15:22, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

MÄ°T'ten FETÃ–'nÃ¼n Balkan yapÄ±lanmasÄ±na aÄŸÄ±r darbe





MÄ°T, FETÃ–/PDY'nin Balkan yapÄ±lanmasÄ±na aÄŸÄ±r darbe vurduÄŸu bir operasyonla 6 Ã¶rgÃ¼t mensubunu TÃ¼rkiye'ye getirdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY)Â Balkan ayaÄŸÄ±na aÄŸÄ±r darbeÂ indirerek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 6 Ã¼st dÃ¼zey elemanÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi. AA'nÄ±n gÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, MÄ°T'in Kosova istihbaratÄ±yla etkin iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonla TÃ¼rkiye'de aranan FETÃ–/PDY'nin 6 Ã¼st dÃ¼zey mensubu yakalandÄ±.Â Cihan Ã–zkan, Kahraman Demirez, Hasan HÃ¼seyin GÃ¼nakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlÄ± ÅŸahÄ±slar, MÄ°T tarafÄ±ndan Ã¶zel bir uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye getirildi.Â FETÃ–/PDY mensuplarÄ±nÄ±n adli makamlara teslim edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi. Edinilen bilgiye gÃ¶re, operasyonla ele geÃ§irilen 6 FETÃ–/PDY firarisi, Balkan Ã¼lkelerindeki faaliyetlerinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'deki Ã¶rgÃ¼t elemanlarÄ±nÄ±n Avrupa Ã¼lkeleri ile ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ± da organize etmekle gÃ¶revliydi. GÃ¼venlik birimleri, Ã–zkan'nÄ±n Balkan Ã¼lkelerinde toplanan himmet paralarÄ±nÄ± yÃ¶neterek bunlarÄ± Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Pensilvanya'ya aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmiÅŸti. Kosova genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±ndan da sorumlu olan Demirez ise Balkan Ã¼lkelerinde aktif ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸarak Ã¶rgÃ¼te Ã§ok sayÄ±da katÄ±lÄ±mÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda rol oynadÄ±. MÄ°T'in operasyonuyla TÃ¼rkiye'ye getirilenlerden GÃ¼nakan, bÃ¶lgedeki okul yapÄ±lanmalarÄ±nda Ã¶ÄŸretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaÅŸtÄ±. DiÄŸer isimlerin de FETÃ–/PDY'nin Balkanlardaki Ã§eÅŸitli kurum ve kuruluÅŸlardaki yapÄ±lanmalarÄ±ndan sorumlu Ã¼st dÃ¼zey isimler olduÄŸu bildirildi. Osman Karakaya'nÄ±n ayrÄ±ca, Ergenekon davasÄ± sÃ¼recinde aktif rol Ã¼stlendiÄŸi, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'nda FETÃ–/PDY lehine raporlar dÃ¼zenlediÄŸi, bu nedenle kendisine Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len tarafÄ±ndan plaket verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.

Yasal UyarÄ±: YayÄ±nlanan yazÄ± ve haberin tÃ¼m haklarÄ± DÃ¼nya BÃ¼lteni'ne aittir. Ã–zel izin alÄ±nmadan yazÄ± ve haber hiÃ§bir ÅŸekilde kullanÄ±lamaz. Ancak yazÄ± ve haberin bir kÄ±smÄ± aktif link verilerek alÄ±ntÄ±lanabilir.