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Facebook yeni 'veri skandalı' yaşamamak için önlemlerini artırıyor
Facebook yeni 'veri skandalı' yaşamamak için önlemlerini artırıyor

Facebook, Paydaş Kategorileri adı verilen hedeflenmiş reklamlar için üçüncü taraflarla veri paylaştığı programı yürürlükten kaldırdı. Facebook'un adımı, Londra merkezli siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcının verilerini ABD ve İngiltere'de seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın ardından geldi.

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Sosyal paylaşım sitesi Facebook, "Partner Categories" (Paydaş Kategorileri) adı verilen, veri sağlayıcı şirketlerin reklam verenler için hedef kitle tasarlarken Facebook'un kullanıcı veri tabanını kullanmasına izin veren reklam programını sonlandırdığını bildirdi.

Şirketin "newsroom" adlı blogundan yapılan açıklamada, üçüncü parti veri sağlayıcıların hedeflenmiş reklamlar için Facebook veri tabanında hedef kitle oluşturmalarına olanak veren sistemin yürürlükten kaldırıldığı belirtildi.

Açıklamada, "Reklam verenlere Paydaş Kategorileri programını yürürlükten kaldırdığımızı bildirmek istiyoruz. Söz konusu program üçüncü taraf veri sağlayıcı şirketlere hedef kitlelerini doğrudan Facebook üzerinde biçimlendirme olanağı sağlıyordu. Her ne kadar bu endüstride yaygın bir pratik olsa da son 6 aydır aşama aşama uygulamaya koyduğumuz bu adımın Facebook kullanıcılarının kişisel veri güvenliğini geliştireceğine inanıyoruz." ifadeleri yer aldı.

NE OLMUŞTU?

Facebook'un adımı, Londra merkezli siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcının verilerini ABD ve İngiltere'de seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın ardından geldi.

Facebook, skandal sonrası kullanıcıların kişisel verilerin istismarına yol açan reklam pratiklerini önlemek için başka adımlar da atmıştı. Şirket, yeni üçüncü taraf uygulamaların onaylarını geçici süreyle durdurmuş ve mevcut üçüncü parti uygulamaların Facebook arayüzlerini kullanarak hangi türden ve ne miktarda veri elde edeceklerine dair kısıtlamalar getirmişti.

Facebook normal şartlarda reklam verenlerin hedef alacağı kullanıcılara ait kişisel verileri üç kaynaktan elde ediyor. İlki, kullancıların profillerinden ve sitedeki etkinliklerinden elde ettiği veriler. İkincisi, reklam verenlerin elindeki müşteri bilgileri. Üçüncüsü ise reklam verenler için müşterilerin önceki satın alma bilgileri gibi internette bulunmayan veya açık olmayan hedef kitle bilgilerini derleyen üçüncü taraf veri sağlayıcısı şirketlerin sunduğu veriler.

Şirket, bu üçüncü kategorideki verileri kendi veri tabanını geliştirmek için kullanıyordu. Reklamcılar bu verileri Facebook'ta hedeflenmiş reklamlar için kullandığında, Facebook veri sağlayıcısı şirkete reklam gelirinden pay veriyordu.

Ancak Cambridge Analytica'nın siyasi kampanyalarda kullanmak üzere elde ettiği veriler, Paydaş Kategorileri programı kapsamında elde edilmemişti. Şirket kullanıcı verilerini dışarıdan izinsiz olarak toplamıştı. Fakat Facebook, kullanıcıların veri güvenliğini sağlayamadığı gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Sektör uzmanları Facebook'un üçüncü taraflarla ticari amaçlı veri paylaşımını sınırlayarak, ileride benzer bir skandalın ortaya çıkmasının önüne geçmeye çalıştığı değerlendirmesini yapıyor.



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Facebook, Paydaş Kategorileri adı verilen hedeflenmiş reklamlar için üçüncü taraflarla veri paylaştığı programı yürürlükten kaldırdı. Facebook'un adımı, Londra merkezli siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcının verilerini ABD ve İngiltere'de seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın ardından geldi.
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