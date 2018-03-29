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Filistin
16:50, 29 Mart 2018 Perşembe

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ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi'nden Filistin'i tahrik eden sözler
ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi'nden Filistin'i tahrik eden sözler

ABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi Friedman, Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın İsrail ile barış müzakerelerini kabul etmemesi halinde, "kabul edecek yeni bir kişinin onun yerine gelebileceğini" söyleyerek kendisini "devirme" imasında bulundu

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

İsrail’in Kanal 10 televizyonuna konuşanABD’nin Tel Aviv Büyükelçisi David Friedman, ABD ve İsrail’in kendi şartlarını dayatması nedeniyle duran İsrail-Filistin barış görüşmelerine ilişkin, "Zaman yerinde durmaz. Ebu Mazin (Mahmud Abbas) görüşmelere önem vermiyorsa, eminim ki bunu yapacak başka biri olur." dedi.

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ı "devirme" imasında bulunan Friedman, "Boşluklar, doldurulmaya meyillidir. Bir boşluk oluşmuşsa, bunu dolduracak biri mutlaka olacaktır. Biz de barış sürecimizde ilerleriz." diye konuştu.

ABD'li Büyükelçi, ülkesinin Filistin halkının dostu olduğunu iddia ederek, "ABD Filistin halkının dostudur. Filistin yönetimi bizimle çalışmıyorsa çalışmasın. Ancak biz Filistin halkının hayatını iyileştirme niyetimizden vazgeçmeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

Söz konusu ifadelerinin hem İsrail basınında hem de Filistin basınında geniş yer bulmasının ardından sosyal paylaşım hesabından bir açıklama yapan Friedman, sözlerinin yanlış anlaşıldığını iddia ederek şunları söyledi:

"Bugün yayınlanan röportajımın bazı kısımları yanlış bir şekilde alıntı yapıldı. ABD, Mahmud Abbas’ı değiştirmeye çalışmıyor. Kendi liderini seçmek Filistin halkına kalmış bir şeydir."

FİLİSTİN YÖNETİMİNDEN ABD'Lİ BÜYÜKELÇİ'YE TEPKİ

Filistin yönetimi Friedman’ın açıklamalarının kabul edilemez olduğunu belirtti.

Filistin Devlet Başkanlığı sözcüsü Nebil Ebu Rudeyne yaptığı açıklamada, "Bu açıklama, apaçık Filistin’in iç işlerine müdahaledir. Bu tür kötü açıklamalar kabul edilemez, bunu kesin bir dille reddediyoruz." dedi.

Ebu Rudeyne, Filistin halkının dış güçlerin kendi kaderlerini belirlemelerine izin vermeyeceğine vurgu yaparak, "Öyle görünüyor ki Friedman ABD’den çok İsrail adına konuşuyor ve kendisini İsrail ve Yahudi işgalcilerin savunucusu olarak görüyor. Friedman, ABD’nin menfaatlerini temsil etmiyor bilakis atmosferi daha da geriyor ve ABD halkına da zarar veriyor." ifadelerini kullandı.

Bu yaklaşımın Yahudi işgalcilere ve fanatik Yahudilere yaradığını belirten Ebu Rudeyne, ABD’ye bu yöndeki davranışlarına son vermesi çağrısı yaparak şunları söyledi:

"ABD yönetimi, büyükelçisinin devam eden ve diplomatik normların ötesine geçen açıklamaları konusundaki tutumunu açıklığa kavuşturmalı."

ABD Büyükelçisi Friedman’ın bu açıklamaları, ABD yönetiminin Kudüs’ü “İsrail’in başkenti” olarak tanımasından bu yana, Filistin Devlet Başkanı Abbas’a yönelik en sert açıklamalar olarak kabul ediliyor.



İlgili Konular Friedman İsrail filistin
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