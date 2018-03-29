16:15, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

BaÅŸbakan'dan Bosna Hersek'te 'daha fazla iÅŸbirliÄŸi' mesajÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosu'nda baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda deÄŸerlendirmelerde bulundu, gazetecilerin sorularÄ±nÄ± cevapladÄ±.

"TÃœÄ°K'in aÃ§Ä±kladÄ±ÄŸÄ± verilere gÃ¶re TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Bunu nasÄ±l deÄŸerlendiriyorsunuz?" sorusu Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, bunun dÃ¼nyadaki en yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼me oranÄ± olduÄŸunu belirtti.

TÃ¼rkiye'nin dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ Ã§eyrekte 7,3, Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ Ã§eyrek 11,1 ve yÄ±l ortalamasÄ± olarak 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ anlatan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸÃ¶yle konuÅŸtu:

"GeliÅŸmiÅŸ 20 Ã¼lke de dahil dÃ¼nya genelinde en yÃ¼ksek bÃ¼yÃ¼me oranÄ±. Bu bÃ¼yÃ¼me oranÄ± bizim iÃ§in bir sÃ¼rpriz deÄŸil. Bunun bÃ¶yle bÃ¶yle olacaÄŸÄ±nÄ± aylar Ã¶nce zaten geliÅŸmelerden gÃ¶rmÃ¼ÅŸtÃ¼k. TÃ¼rkiye 2018 yÄ±lÄ± iÃ§in de sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lebilir, istikrarlÄ± ve orta vadeli planda hedeflediÄŸi bÃ¼yÃ¼me oranÄ±nÄ± tutturmak iÃ§in gerekli projelerini, hazÄ±rlÄ±klarÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±r. Ve bÃ¼yÃ¼me, iÅŸ, istihdam Ã¼retimi devam edecek."

"TÃ¼rkiye'nin Bosna Hersek'te yeterince yatÄ±rÄ±m yapmadÄ±ÄŸÄ±na" dair iddialarÄ±n sorulmasÄ± Ã¼zerine BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "TÃ¼rkiye, Bosna Hersek'te yatÄ±rÄ±m yapÄ±yor. YatÄ±rÄ±m yapmÄ±yor dÃ¼ÅŸÃ¼ncesine Ã§ok katÄ±lmÄ±yorum. TÃ¼rkiye'nin, Bosna Hersek'te ticari bÃ¼yÃ¼klÃ¼k bakÄ±mÄ±ndan ilk 5'e giren yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ± var. Daha fazla yatÄ±rÄ±m olmasÄ± iÃ§in yatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n geleceÄŸe yÃ¶nelik gÃ¼veninin daha fazla geliÅŸmesine ihtiyacÄ± var. YatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ±n daha da iyileÅŸmesine ihtiyaÃ§ var. Bunu sadece Bosna Hersek'e yÃ¶nelik sÃ¶ylemiyorum, kendimiz iÃ§in de sÃ¶ylÃ¼yorum." yanÄ±tÄ±nÄ± verdi.

"SERZENÄ°ÅžLER MESNETTEN YOKSUN"

TÃ¼rkiye'nin son haftalarda yatÄ±rÄ±m ortamÄ±nÄ± iyileÅŸtirmek iÃ§in bÃ¼yÃ¼k bir reform yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, bÃ¼rokrasiyi azaltacak birÃ§ok yeni yasal dÃ¼zenlemelerin hayata geÃ§irildiÄŸini anlattÄ±.

YatÄ±rÄ±mcÄ±nÄ±n gÃ¼ven, istikrar ve Ã¶ngÃ¶rÃ¼lebilirlik aradÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden YÄ±ldÄ±rÄ±m, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:

"Bosna Hersek'te istikrar, gÃ¼ven var. YatÄ±rÄ±m ortamÄ±yla ilgili bir sorun yok. O yÃ¼zden de biz yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±mÄ±zÄ± her zaman teÅŸvik ediyoruz. Åžu anda Bosna Hersek'te TÃ¼rk yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n Ã¼stlendiÄŸi projelerin yaklaÅŸÄ±k tutarÄ± 600 milyon dolar civarÄ±ndadÄ±r. AyrÄ±ca TÄ°KA, saÄŸlÄ±k, iÃ§me suyu veya baÅŸka konularda bir Ã§ok proje gerÃ§ekleÅŸtirdi. Bunun tutarÄ± da yaklaÅŸÄ±k 300 milyon dolar civarÄ±ndadÄ±r. AyrÄ±ca Ziraat BankasÄ± marifetiyle orta ve kÃ¼Ã§Ã¼k Ã¶lÃ§ekli yatÄ±rÄ±mcÄ±larÄ±n kullanmasÄ± iÃ§in Ã§ok makul, cazip ÅŸartlarda TÃ¼rkiye 100 milyon avroluk bir kredi imkanÄ± sundu ve bu kredi ÅŸu anda kullanÄ±lÄ±yor. Bunun dÄ±ÅŸÄ±nda tabii bu krediyle yerinden, yurdundan gitmiÅŸ olanlarÄ±n dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼ hedefleniyor. Burada da ciddi bir mesafe katedildiÄŸini, 6 bin 500 kiÅŸinin tekrar dÃ¶nÃ¼ÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rÃ¼yoruz."

