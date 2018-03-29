15:11, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Bakan Albayrak 'Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ±'ndaki kazanÄ±mlarÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Berat Albayrak, 9.Â Enerji VerimliliÄŸi ForumuÂ ve FuarÄ±'nÄ±n aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda,Â Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ±'na iliÅŸkin sunum gerÃ§ekleÅŸtirdi.Â

SÃ¶z konusu plan kapsamÄ±ndaki hedefleri ve bunlarÄ±n nasÄ±l uygulanacaÄŸÄ±nÄ± anlatan Albayrak, enerji verimliliÄŸinin Milli Enerji ve Maden PolitikasÄ±'nÄ±n Ã¶nemli bir yapÄ± taÅŸÄ± olduÄŸunu ve sÃ¶z konusu sunumla yeni bir sÃ¼reci baÅŸlattÄ±klarÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Albayrak, TÃ¼rkiye'nin enerji kaynaklarÄ± aÃ§Ä±sÄ±ndan zengin bir Ã¼lke olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bÃ¼yÃ¼mekte olan Ã¼lkeler arasÄ±ndan sÄ±yrÄ±larak birinci ligdeki Ã¼lkelerin arasÄ±na girmek iÃ§in stratejik bir vizyona ihtiyaÃ§ duyduÄŸunu bunun iÃ§in de enerji verimliliÄŸinin bÃ¼yÃ¼k Ã¶nem arz ettiÄŸini vurguladÄ±.

Katma deÄŸerli Ã¼rÃ¼nde daha az enerji tÃ¼ketip daha yÃ¼ksek verimlilik saÄŸlayabilmek iÃ§in TÃ¼rkiye'nin kat etmesi gereken ciddi bir mesafe olduÄŸuna dikkati Ã§eken Albayrak, "Enerji tÃ¼ketiminin artmasÄ± tek baÅŸÄ±na bir anlam ifade etmiyor. AynÄ± anda enerji yoÄŸunluÄŸunuzun da artmasÄ± lazÄ±m ki birinci lige Ã§Ä±kabilesiniz. Gerek dÃ¼nya gerek Avrupa BirliÄŸi gerekse geliÅŸmiÅŸ Ã¼lkelere baktÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, enerji yoÄŸunluÄŸunu ciddi bir noktaya taÅŸÄ±mamÄ±z gerektiÄŸini gÃ¶rÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Albayrak, daha mÃ¼reffeh bir topluma ulaÅŸmak iÃ§in aÃ§Ä±kladÄ±klarÄ± Milli Enerji ve Maden PolitikasÄ±'nÄ±n arz gÃ¼venliÄŸi, yerlileÅŸme ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilir piyasalar olmak Ã¼zere Ã¼Ã§ ana sac ayaÄŸÄ±ndan oluÅŸtuÄŸunu hatÄ±rlattÄ±.

Bu noktada hem sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir kalkÄ±nma hem de rekabetÃ§i ve yeÅŸil bÃ¼yÃ¼menin ortaya konmasÄ± gerektiÄŸini vurgulayan Albayrak, eylem planÄ± kapsamÄ±ndaki kazanÄ±mlarÄ± ÅŸu ÅŸekilde aÃ§Ä±kladÄ±:

"2023'e kadar 10,9 milyar dolarlÄ±k bir yatÄ±rÄ±m sÃ¶z konusu. KaynaklarÄ±mÄ±zÄ± olabildiÄŸince az kullanÄ±p daha rekabetÃ§i bir Ã¶zel sektÃ¶re kavuÅŸmak bizim iÃ§in Ã§ok Ã¶nemli ki, bu sÃ¼reÃ§ kazan-kazan olsun. Bu, 23 milyon ton petrol eÅŸ deÄŸeri enerji tasarrufu ve birincil enerji tÃ¼ketiminin yÃ¼zde 14'Ã¼ne varan tasarruf ile 66,6 milyon ton karbon salÄ±mÄ± azaltÄ±mÄ± anlamÄ±na geliyor. Burada 2023'e kadar 20 bin istihdam yaratÄ±lacak ve 4,2 milyar dolarlÄ±k bir enerji santrali yatÄ±rÄ±mÄ± yapma zorunluluÄŸundan da kurtulacaÄŸÄ±z. BÃ¶ylece Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ± ile 2033'e kadar toplamda 30,2 milyar dolarlÄ±k bir tasarruf miktarÄ± ortaya Ã§Ä±kacak."

