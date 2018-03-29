Afrin'de YPG'nin sözde özel kuvvetler üssü bulundu | FOTO

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçe merkezinde yaptığı aramalarda YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri HAT'ın eğitim, toplanma ve barınma yeri olarak kullandığı bir üssü daha ortaya çıkarıldı.
ÖSO'nun arama tarama çalışmalarında Afrin merkezinin güney çıkışında YPG/PKK'lı teröristlere ait bir alan tespit edildi.
Söz konusu bölgede, eğitim amaçlı büyük alanlar ve harekat sonrasında kullanılmak üzere yer altı tünelleri ve güçlendirilmiş betonarme mevziler bulundu.
Yer altında inşa edilen odalarda mühimmat depolarının yanı sıra telsiz haberleşme araçları ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar görüldü.
Yer üstünde ise açık eğitim alanları, zemine yığılmış bir çok havan, silah ve diğer mühimmatlara rastlandı.
Özgür Suriye Ordusu komutanlarından İsmail Hac Süleyman, yaptığı açıklamada, "Üs, eğitim alanı, koğuşlar, kadınlar için ayrı eğitim kampı ve komuta merkezinden oluşuyor." dedi.
Süleyman, teröristlerin kampta el yapımı patlayıcı ve bomba yüklü araç hazırladıklarını tespit ettiklerini de söyledi.
ÖSO, 11 Mart'ta da ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen ve HAT tarafından kullanılan bir üssü de teröristlerden temizlemişti. Teröristler burada ÖSO unsurlarıyla kısa süreli çatışmaya girdikten sonra geride araç, silah ve mühimmat bırakarak kaçmıştı.
ABD, büyük bölümü Fırat nehrinin doğusunda olmak üzere HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim veriyor.
Örgüt, söz konusu unsurlarının birçoğunu Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Afrin'e kaydırılmıştı.
Geçen hafta bir markete düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden kasabın mesleğine vurgu yaparak, öldürülmesinin adaletin tecellisi olduğu şeklinde sosyal medya paylaşımı yapan vejetaryan kadın gözaltına alındı
Kazakistan'da geçen yıl oluşturulan robotik ameliyathanede ilk cerrahi operasyon gerçekleştirildi
Esed rejimi ve destekçilerinin ablukasındaki Doğu Guta'dan tahliye edilmek zorunda kalanları taşıyan sekizinci konvoy Hama iline ulaştı
ÖSO, Afrin'in merkezinde yaptığı aramalarda YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri olan HAT'ın eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir üs tespit etti
Kazakistan ve Özbekistan’da dini bayramların aynı günde kutlanmasına karar verildi
Zintan ve Mısrata şehirlerindeki gruplar anlaşma metnine imza attı
Facebook, Paydaş Kategorileri adı verilen hedeflenmiş reklamlar için üçüncü taraflarla veri paylaştığı programı yürürlükten kaldırdı. Facebook'un adımı, Londra merkezli siyasi danışmanlık firması Cambridge Analytica'nın 50 milyon Facebook kullanıcının verilerini ABD ve İngiltere'de seçim ve referandum süreçlerini etkilemek üzere izinsiz olarak kullandığının ortaya çıkmasıyla patlak veren skandalın ardından geldi.
ABD ile Çin arasında ticaret savaşı olma ihtimali ile ilgili, "ABD’nin uçurumdan önce atının dizginlerini çekmesini umuyoruz.” ifadesini kullanan Çin Ticaret Bakanlığı Sözcüsü Gao Fıng, aksi takdirde kendilerinin de ulusal çıkarlarını korumak için sonuna kadar gideceklerini söyledi.
DSÖ, 3 yıldır savaşın devam ettiği Yemen'de sağlık imkanlarının yetersizliği ve savaş koşulları nedeniyle 16,4 milyon kişinin temel sağlık hizmetlerine ulaşamadığı hususunda uyarılarda bulundu
Rusya'yı, ajan Skripal ve kızının sinir sistemini etkileyen bir kimyasal kullanarak zehirlenmesinden sorumlu tutan İngiltere'nin 23 Rus diplomatı sınır dışı etmesiyle başlayan tepki, dünya genelinde yankı buldu. Dünya genelinde 24 ülke 139 Rus diplomatı sınır dışı etti
Romanya'da bulunan nükleer santralde yaşanan bir kazanın ardından reaktörlerden birinin durduğu belirtildi
İngiltere Dışişleri Bakanı Johnson, ülkesi ile Rusya arasında çifte ajan Skripal'in zehirlenmesinin ardından yaşanan krizi ünlü Rus yazar Dostoyevski'nin "Suç ve Ceza" romanına benzetti.
Beyaz Saray'dan, ABD Başkanı Donald Trump'ın Amerikalı teknoloji devi Amazon'u hedef alan regülasyonlar getireceğine yönelik iddialarına yalanlama geldi. Trump'ın, Amazon'un "peşine düştüğü" iddiasının ardından piyasa değerinden 54 milyar dolar silinen Amazon, dünyanın piyasa değeri en yüksek şirketleri arasında da Microsoft'un altına düşerek üçüncü sıraya geriledi.
İsrail'den, Paskalya Bayramı dolayısıyla Kudüs'e gitmek isteyen Gazzeli Hristiyanlara izin çıkmadı
27 Nisan'da gerçekleşecek olan Kuzey-Güney Kore zirvesi, 2000 yılından bu yana iki ülkenin liderlerini bir araya getiren üçüncü buluşma olacak.
Pakistanda kızların okula gitmesi için verdiği mücadele ile tanınan Malala uğradığı saldırı sonrası gittiği İngiltere'den beş yıl sonra bu sabah geri döndü