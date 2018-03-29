Priştine'nin sembolü: 'Kubbeli Kütüphane' | FOTO

Kosova Milli Kütüphanesi "Pjeter Bogdani", kubbelerle örtülü eşsiz mimarisiyle başkent Priştine'nin en ilginç sembollerinden birini teşkil ediyor.
İnşası 1974 yılında başlayan kütüphane, Hırvat mimar Andrija Mutnjakovic tarafından modern tarzda tasarlandı.
İyi ve yeterli aydınlatma sağlayan çelik iskelet membranlarla çevrili kubbelere, Balkanlar'daki çoğu yapıda rastlanabiliyor.
Birinci katında 400 kişilik büyük bir okuma salonu olan kütüphanenin ikinci katında özel okuma salonu, üçüncü katta ise bilimsel çalışma yürütenlere tahsis edilmiş okuma salonları mevcut.
Binanın iki bodrum katı ise kütüphanenin kitap deposu olarak kullanılıyor.
Kütüphaneci Zylfije Rexhepi, yaptığı açıklamada, kütüphanenin açıldığı günden itibaren okuyuculara, gerekli literatürü bulmalarında yardımcı olduğunu söyledi.
Kütüphanenin iç mozaikleri dahil binanın her detayının Hırvat mimar Mutnjakovic tarafından tasarlandığını vurgulayan Rexhepi, eşsiz ve modern yapıdaki kubbeleri çevreleyen çelik membranların, kitapları hasarlardan koruduğuna işaret etti.
Rexhepi, "99 adet kubbe insan beynini ve bu kurumdan bilgi alındığını temsil ediyor. Ayrıca kubbeler, Arnavutların geleneksel takkesi olan plisi simgeliyor." şeklinde konuştu.
Kütüphanenin resmi olarak 25 Kasım 1982 yılında açıldığını ve kendisinin kütüphanenin en eski çalışanlarından biri olduğunu hatırlatan Rexhepi, 1999 yılındaki Kosova Savaşı sırasında dönemin Sırp rejiminin, kütüphanenin Arnavut çalışanlarını işten çıkardığını ve Arnavut dilindeki kitapların büyük bir kısmını tahrip ettiğini anlattı.
Bugün çok daha iyi şartlarda çalıştıklarına dikkati çeken Rexhepi, “O dönem Arnavutça kitapların çoğu yok edildi ama kütüphaneyi zenginleştirmeye başladık. Bizlere kitap bağışında bulunan Arnavutluk Milli Kütüphanesi ile Kosova ve dünyanın çeşitli yerlerindeki kütüphanelerle iş birliği içerisindeyiz. Şu anda yeterince zengin bir kütüphane." dedi.
"Kitap, gazete ve dergi dahil kütüphanede iki milyon yayın bulunuyor." diyen Rexhepi, kütüphaneye üye olan her öğrencinin, kütüphane yetkilisinin denetiminde, ilgilendiği her konu ve dilde yayınlara ulaşabileceğini dile getirdi.
Günde 2 bin 500 öğrencinin kütüphaneyi ziyaret ettiğine, sınav döneminde ise öğrenci sayısının bir hayli arttığına işaret eden Rexhepi, kendisi hariç, kütüphanenin 77 çalışanı olduğunu ve haftanın altı günü hizmet verdiğini sözlerine ekledi.
"Hasan Priştine" Üniversitesi Hukuk Fakültesi öğrencisi Albian Gjoshi de kütüphaneyi, uygun bir çalışma ortamına sahip olduğu için iki yıldır devamlı ziyaret ettiğini belirterek, “Burası öğrencilerin dersler ve ders dışı diğer konularda birbirleriyle bilgi aktarımında bulunmaları açısından son derece uygun bir yer.” diye konuştu.