TASARRUF GELÄ°RÄ°YLE KREDÄ° TAKSÄ°TÄ°

Albayrak, eylem planÄ± kapsamÄ±ndaki hedeflerde konut ve sanayinin Ã¶nemli bir yer tuttuÄŸuna iÅŸaret etti.

Bu alanlarda her kesime iÅŸ dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ dile getiren Albayrak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"BugÃ¼n somut bir ÅŸekilde bu alanlarÄ± aÃ§Ä±klayÄ±p takipÃ§isi olacaÄŸÄ±z. 2023'e kadar 1,7 milyon konutun dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼yle 1 milyar dolarlÄ±k tasarruf saÄŸlanacak. Bu tasarruf, Ä±sÄ± yalÄ±tÄ±mÄ±nÄ±n 20 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼nÃ¼ dikkate aldÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda 10 milyar dolara Ã§Ä±kÄ±yor. IsÄ± yalÄ±tÄ±mÄ± 20 yÄ±llÄ±k Ã¶mrÃ¼ iÃ§inde 5 yÄ±lda kendini amorti ediyor. Kalan 15 yÄ±lda vatandaÅŸÄ±n cebine katkÄ± yapan bir yatÄ±rÄ±mdan bahsediyoruz. IsÄ± yalÄ±tÄ±mÄ±, Ä±sÄ±nma faturasÄ±nda yÃ¼zde 40'a kadar dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ saÄŸlÄ±yor. Burada finansal kurumlarÄ±mÄ±zla, tÃ¼ketici kredisi Ã¶zelinde deÄŸil daha rekabetÃ§i bir program ortaya koyacaÄŸÄ±z. Fatura tasarrufundan elde edilen gelirle taksitlerin Ã¶denebileceÄŸi, dÃ¼ÅŸÃ¼k faizli bir model oluÅŸturacaÄŸÄ±z."

YERLÄ° LED DÃ–NÃœÅžÃœMÃœ

Albayrak tarÄ±m, ulaÅŸÄ±m, kamu binalarÄ±nÄ±n yalÄ±tÄ±mÄ± gibi farklÄ± alanlarda da Ã¶nemli verimlilik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yapÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± belirterek, enerji verimliliÄŸinde ciddi potansiyel bulunduran sokak aydÄ±nlatmalarÄ±yla ilgili yeni bir sÃ¼reci baÅŸlatacaklarÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

TÃ¼rkiye'de ÅŸu anda 7,5 milyon sokak aydÄ±nlatmasÄ± bulunduÄŸu bilgisini paylaÅŸan Albayrak, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"2023'e kadar belirlediÄŸimiz hedef yÃ¼zde 30'a varan bir dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼ gerÃ§ekleÅŸtirmek ve bu dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼n yÄ±llÄ±k tasarruf miktarÄ± 180 milyon lira. 2023-2033 arasÄ±nda bu rakam 600 milyon liraya Ã§Ä±kÄ±yor. Bunu nasÄ±l gerÃ§ekleÅŸtireceÄŸiz? AsÄ±l kritik nokta bu. Ciddi bir pazar, ciddi bir marj, ciddi bir piyasa dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼m talebi var. DaÄŸÄ±tÄ±m ÅŸirketleri, dÃ¼zenleyici otorite, kamu ve vatandaÅŸÄ±n bu konudaki taleplerine dayalÄ± olarak bu iÅŸin ekonomisini ortaya koyacaÄŸÄ±z. Burada oluÅŸacak olan ekonomik pazarÄ± YEKA modeliyle ortaya koyacaÄŸÄ±z. YEKA hakikaten yerlilik, alÄ±m garantisi, riskleri elimine etme, yerli istihdamÄ± saÄŸlama ve alternatif yan sanayiyi geliÅŸtirme noktasÄ±nda Ã§ok baÅŸarÄ±lÄ± bir model oldu. Sokak aydÄ±nlatmasÄ± dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼mÃ¼nde de benzer bir model ortaya koyacaÄŸÄ±z. Bunu da herkesin kazanacaÄŸÄ± bir ÅŸekilde yapacaÄŸÄ±z."