Albayrak 'Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ±'ndaki kazanÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 9.Â Enerji VerimliliÄŸi ForumuÂ ve FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda,Â Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ±'na iliÅŸkin sunum gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â
SÃ¶z konusu plan kapsamÄ±ndaki hedefleri ve bunlarÄ±n nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Albayrak, enerji verimliliÄŸinin Milli Enerji ve Maden PolitikasÄ±'nÄ±n Ã¶nemli bir yapÄ± taÅŸÄ± olduÄŸunu ve sÃ¶z konusu sunumla yeni bir sÃ¼reci baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
Albayrak, TÃ¼rkiye'nin enerji kaynaklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼yÃ¼mekte olan Ã¼lkeler arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±larak birinci ligdeki Ã¼lkelerin arasÄ±na girmek iÃ§in stratejik bir vizyona ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu bunun iÃ§in de enerji verimliliÄŸinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ettiÄŸini vurguladÄ±.
Katma deÄŸerli Ã¼rÃ¼nde daha az enerji tÃ¼ketip daha yÃ¼ksek verimlilik saÄŸlayabilmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin kat etmesi gereken ciddi bir mesafe olduÄŸuna dikkati Ã§eken Albayrak, "Enerji tÃ¼ketiminin artmasÄ± tek baÅŸÄ±na bir anlam ifade etmiyor. AynÄ± anda enerji yoÄŸunluÄŸunuzun da artmasÄ± lazÄ±m ki birinci lige Ã§Ä±kabilesiniz. Gerek dÃ¼nya gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, enerji yoÄŸunluÄŸunu ciddi bir noktaya taÅŸÄ±mamÄ±z gerektiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.
Albayrak, daha mÃ¼reffeh bir topluma ulaÅŸmak iÃ§in aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± Milli Enerji ve Maden PolitikasÄ±'nÄ±n arz gÃ¼venliÄŸi, yerlileÅŸme ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir piyasalar olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ ana sac ayaÄŸÄ±ndan oluÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.
Bu noktada hem sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma hem de rekabetÃ§i ve yeÅŸil bÃ¼yÃ¼menin ortaya konmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Albayrak, eylem planÄ± kapsamÄ±ndaki kazanÄ±mlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±:
"2023'e kadar 10,9 milyar dolarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±m sÃ¶z konusu. KaynaklarÄ±mÄ±zÄ± olabildiÄŸince az kullanÄ±p daha rekabetÃ§i bir Ã¶zel sektÃ¶re kavuÅŸmak bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli ki, bu sÃ¼reÃ§ kazan-kazan olsun. Bu, 23 milyon ton petrol eÅŸ deÄŸeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tÃ¼ketiminin yÃ¼zde 14'Ã¼ne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon salÄ±mÄ± azaltÄ±mÄ± anlamÄ±na geliyor. Burada 2023'e kadar 20 bin istihdam yaratÄ±lacak ve 4,2 milyar dolarlÄ±k bir enerji santrali yatÄ±rÄ±mÄ± yapma zorunluluÄŸundan da kurtulacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ± ile 2033'e kadar toplamda 30,2 milyar dolarlÄ±k bir tasarruf miktarÄ± ortaya Ã§Ä±kacak."
Albayrak, eylem planÄ± kapsamÄ±ndaki hedeflerde konut ve sanayinin Ã¶nemli bir yer tuttuÄŸuna iÅŸaret etti.
Bu alanlarda her kesime iÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Albayrak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"BugÃ¼n somut bir ÅŸekilde bu alanlarÄ± aÃ§Ä±klayÄ±p takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. 2023'e kadar 1,7 milyon konutun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼yle 1 milyar dolarlÄ±k tasarruf saÄŸlanacak. Bu tasarruf, Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n 20 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼nÃ¼ dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 10 milyar dolara Ã§Ä±kÄ±yor. IsÄ± yalÄ±tÄ±mÄ± 20 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼ iÃ§inde 5 yÄ±lda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yÄ±lda vatandaÅŸÄ±n cebine katkÄ± yapan bir yatÄ±rÄ±mdan bahsediyoruz. IsÄ± yalÄ±tÄ±mÄ±, Ä±sÄ±nma faturasÄ±nda yÃ¼zde 40'a kadar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ saÄŸlÄ±yor. Burada finansal kurumlarÄ±mÄ±zla, tÃ¼ketici kredisi Ã¶zelinde deÄŸil daha rekabetÃ§i bir program ortaya koyacaÄŸÄ±z. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin Ã¶denebileceÄŸi, dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli bir model oluÅŸturacaÄŸÄ±z."
Albayrak tarÄ±m, ulaÅŸÄ±m, kamu binalarÄ±nÄ±n yalÄ±tÄ±mÄ± gibi farklÄ± alanlarda da Ã¶nemli verimlilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, enerji verimliliÄŸinde ciddi potansiyel bulunduran sokak aydÄ±nlatmalarÄ±yla ilgili yeni bir sÃ¼reci baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda 7,5 milyon sokak aydÄ±nlatmasÄ± bulunduÄŸu bilgisini paylaÅŸan Albayrak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:
"2023'e kadar belirlediÄŸimiz hedef yÃ¼zde 30'a varan bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirmek ve bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yÄ±llÄ±k tasarruf miktarÄ± 180 milyon lira. 2023-2033 arasÄ±nda bu rakam 600 milyon liraya Ã§Ä±kÄ±yor. Bunu nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz? AsÄ±l kritik nokta bu. Ciddi bir pazar, ciddi bir marj, ciddi bir piyasa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m talebi var. DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri, dÃ¼zenleyici otorite, kamu ve vatandaÅŸÄ±n bu konudaki taleplerine dayalÄ± olarak bu iÅŸin ekonomisini ortaya koyacaÄŸÄ±z. Burada oluÅŸacak olan ekonomik pazarÄ± YEKA modeliyle ortaya koyacaÄŸÄ±z. YEKA hakikaten yerlilik, alÄ±m garantisi, riskleri elimine etme, yerli istihdamÄ± saÄŸlama ve alternatif yan sanayiyi geliÅŸtirme noktasÄ±nda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir model oldu. Sokak aydÄ±nlatmasÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nde de benzer bir model ortaya koyacaÄŸÄ±z. Bunu da herkesin kazanacaÄŸÄ± bir ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±z."
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Balkanlar'daki herhangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerine yapÄ±lan itiraz reddedildi.
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Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ± ile 30,2 milyar dolar tasarruf saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±
Bosna Hersek ziyareti Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PKK'yÄ± gizlemek iÃ§in kurulan Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar" dedi
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TÃ¼rkiye ekonomisinin 2017 performansÄ± belli oldu. TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.4. Ã§eyrekte ise yÃ¼zde 7.3 ile beklentilerin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Beklenti 4. Ã§eyrekte yÃ¼zde 6.7 bÃ¼yÃ¼me olmasÄ±ydÄ±. 3. Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me verisi ise yÃ¼zde 11.1'den yÃ¼zde 11.3'e revize edildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti
Konya merkezli 38 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve "mahrem imamlarÄ±"nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
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Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Irak uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.
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