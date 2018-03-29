ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ±

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ hakkÄ±nda partisinin 27 Mart'taki TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle 250 bin liralÄ±kÂ manevi tazminat davasÄ±Â aÃ§tÄ±.
ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± HÃ¼seyin AydÄ±n tarafÄ±ndan Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekÃ§esinde, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun partisinin 27 Mart 2018'deki TBMM grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal eden ve saldÄ±rÄ± kastÄ±yla aÄŸÄ±r hakaretler iÃ§eren ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n onur ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik ifadeler sarf ettiÄŸi belirtilen dilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM grup toplantÄ±sÄ±ndaki sÃ¶zlerine yer verildi.
DilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan, 27 Mart 2018'de partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.Â
AydÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan, davanÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:
"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, baÅŸta FETÃ– olmak Ã¼zere tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle etkili mÃ¼cadelenin Ã¶ncÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Bu gerÃ§ek, hangi siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸten olursa olsun akÄ±l ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiÄŸi ve edebileceÄŸi bir gerÃ§ektir. FETÃ– ile mÃ¼cadele edenleri haksÄ±z ithamlarla itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak, hele hele FETÃ– ile iliÅŸkilendirmek klasik bir FETÃ– taktiÄŸidir ve ancak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amaÃ§larÄ±na hizmet etmektedir. FETÃ– dahil tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin maÄŸlup edildiÄŸi bir TÃ¼rkiye'nin inÅŸasÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinin ne kadar hayati olduÄŸu izahtan varestedir. Bu liderliÄŸin haksÄ±z ve mesnetsiz ithamlarla yÄ±pratÄ±lmamasÄ± Ã¼lkesini seven herkesin ortak sorumluluÄŸu olmalÄ±dÄ±r."
MÄ°T, FETÃ–/PDY'nin Balkan yapÄ±lanmasÄ±na aÄŸÄ±r darbe vurduÄŸu bir operasyonla 6 Ã¶rgÃ¼t mensubunu TÃ¼rkiye'ye getirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ± ile 30,2 milyar dolar tasarruf saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±
Bosna Hersek ziyareti Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PKK'yÄ± gizlemek iÃ§in kurulan Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar" dedi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki operasyonlar esnasÄ±nda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan bir askerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye ekonomisinin 2017 performansÄ± belli oldu. TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.4. Ã§eyrekte ise yÃ¼zde 7.3 ile beklentilerin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Beklenti 4. Ã§eyrekte yÃ¼zde 6.7 bÃ¼yÃ¼me olmasÄ±ydÄ±. 3. Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me verisi ise yÃ¼zde 11.1'den yÃ¼zde 11.3'e revize edildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti
Konya merkezli 38 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve "mahrem imamlarÄ±"nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Meteoroloji, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ± iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Irak uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.
MGK bildirisinde, MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin inisiyatif kullanacaÄŸÄ± belirtildi
Yurtta saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±n yurdun iÃ§ ve batÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerinde 8 ila 12 derece azaldÄ±ktan sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin yurdu terk edeceÄŸi tahmin ediliyor
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
GÃ¼mrÃ¼klerde 24 saat esaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeninin getirileceÄŸini sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yani mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz. Mutlaka kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Burada paraysa para ne lazÄ±msa bunu vereceÄŸiz ve mutlaka o gÃ¼mrÃ¼klerimiz 24 saat aÃ§Ä±k olmalÄ±" dedi.
Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi