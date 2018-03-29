11:25, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Romanya'da nÃ¼kleer santralde kaza





Romanya'da bulunan nÃ¼kleer santralde yaÅŸanan bir kazanÄ±n ardÄ±ndan reaktÃ¶rlerden birinin durduÄŸu belirtildi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Romanya'da bulunan nÃ¼kleer santralde yaÅŸanan kaza nedeniyle, reaktÃ¶rlerden biri durdu. Elektrik sistemindeki yaÅŸanan arÄ±zanÄ±n ardÄ±ndan reaktÃ¶rÃ¼n otomatik olarak gÃ¼Ã§ ÅŸebekesiyle baÄŸlantÄ±sÄ±nÄ±n kesildiÄŸi belirtildi. S.N. Nuclearelectrica SA isimli ÅŸirket, olayla ilgili herhangi bir nÃ¼kleer risk olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

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