Kütüphanede konferans ve kitap tanıtımlarının yanı sıra çeşitli sanatsal ve bilimsel etkinliğin de düzenlendiğinin altını çizen Gjoshi, “Gördüğünüz gibi, ders çalışmak için geniş ve ilginç bir yer. Aynı zamanda hoşça vakit geçirebileceğiniz bir ortam.” dedi.
İnşası 1974 yılında başlayan ve Hırvat mimar Andrija Mutnjakovic tarafından tasarlanan Kosova Milli Kütüphanesi "Pjeter Bogdani", kubbelerle örtülü ilginç mimarisiyle başkent Priştine'nin en ilginç sembollerinden biri
Mehmet Akif Ersoy'un başyazarlığını yaptığı Sebilürreşad'da milli şairin şiirleri ve Kurtuluş Savaşı sırasında Anadolu'yu dolaşarak verdiği vaazları yer alıyor
Arap coğrafyasında çok önemli olan söz, şiirin bir ressam tarafından görselliğe dönüştürülmesini görmek isteyenler için Abbas Yusuf'un "Bu Senin Adın" isimli açıldı
Yazarımız İbrahim Ethem Gören, İslâm yazı sanatının kısa tarihiyle birlikte Mushaf kitabeti ve tezyinatına ilişkin hususları kaleme aldı.
Mimar ve Mühendisler Grubu'nun aylık dergisi Şubat ayında Merhum Akif Emre'ye özel sayısıyla çıktı.
Bursa Valisi Küçük, "Kitapla ilgili alacağımız mesafeler var. Tanınmış simalara 'Boş zamanlarınızda ne yaparsınız?' diye soru sorduklarında 'Kitap okurum, spor yaparım, balık tutarım' gibi cevap verilir. Kitap okumak boş zaman işi değildir. Kitap okumak, en kıymetli en özel en müstesna zamanlarda yapılacak şeydir" dedi
TİKA tarafından düzenlenen uygulamalı eğitim kurslarına katılanların hazırladığı ürünlerin yer aldığı sergi, Özbekistan'ın başkenti Taşkent'te açıldı.
Sosyolog, eğitimci, yazar Cafer Vayni ile Kurucu Başkanı olduğu Telif Hakları Derneği ve telif meseleleri üzerine hasbihal ettik.
Ünlü yazarlar "CNR 5. Uluslararası Kitap Fuarı" kapsamında kitapseverlerle bir araya geldi
Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu CNR EXPO Yeşilköy'deki fuarın açılışı, Kültür ve Turizm Bakanı Numan Kurtulmuş'un katılımıyla gerçekleştirildi.
Dünyanın ilk üniversitesi Karaviyyin Medresesinin kurucusu ilim kadını Fatma el-Fihri'nin Afrika ve Batı bilim ve kültürüne etkisi Ankara'da düzenlenen panelde ele alındı
Bu yıl 3. kez düzenlenen Türkiye Arapça Kitap ve Kültür Günleri 22 ülkeden 55 yayınevi, 300 yazar ve âlimi Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde bir araya getiriyor.
İbrahim Ethem Gören, Kartal Anadolu İmam Hatip Lisesi'nin ve İstanbul Erkek Lisesi'nin efsane öğretmeni Emin Özlen Hoca ile muallimin vasıfları üzerine hasbihal etti
İbrahim Ethem Gören, TYB İstanbul’un Başkanı, kültür adamı Mahmut Bıyıklı ile müesseselerinin çalışmaları üzerine hasbihal etti
Prof. Dr. Uğur Derman ve Prof. Dr. Fatma Çiçek Derman, Yunus Emre Enstitüsü tarafından düzenlenecek etkinlik kapsamında İran'da Türk hat ve tezhip sanatı üzerine konferans verecek.
12. Ankara Kitap Fuarı'nda yazarlar Hikmet Genç, Serra Karaçam ve Ersoy Dede de KTP Kitabevi'nde kitaplarını imzaladı. Yoğun ilgi gören imza etkinliğinde Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici de KTP Kitabevi standını ziyaret edip yazarlarla sohbet etti.