YÄ±ldÄ±rÄ±m, Bosna Hersek ekonomisine destek olmak ve ilk iÅŸe baÅŸlayan iÅŸletmecileri teÅŸvik etmek iÃ§in 50 milyon avroluk yeni bir kredi hattÄ±nÄ± da devreye aldÄ±klarÄ±nÄ± dile getirerek, "2014'te yaÅŸanan sel felaketinden sonra kÄ±rmÄ±zÄ± et ithalatÄ±nda bir Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±k, bugÃ¼n bu hala devam ediyor. Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki yÄ±llarda da en az 5 yÄ±l aynÄ± ÅŸekilde devam edecek. O bakÄ±mdan tabii ki daha fazlasÄ±nÄ± yapmak mÃ¼mkÃ¼ndÃ¼r ancak 'TÃ¼rkiye, Bosna Hersek'e gereken ilgiyi gÃ¶stermiyor' ÅŸeklindeki bir serzeniÅŸin mesnetten yoksun olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum." dedi.

"DAHA FAZLA Ä°Åž BÄ°RLÄ°ÄžÄ°"

TÃ¼rkiye'nin, Balkanlar'Ä±n istikrarÄ± ve huzuru iÃ§in sadece Bosna Hersek ile deÄŸil, bÃ¶lgede bulunan bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkelerle gayet iyi iliÅŸkiler iÃ§inde olduÄŸunu belirten YÄ±ldÄ±rÄ±m, karÅŸÄ±lÄ±ktÄ± ticaretin, iÅŸ birliÄŸinin artarak devam ettiÄŸini vurguladÄ±.

BÃ¶lgenin refahÄ±nÄ±n herkesi ilgilendirdiÄŸini kaydeden YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Bu bÃ¶lgelerin hangi birinde, hangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz." ifadesini kullandÄ±.

"TÃœRKÄ°YE YAÅžAYARAK GÃ–RDÃœ"

Bosna Hersek'te geÃ§en aylarda savaÅŸ kelimeleri ve silahlanmanÄ±n Ã§ok konuÅŸulduÄŸu belirtilerek, "GerÃ§ekten tehditler mi var yoksa gelecek gÃ¼nlerde yapÄ±lacak seÃ§imlerin nedeniyle yapÄ±lan konuÅŸmalar mÄ±? Ã–nÃ¼mÃ¼zdeki dÃ¶nemde AK Parti'nin Saray Bosna'da aÃ§Ä±lÄ±mlarÄ± olacak mÄ±?" diye sorulmasÄ± Ã¼zerine YÄ±ldÄ±rÄ±m, TÃ¼rkiye'de AK Parti denince akla istikrar ve gÃ¼venin geldiÄŸini ifade etti.

YÄ±ldÄ±rÄ±m, 2002'den bu yana AK Parti HÃ¼kÃ¼metleri'nin TÃ¼rkiye'de iÅŸ baÅŸÄ±nda olduÄŸunu, Ã¼lkenin bu dÃ¶nemde 3 kat bÃ¼yÃ¼dÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼, milli gelir, altyapÄ±, ihracat aÃ§Ä±sÄ±ndan bÃ¼yÃ¼k mesafelerin katedildiÄŸini anlattÄ±.

TÃ¼rkiye'nin, gÃ¼ven ve istikrarÄ±n ne anlama geldiÄŸini yaÅŸayarak gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ bildiren BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, ÅŸu gÃ¶rÃ¼ÅŸlerini paylaÅŸtÄ±:

"Ä°stikrarsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±n nelere mal olacaÄŸÄ±nÄ± 15 Temmuz darbe giriÅŸimiyle yaÅŸadÄ±k. Bu tecrÃ¼beleri bildiÄŸimiz iÃ§in ben sÄ±k sÄ±k gÃ¼vene, istikrara, huzura vurgu yapÄ±yorum. Esasen Bosna Hersek de buna yabancÄ± deÄŸil. Bosna Hersek, bu coÄŸrafya, tarih boyunca 3 kez yÄ±kÄ±ma uÄŸradÄ±. Son 100 yÄ±l iÃ§inde Birinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ±, Ä°kinci DÃ¼nya SavaÅŸÄ± ve 1990-1991 yÄ±llarÄ±nda baÅŸlayan o acÄ± olaylar, iÃ§ savaÅŸ Ã§ok bÃ¼yÃ¼k bedeller Ã¶detti. Onun iÃ§in ben, bundan Bosna Hersek'te yaÅŸayan bÃ¼tÃ¼n entitelerin gerekli dersi aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yorum ve istikrarÄ± bozacak herhangi bir giriÅŸme izin vermeyeceklerine inanÄ±yorum."Â