Kazakistan ve Özbekistan'dan 'Dini Bayram' kararı

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Özbekistan ve Kazakistan yetkilileri dini bayramları aynı günde kutlamak için mutabakat anlaşması imzaladı.
Kazinform ajansında yer alan habere göre, bu anlaşma Özbekistan Dini İdaresi Başkanı Osmanhon Alimov ve Kazakistan Müftüsü Serikbay Oraz arasında Taşkent’te imzalandı.
Belgede tarafların "Ramazan ve Kurban Bayramlarını aynı günde kutlamayı hem de günümüzün dini konuları ve onlara verilecek fetvalar konularında aynı görüşte olmayı kabul ettikleri” bildirildi.
Kazakistan Müftüsu Serikbay Oraz yaptığı açıklamada "Önceleri dini bayramların ne zaman kutlanacağı konusunda görüş ayrılığı içinde idik. Bundan sonra bu tür ihtilafları ortadan kaldırmak, aramızda başka konularda işbirliği ve ortaklık yapmak için bir mutabakat imzaladık. Bundan sonra bu mutabakata göre umumi fetvalar verilecek ve günümüzdeki konular hakkında ortak kararlar alacağız” dedi.
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