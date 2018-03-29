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Yemen'de nüfusun yarısından çoğu sağlık hizmeti alamıyor
Yemen'de nüfusun yarısından çoğu sağlık hizmeti alamıyor

DSÖ, 3 yıldır savaşın devam ettiği Yemen'de sağlık imkanlarının yetersizliği ve savaş koşulları nedeniyle 16,4 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı hususunda uyarılarda bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), 3 yıldır savaşın devam ettiği Yemen'de sağlık imkanlarının yetersizliği ve savaş koşulları nedeniyle 16,4 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı uyarısında bulundu.

DSÖ, Yemen'deki duruma ilişkin 2017 yıllık raporunu yayımladı. Raporda 16,4 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı belirtildi. Bu oran, ülke nüfusunun yaklaşık yüzde 60'ına tekabül ediyor.

Rapora göre, 28 milyon nüfusa sahip Yemen'de savaş nedeniyle 9245 kişi hayatını kaybetti.

Ülkedeki ölümlerin yüzde 50'si bulaşıcı hastalıklar ve yetersiz beslenmeden kaynaklanıyor. Savaş bölgelerindekiler, diğer bölgelerde yaşayanlardan çok daha kötü besleniyor. Yetersiz beslenme, bulaşıcı hastalıklar ile birleşince salgın hastalık riski artıyor ve hastalıklara karşı direnç azalıyor.

Yemen'de sağlık hizmeti veren hastane ya da sağlık ocağı gibi yerlerin yüzde 50'si kapalı ya da kısmi hizmet veriyor. Kısmi hizmet veren sağlık kuruluşları da savaştan büyük darbe alan hükümetin yatırım yapamaması sebebiyle sağlık ekipmanı eksikliği çekiyor.

TARİHİN EN BÜYÜK KOLERA SALGINI

Rapora göre, 2 yıldır kolera salgınının yaşandığı ülkede 1 milyondan fazla kişi hastalıklardan doğrudan etkilendi. Koleranın son 2 yılda hızla yayıldığı ülkede aşı ve tıbbi destek eksikliğinden 2266 kişi yaşamını yitirdi.

Aşı ve tıbbi destekler sayesinde yayılma hızında azalış gösteren kolera salgını, özellikle savaşın yoğun olarak yaşandığı ülkenin batı kesiminde can almaya devam ediyor. 2017 sonlarına doğru ülkenin yüzde 92'sine yayılan ve Birleşmiş Milletler tarafından "tarihin en büyük ve en hızlı yayılan kolera salgını" olarak adlandırılan hastalığın etkisi sürüyor.

Savaş bölgelerinden kaçan 3 milyona yakın kişinin yüzde 40'ı sıtma riskinin yüksek olduğu bölgelerde yaşıyor. Evlerinden kaçıp kamplara yerleşenler arasında bulaşıcı hastalıklar daha hızlı yayılıyor. Sağlık hizmetlerinin eksikliğinden dolayı durumun giderek ciddileştiği belirtiliyor.

KANSER HASTALARI TEDAVİ GÖREMİYOR

Raporda Yemen'de bulaşıcı hastalıkların yanı sıra ciddi tedavilere ihtiyaç duyan kanser hastalarının durumuna da değinildi.

Geçen yıl 10 bine yakın kişinin kısıtlı düzeyde kanser tedavisi alabildiği ülkede 2018'de 30 bin yeni kanser vakasının ortaya çıkacağı tahmin ediliyor.

Yemen'de kanser hastalarının yarısına yakını hiçbir şekilde tedavi alamıyor.

EN ÇOK ÇOCUKLAR ZARAR GÖRÜYOR

DSÖ raporunda Yemenli çocukların durumu hakkında da bilgi verildi. Mart 2015'den 2017 sonuna kadar hayatını kaybeden 9245 kişi arasında 744 çocuk bulunuyor.

Ayrıca, Yemen'de tespit edilen 60 binden fazla kanser hastasının yüzde 12'sinin çocuklardan oluştuğu ifade edildi.

Difteri, sıtma ve kolera gibi salgın hastalıkların artmaya başladığı Nisan 2017'den bu yana 6 haftalık ile 6 yaş arasındaki 670 bin 884 çocuğa, 7-15 yaş arasındaki 1 milyon 41 bin 256 çocuğa salgın hastalıklara karşı aşı yapıldı.

UNICEF'ten geçen hafta yapılan açıklamada, "Yemen'de her 10 dakikada bir çocuk önlenebilir hastalıklar yüzünden ölüyor. Kolera salgını geri gelecek. Birkaç hafta içinde yağmur sezonu başlayacak ve büyük ve acil yatırımlar yapılmazsa kolera Yemenli çocukları bir kez daha vuracak." uyarısı yapılmıştı.

Yemen'de savaşın 3. yılı
Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın yaşandığı Yemen'de meşru yönetime darbe yapan Husiler, 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde tutuyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Yemen hükümetine destek veriyor.



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