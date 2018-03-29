Çin’den ABD’ye 'Sonuna kadar gideriz' uyarısı

Çin, ABD ile Çin arasında ticaret savaşı olması durumunda ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar gidecekleri uyarısında bulundu.
Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, başkent Pekin’de yaptığı basın toplantısında ABD’nin Çin’e uygulayacağı yaklaşık 60 milyar dolarlık ek gümrük vergisine karşı çıktıklarını belirterek Washington yönetimini tek taraflılığı ve ticari korumacılığı terk etmeye çağırdı.
"ABD’nin uçurumdan önce atının dizginlerini çekmesini umuyoruz.” diyen Gao, aksi takdirde kendilerinin de ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar gideceklerini söyledi.
Gao, ABD’nin "yanlış yöntemlerinin" Pandora'nın kutusunu açmaya benzediğine dikkati çekerek bu önlemlerin zincirleme tepkimeyi tetikleyeceğini ve "ticari korumacılık virüsü"nün dünyaya yayılmasına neden olacağını savundu.
Washington yönetiminin Çin’e karşı aldığı ticari önlemleri "soğuk savaş zihniyeti ve kazananı olmayan bir oyun" olarak nitelendiren Gao, iki tarafın karşılıklı eşit şartlarda müzakere etmesi durumunda kazan-kazan ve iş birliği yöntemiyle çözüm bulabileceklerini kaydetti. Gao, tek taraflı zorlamaya dayanan müzakereleri kabul etmeyeceklerine de dikkati çekti.
Ağustos ayında ABD Hazine Bakanlığı ve Ticaret Temsilciliği (USTR), Beyaz Saray'ın talebi üzerine 1974 tarihli Ticaret Yasası'nın 301 numaralı bölümü kapsamında yapılan soruşturma sonucunda Çin'in ABD'de üretilen teknolojilere erişim için uygun olmayan yollara başvurduğu hükmüne varmış, ABD Başkanı Donald Trump da Çin'e yaklaşık 60 milyar dolar tutarında ek vergi ve yatırım kısıtlaması getirmesini öngören genelgeyi imzalamıştı.
Genelge, USTR'nin belirlediği Çin menşeli bazı ürünlere yüzde 25 ek gümrük vergisi getirilmesi öngörüyor. Söz konusu gümrük vergisinin, savunma, havacılık, bilgi teknolojileri ve imalat sektörüne yönelik olması planlanıyor. Vergilerin etkileyeceği ürünlerin listesinin ilerleyen günlerde açıklanması bekleniyor.
Çin de ABD'den ithal edilen 3 milyar dolar değerinde 128 ürüne yönelik vergilerin iki aşamalı olarak yüzde 15 ve yüzde 25 oranlarında artırılmasını planlıyor.
Geçen hafta bir markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kasabın mesleğine vurgu yaparak, öldürülmesinin adaletin tecellisi olduğu şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan vejetaryan kadın gözaltına alındı
Kazakistan'da geçen yıl oluşturulan robotik ameliyathanede ilk cerrahi operasyon gerçekleştirildi
Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan sekizinci konvoy Hama iline ulaştı
ÖSO, Afrin'in merkezinde yaptığı aramalarda YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri olan HAT'ın eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir üs tespit etti
Kazakistan ve Özbekistan’da dini bayramların aynı günde kutlanmasına karar verildi
Zintan ve Mısrata şehirlerindeki gruplar anlaşma metnine imza attı
Facebook, Paydaş Kategorileri adı verilen hedeflenmiş reklamlar için üçüncü taraflarla veri paylaştığı programı yürürlükten kaldırdı. Facebook'un adımı, Londra merkezli siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcının verilerini ABD ve İngiltere'de seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın ardından geldi.
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı olma ihtimali ile ilgili, "ABD’nin uçurumdan önce atının dizginlerini çekmesini umuyoruz.” ifadesini kullanan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, aksi takdirde kendilerinin de ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar gideceklerini söyledi.
DSÖ, 3 yıldır savaşın devam ettiği Yemen'de sağlık imkanlarının yetersizliği ve savaş koşulları nedeniyle 16,4 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı hususunda uyarılarda bulundu
Rusya'yı, ajan Skripal ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle başlayan tepki, dünya genelinde yankı buldu. Dünya genelinde 24 ülke 139 Rus diplomatı sınır dışı etti
Romanya'da bulunan nükleer santralde yaşanan bir kazanın ardından reaktörlerden birinin durduğu belirtildi
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, ülkesi ile Rusya arasında çifte ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardından yaşanan krizi ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" romanına benzetti.
Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı teknoloji devi Amazon'u hedef alan regülasyonlar getireceğine yönelik iddialarına yalanlama geldi. Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından piyasa değerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında da Microsoft'un altına düşerek üçüncü sıraya geriledi.
İsrail'den, Paskalya Bayramı dolayısıyla Kudüs'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin çıkmadı
27 Nisan'da gerçekleşecek olan Kuzey-Güney Kore zirvesi, 2000 yılından bu yana iki ülkenin liderlerini bir araya getiren üçüncü buluşma olacak.
Pakistanda kızların okula gitmesi için verdiği mücadele ile tanınan Malala uğradığı saldırı sonrası gittiği İngiltere'den beş yıl sonra bu sabah geri döndü