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Afrika
13:51, 29 Mart 2018 Perşembe

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Libya'da anlaşmazlık yaşayan iki şehir uzlaştı
Libya'da anlaşmazlık yaşayan iki şehir uzlaştı

Zintan ve Mısrata şehirlerindeki gruplar anlaşma metnine imza attı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Libya'da uzun süredir aralarında anlaşmazlık bulunan Zintan ve Mısrata şehirlerinde bulunan gruplar arasında uzlaşı anlaşması imzalandı.

Ülkede 2014 yılından bu yana aralarında anlaşmazlık bulunan iki şehirdeki gruplar, tarafların temsilcilerinin yaptıkları görüşmeler sonucu Zintan kentinde barış masasına oturdu ve anlaşma metnine imza attı.

Mısrata Askeri Konseyi Başkanı ve Mısrata heyeti başkanı Albay İbrahim Ömer Receb yaptığı açıklamada, anlaşmanın daha önce iki şehrin önde gelenlerini bir araya getiren görüşmelerin bir neticesi olduğunu belirtti.

Receb, bu anlaşmanın ülkedeki tüm şehirlerle iletişim kurulması yolunda bir tuğla olacağını, silahları atmak ve el sıkışmak için çalışmanın başlangıcı olacağını ifade etti.

Zintan Askeri Konseyi Üyesi Muhtar Ahdar ise iki şehir arasında yaşanan ve sosyal dokuda çatlaklara neden olan anlaşmazlıkları çözmek ve uzlaşıya varmak amacıyla görüşmeler yapıldığını belirtti.

Buna benzer uzlaşılara açık olduklarını söyleyen Ahdar, "Bu anlaşma, yönetime ulaşmak için bir koalisyon değil. Barışla kalkınmak ve ulusal uzlaşıya ulaşmak için dostluk görüşmeleridir." ifadelerini kullandı.

Zintan Milletvekili Ömer Duveybi de heyetler arasında yapılan toplantılarda ülkede bir kanun devleti kurulmasının, güçlü ordu ve devlet kurumları tesis edilmesinin öneminin vurgulandığını dile getirdi.

Duveybi, bunların ardından Libya çapında ulusal uzlaşının sağlanması amacıyla yeni adımların geleceğini kaydederek, Zintan ve Mısrata arasındaki uzlaşının herhangi bir şehir ya da uzlaşıya karşı imzalanmadığını aktardı.

Libya'da 2014 yılında Trablus'taki geçiş yönetimi Milli Genel Kongre'ye (MGK) bağlı Mısrata'dan Salah Badi'nin liderliğini yaptığı Libya Şafağı (Fecr-i Libya) Kuvvetleri ile Halife Hafter yanlısı Zintan Tugayları arasında başkent Trablus ve çevresinde şiddetli çatışmalar yaşanmasının ardından iki şehir arasında gerginlik başlamıştı.

 



İlgili Konular Libya zintan mısrata
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