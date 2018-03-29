14:14, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

ErdoÄŸan'dan KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'na 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan,Â CHP Genel BaÅŸkanÄ± Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸluÂ hakkÄ±nda partisinin 27 Mart'taki TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle 250 bin liralÄ±kÂ manevi tazminat davasÄ±Â aÃ§tÄ±.

ErdoÄŸan'Ä±n avukatÄ± HÃ¼seyin AydÄ±n tarafÄ±ndan Ankara Asliye Hukuk Mahkemesine verilen dava dilekÃ§esinde, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun partisinin 27 Mart 2018'deki TBMM grup toplantÄ±sÄ±ndaki konuÅŸmasÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n kiÅŸilik haklarÄ±nÄ± ihlal eden ve saldÄ±rÄ± kastÄ±yla aÄŸÄ±r hakaretler iÃ§eren ifadeler kullandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun konuÅŸmasÄ±nda, ErdoÄŸan'Ä±n onur ve saygÄ±nlÄ±ÄŸÄ±na yÃ¶nelik ifadeler sarf ettiÄŸi belirtilen dilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun TBMM grup toplantÄ±sÄ±ndaki sÃ¶zlerine yer verildi.

DilekÃ§ede, KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'ndan, 27 Mart 2018'de partisinin TBMM grup toplantÄ±sÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada kiÅŸilik haklarÄ±na saldÄ±rÄ±da bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle 250 bin lira manevi tazminat talep edildi.Â

AVUKAT AYDIN'IN AÃ‡IKLAMASI

AydÄ±n, Twitter hesabÄ±ndan, davanÄ±n aÃ§Ä±lmasÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, ÅŸunlarÄ± kaydetti:

"SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±z, baÅŸta FETÃ– olmak Ã¼zere tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleriyle etkili mÃ¼cadelenin Ã¶ncÃ¼sÃ¼dÃ¼r. Bu gerÃ§ek, hangi siyasi gÃ¶rÃ¼ÅŸten olursa olsun akÄ±l ve vicdan sahibi herkesin takdir ettiÄŸi ve edebileceÄŸi bir gerÃ§ektir. FETÃ– ile mÃ¼cadele edenleri haksÄ±z ithamlarla itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rmak, hele hele FETÃ– ile iliÅŸkilendirmek klasik bir FETÃ– taktiÄŸidir ve ancak Ã¶rgÃ¼tÃ¼n amaÃ§larÄ±na hizmet etmektedir. FETÃ– dahil tÃ¼m terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tlerinin maÄŸlup edildiÄŸi bir TÃ¼rkiye'nin inÅŸasÄ±nda SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n liderliÄŸinin ne kadar hayati olduÄŸu izahtan varestedir. Bu liderliÄŸin haksÄ±z ve mesnetsiz ithamlarla yÄ±pratÄ±lmamasÄ± Ã¼lkesini seven herkesin ortak sorumluluÄŸu olmalÄ±dÄ±r."