaydan sorumlu tuttuÄŸu Rusya'nÄ±n 23 diplomatÄ±nÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± eden Ä°ngiltere, yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ diplomatik temaslarla Ã§ok sayÄ±da Ã¼lkenin de Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesini saÄŸlamÄ±ÅŸtÄ±.
DSÃ–, 3 yÄ±ldÄ±r savaÅŸÄ±n devam ettiÄŸi Yemen'de saÄŸlÄ±k imkanlarÄ±nÄ±n yetersizliÄŸi ve savaÅŸ koÅŸullarÄ± nedeniyle 16,4 milyon kiÅŸinin temel saÄŸlÄ±k hizmetlerine ulaÅŸamadÄ±ÄŸÄ± hususunda uyarÄ±larda bulundu
Rusya'yÄ±, ajan Skripal ve kÄ±zÄ±nÄ±n sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan Ä°ngiltere'nin 23 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesiyle baÅŸlayan tepki, dÃ¼nya genelinde yankÄ± buldu. DÃ¼nya genelinde 24 Ã¼lke 139 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etti
Romanya'da bulunan nÃ¼kleer santralde yaÅŸanan bir kazanÄ±n ardÄ±ndan reaktÃ¶rlerden birinin durduÄŸu belirtildi
Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson, Ã¼lkesi ile Rusya arasÄ±nda Ã§ifte ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardÄ±ndan yaÅŸanan krizi Ã¼nlÃ¼ Rus yazar Dostoyevski'nin "SuÃ§ ve Ceza" romanÄ±na benzetti.
Beyaz Saray'dan, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n AmerikalÄ± teknoloji devi Amazon'u hedef alan regÃ¼lasyonlar getireceÄŸine yÃ¶nelik iddialarÄ±na yalanlama geldi. Trump'Ä±n, Amazon'un "peÅŸine dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼" iddiasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan piyasa deÄŸerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dÃ¼nyanÄ±n piyasa deÄŸeri en yÃ¼ksek ÅŸirketleri arasÄ±nda da Microsoft'un altÄ±na dÃ¼ÅŸerek Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ sÄ±raya geriledi.
Ä°srail'den, Paskalya BayramÄ± dolayÄ±sÄ±yla KudÃ¼s'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin Ã§Ä±kmadÄ±
27 Nisan'da gerÃ§ekleÅŸecek olan Kuzey-GÃ¼ney Kore zirvesi, 2000 yÄ±lÄ±ndan bu yana iki Ã¼lkenin liderlerini bir araya getiren Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ buluÅŸma olacak.
Pakistanda kÄ±zlarÄ±n okula gitmesi iÃ§in verdiÄŸi mÃ¼cadele ile tanÄ±nan Malala uÄŸradÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± gittiÄŸi Ä°ngiltere'den beÅŸ yÄ±l sonra bu sabah geri dÃ¶ndÃ¼
Kanada BaÅŸbakanÄ± Trudeau, Katolik Kilisesinin yatÄ±lÄ± okullarÄ±nda maÄŸdur olan yerli Ã§ocuklardan Ã¶zÃ¼r dilemeyen Papa Franciscusâ€™un kararÄ±ndan Ã¶tÃ¼rÃ¼ hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ± duyduÄŸunu sÃ¶yledi
Gazze'deki Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, Filistin BaÅŸbakanÄ± Hamdallah'Ä±n konvoyuna yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±yla alakasÄ± olduÄŸu tespit edilen yeni ÅŸÃ¼phelilerin yakalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Bu yÄ±l 118'incisi dÃ¼zenlenen New York UluslararasÄ± Otomobil FuarÄ± cuma gÃ¼nÃ¼ baÅŸlayacak
Venezuela'nÄ±n Carabobo eyaletinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda, ziyaretÃ§i olarak orada bulunan 68 kiÅŸinin Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirtildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde istifa edeceÄŸini ve onun yerine Amiral Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Almanya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Maas, BM'ye en fazla katkÄ± yapan ve insani yardÄ±mlar konusunda bÃ¼yÃ¼k role sahip Ã¼lkelerden biri olarak BM GÃ¼venlik Konseyi'nde temsil edilmek istediklerinini sÃ¶yledi.
TÃ¼rk KÄ±zÄ±layÄ± ve TÃ¼rk Temsil Heyeti BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±, Kosova'daki ihtiyaÃ§ sahibi ailelerin yÃ¼zÃ¼nÃ¼ gÃ¼ldÃ¼rdÃ¼.
ABD BaÅŸkanÄ± Trump ile Ä°ngiltere BaÅŸbakanÄ± May arasÄ±ndaki telefon gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde "Rusya'nÄ±n casusluk faaliyetlerinin engellenmesi" konusu ele alÄ±ndÄ± ve iki Ã¼lke arasÄ±ndaki dayanÄ±ÅŸmaya vurgu yapÄ±ldÄ±.