SÄ±nÄ±rÄ± aÅŸan 2 Yunan askerin tutukluluÄŸuna itiraza ret

Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerine yapÄ±lan itiraz kabul edilmedi.
54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± "Hudut kartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekiplerinin devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nlarÄ±nda 1 Mart'ta yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen Aggelos Mitretodis ile astsubay Ã§avuÅŸ Dimitros Kouklatzis'in avukatlarÄ± Hakan YalÃ§Ä±ntuÄŸ ve Selin Ã–zel, Edirne Adliyesi'ne gelerek Edirne 1. Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne mÃ¼vekkillerinin tutukluluklarÄ±na itiraz ile tahliye taleplerini iÃ§eren dilekÃ§elerini sundu.
Sulh Ceza HakimliÄŸi'nce yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan itiraz kabul edilmeyerek, askerlerin tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verildi.
Edirne'de 1 Mart'ta, 54. Mekanize Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na baÄŸlÄ± "Hudut kartallarÄ±" adlÄ± sÄ±nÄ±r birliÄŸi ekipleri, devriye gÃ¶revi sÄ±rasÄ±nda Pazarkule yakÄ±nlarÄ±nda Yunanistan ordusuna mensup teÄŸmen ve astsubay Ã§avuÅŸ rÃ¼tbelerindeki 2 askeri, askeri yasak bÃ¶lgede yakalamÄ±ÅŸtÄ±. TÃ¼feklerine el konulan askerler, Edirne Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ±'na teslim edilmiÅŸti.
Jandarmadaki iÅŸlemleri tamamlanan ve adliyeye Ã§Ä±karÄ±lan iki asker, savcÄ±lÄ±ktaki ifadelerinin ardÄ±ndan "askeri casusluÄŸa teÅŸebbÃ¼s" ve "askeri yasak bÃ¶lgeye girmek" suÃ§larÄ±ndan tutuklanmalarÄ± talebiyle Sulh Ceza HakimliÄŸi'ne sevk edilmiÅŸti.
Hakimlik, 2 Mart'ta teÄŸmen Aggelos Mitretodis ile Ã§avuÅŸ Dimitros Kouklatzis'in askeri yasak bÃ¶lgeye girmek suÃ§undan tutuklanmasÄ±na karar vermiÅŸti.
Ä°ki askerin ifadelerinde, karda gÃ¶rdÃ¼kleri ayak izlerini takip etmeleri sonucu TÃ¼rk tarafÄ±na geÃ§tiklerini ve cep telefonlarÄ±ndaki gÃ¶rÃ¼ntÃ¼leri, Ã¼st rÃ¼tbelilere gÃ¶ndermek amacÄ±yla kaydettiklerini Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼kleri Ã¶ÄŸrenilmiÅŸti.
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Balkanlar'daki herhangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerine yapÄ±lan itiraz reddedildi.
MÄ°T'in, FETÃ–/PDY'nin Balkan yapÄ±lanmasÄ±na aÄŸÄ±r darbe vurduÄŸu bir operasyonla 6 Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t mensubunu TÃ¼rkiye'ye getirdiÄŸi bildirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ± ile 30,2 milyar dolar tasarruf saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±
Bosna Hersek ziyareti Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PKK'yÄ± gizlemek iÃ§in kurulan Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar" dedi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki operasyonlar esnasÄ±nda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan bir askerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye ekonomisinin 2017 performansÄ± belli oldu. TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.4. Ã§eyrekte ise yÃ¼zde 7.3 ile beklentilerin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Beklenti 4. Ã§eyrekte yÃ¼zde 6.7 bÃ¼yÃ¼me olmasÄ±ydÄ±. 3. Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me verisi ise yÃ¼zde 11.1'den yÃ¼zde 11.3'e revize edildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti
Konya merkezli 38 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve "mahrem imamlarÄ±"nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Meteoroloji, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ± iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Irak uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.
MGK bildirisinde, MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin inisiyatif kullanacaÄŸÄ± belirtildi
Yurtta saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±n yurdun iÃ§ ve batÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerinde 8 ila 12 derece azaldÄ±ktan sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin yurdu terk edeceÄŸi tahmin ediliyor