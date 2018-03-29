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Afrin'de YPG'nin sözde özel kuvvetler üssü bulundu | FOTO
Afrin'de YPG'nin sözde özel kuvvetler üssü bulundu | FOTO

ÖSO, Afrin'in merkezinde yaptığı aramalarda YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri olan HAT'ın eğitim, toplantı ve barınma yeri olarak kullanılan bir üs tespit etti

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Özgür Suriye Ordusu'nun Afrin ilçe merkezinde yaptığı aramalarda YPG/PKK'nın sözde özel kuvvetleri HAT'ın eğitim, toplanma ve barınma yeri olarak kullandığı bir üssü daha ortaya çıkarıldı.

ÖSO'nun arama tarama çalışmalarında Afrin merkezinin güney çıkışında YPG/PKK'lı teröristlere ait bir alan tespit edildi.

Söz konusu bölgede, eğitim amaçlı büyük alanlar ve harekat sonrasında kullanılmak üzere yer altı tünelleri ve güçlendirilmiş betonarme mevziler bulundu.

Yer altında inşa edilen odalarda mühimmat depolarının yanı sıra telsiz haberleşme araçları ve dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazlar görüldü.

Yer üstünde ise açık eğitim alanları, zemine yığılmış bir çok havan, silah ve diğer mühimmatlara rastlandı.

Özgür Suriye Ordusu komutanlarından İsmail Hac Süleyman, yaptığı açıklamada, "Üs, eğitim alanı, koğuşlar, kadınlar için ayrı eğitim kampı ve komuta merkezinden oluşuyor." dedi.

Süleyman, teröristlerin kampta el yapımı patlayıcı ve bomba yüklü araç hazırladıklarını tespit ettiklerini de söyledi.

ÖSO, 11 Mart'ta da ilçe merkezinin 2 kilometre kuzeydoğusundaki "135. Alay" olarak bilinen ve HAT tarafından kullanılan bir üssü de teröristlerden temizlemişti. Teröristler burada ÖSO unsurlarıyla kısa süreli çatışmaya girdikten sonra geride araç, silah ve mühimmat bırakarak kaçmıştı.

ABD, büyük bölümü Fırat nehrinin doğusunda olmak üzere HAT unsurlarına uzun süredir askeri eğitim veriyor.

Örgüt, söz konusu unsurlarının birçoğunu Zeytin Dalı Harekatı'nın başlamasıyla Afrin'e kaydırılmıştı. 



İlgili Konular Afrin YPG zeytindalı harekatı
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