MÄ°T'ten FETÃ–'nÃ¼n Balkan yapÄ±lanmasÄ±na aÄŸÄ±r darbe

Milli Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (MÄ°T), FetullahÃ§Ä± TerÃ¶r Ã–rgÃ¼tÃ¼/Paralel Devlet YapÄ±lanmasÄ±'nÄ±n (FETÃ–/PDY)Â Balkan ayaÄŸÄ±na aÄŸÄ±r darbeÂ indirerek, Ã¶rgÃ¼tÃ¼n 6 Ã¼st dÃ¼zey elemanÄ±nÄ± TÃ¼rkiye'ye getirdi.
AA'nÄ±n gÃ¼venlik kaynaklarÄ±ndan aldÄ±ÄŸÄ± bilgiye gÃ¶re, MÄ°T'in Kosova istihbaratÄ±yla etkin iÅŸbirliÄŸi iÃ§inde gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi operasyonla TÃ¼rkiye'de aranan FETÃ–/PDY'nin 6 Ã¼st dÃ¼zey mensubu yakalandÄ±.Â
Cihan Ã–zkan, Kahraman Demirez, Hasan HÃ¼seyin GÃ¼nakan, Mustafa Erdem, Osman Karakaya ve Yusuf Karabina adlÄ± ÅŸahÄ±slar, MÄ°T tarafÄ±ndan Ã¶zel bir uÃ§akla TÃ¼rkiye'ye getirildi.Â
FETÃ–/PDY mensuplarÄ±nÄ±n adli makamlara teslim edildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
Edinilen bilgiye gÃ¶re, operasyonla ele geÃ§irilen 6 FETÃ–/PDY firarisi, Balkan Ã¼lkelerindeki faaliyetlerinin yanÄ± sÄ±ra TÃ¼rkiye'deki Ã¶rgÃ¼t elemanlarÄ±nÄ±n Avrupa Ã¼lkeleri ile ABD'ye kaÃ§Ä±rÄ±lmasÄ±nÄ± da organize etmekle gÃ¶revliydi.
GÃ¼venlik birimleri, Ã–zkan'nÄ±n Balkan Ã¼lkelerinde toplanan himmet paralarÄ±nÄ± yÃ¶neterek bunlarÄ± Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸu Pensilvanya'ya aktardÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit etmiÅŸti.
Kosova genÃ§lik yapÄ±lanmasÄ±ndan da sorumlu olan Demirez ise Balkan Ã¼lkelerinde aktif ÅŸekilde Ã§alÄ±ÅŸarak Ã¶rgÃ¼te Ã§ok sayÄ±da katÄ±lÄ±mÄ±n saÄŸlanmasÄ±nda rol oynadÄ±.
MÄ°T'in operasyonuyla TÃ¼rkiye'ye getirilenlerden GÃ¼nakan, bÃ¶lgedeki okul yapÄ±lanmalarÄ±nda Ã¶ÄŸretmenlerden sorumlu olarak bilinen elebaÅŸtÄ±.
DiÄŸer isimlerin de FETÃ–/PDY'nin Balkanlardaki Ã§eÅŸitli kurum ve kuruluÅŸlardaki yapÄ±lanmalarÄ±ndan sorumlu Ã¼st dÃ¼zey isimler olduÄŸu bildirildi.
Osman Karakaya'nÄ±n ayrÄ±ca, Ergenekon davasÄ± sÃ¼recinde aktif rol Ã¼stlendiÄŸi, sÃ¶z konusu dÃ¶nemde Ä°stanbul Adli TÄ±p Kurumu'nda FETÃ–/PDY lehine raporlar dÃ¼zenlediÄŸi, bu nedenle kendisine Ã¶rgÃ¼t elebaÅŸÄ± Fetullah GÃ¼len tarafÄ±ndan plaket verildiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi.
MÄ°T, FETÃ–/PDY'nin Balkan yapÄ±lanmasÄ±na aÄŸÄ±r darbe vurduÄŸu bir operasyonla 6 Ã¶rgÃ¼t mensubunu TÃ¼rkiye'ye getirdi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ± ile 30,2 milyar dolar tasarruf saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±
Bosna Hersek ziyareti Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PKK'yÄ± gizlemek iÃ§in kurulan Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar" dedi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki operasyonlar esnasÄ±nda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan bir askerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye ekonomisinin 2017 performansÄ± belli oldu. TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.4. Ã§eyrekte ise yÃ¼zde 7.3 ile beklentilerin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Beklenti 4. Ã§eyrekte yÃ¼zde 6.7 bÃ¼yÃ¼me olmasÄ±ydÄ±. 3. Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me verisi ise yÃ¼zde 11.1'den yÃ¼zde 11.3'e revize edildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti
Konya merkezli 38 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve "mahrem imamlarÄ±"nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Meteoroloji, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ± iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Irak uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.
MGK bildirisinde, MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin inisiyatif kullanacaÄŸÄ± belirtildi
Yurtta saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±n yurdun iÃ§ ve batÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerinde 8 ila 12 derece azaldÄ±ktan sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin yurdu terk edeceÄŸi tahmin ediliyor
Ä°stanbul BoÄŸazÄ±â€™nda yoÄŸun sisten kaynaklanan kÄ±sÄ±tlÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸ nedeniyle gemi geÃ§iÅŸleri Ã§ift yÃ¶nlÃ¼ olarak askÄ±ya alÄ±ndÄ±
GÃ¼mrÃ¼klerde 24 saat esaslÄ± Ã§alÄ±ÅŸma dÃ¼zeninin getirileceÄŸini sÃ¶yleyen BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Yani mesai bitti, kapÄ±lar kapandÄ±, bekle dÃ¶nemini artÄ±k kaldÄ±rÄ±yoruz. Mutlaka kaldÄ±racaÄŸÄ±z. Burada paraysa para ne lazÄ±msa bunu vereceÄŸiz ve mutlaka o gÃ¼mrÃ¼klerimiz 24 saat aÃ§Ä±k olmalÄ±" dedi.
Milli GÃ¼venlik Kurulu'nun CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nda toplandÄ±ÄŸÄ± bildirildi