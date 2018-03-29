14:36, 29 Mart 2018 Perşembe

Kazakistan'da ilk robotik cerrahi operasyonu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kazakistan'da bir robot ilk cerrahi operasyonunu gerçekleştirdi

Ust-Kamenogorsk'ta bulunan robot cerrahın bir hastanın safra kesesini çıkarma operasyonunu gerçekleştirdiği bildirildi.

Robot cerrahı İtalya’dan doktor Stefano Dzhidaro yönetti. Kazakistan’daki hastane çalışanları doktora cihazları yönetme sırasında yardımcı oldu.

Robotun ameliyat sırasında yüksek hassasiyetle hareket ettiği gözlemlendi. Ancak İtalyalı uzmana göre, bu tür ameliyatlarda doktorlar ve hemşirelerden oluşan tüm takımın uzmanlardan oluşması önemlidir.

Şehir hastanesinde robotik ameliyathane 2017 sonunda oluşturulmuştu. Gerekli tıbbi cihazların satın alınması için 1,2 Milyar Tenge (3.73 Milyon Dolar) para ödenmişti.



