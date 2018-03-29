16:57, 29 Mart 2018 Perşembe

Fransa'da grev dalgası büyüyor

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Fransa'da kamu çalışanları, demir yolu ve hava yolu sektörü çalışanlarından sonra çöp toplayıcıları da 3 Nisan'dan itibaren süresiz grev kararı aldıklarını duyurmuştu.

Ülkenin en büyük sendikalarından Genel İş Konfederasyonu da (CGT), enerji sektörü çalışanlarının genel greve katılımıyla ilgili bildiri yayımladı.

Bildiride, CGT'ye bağlı ve ülkede enerji alanında en büyük organizasyon olan Ulusal Enerji ve Maden Federasyonu çalışanlarının 1 Nisan'dan itibaren 28 Haziran'a kadar greve gitme kararı aldığı, bu yöndeki bildirinin ilgili birimlere gönderildiği kaydedildi.

Hükümetin hazırlık aşamasını sürdürdüğü "2019-2023 enerji planlaması" çalışmalarında sektör çalışanlarının görüşlerinin de dikkate alınması çağrısı yapılan bildiride, 19 Nisan'da ülke çapında yapılacak genel gösteriye de katılma kararı alındığı belirtildi.

GREVE MARKETLER ZİNCİRİ CARREFOUR ÇALIŞANLARI DA KATILACAK

Bu arada ülkedeki grev dalgasına marketler zinciri Carrefour çalışanlarının da katılacağı açıklandı.

Fransa çapında 5 bin 718 mağazası bulunan zincir çalışanlarının üye olduğu CGT, CFDT ve FO sendikalarınca yapılan açıklamalarda, cumartesi günü ülke genelindeki Carrefour mağazalarının kapatılacağı, kapatılmayan mağazaların ise çalışanlar aracılığıyla satış yapmalarının engelleneceği bildirildi.

Dünyanın birçok yerinde 12 binden fazla şubesiyle faaliyet gösteren Carrefour'un, Fransa'daki mağazalarından 273'ünü kapatacağı daha önce duyurulmuştu. Grubun, Fransa'daki genel merkezinde çalışan 10 bin 500 kişiden 2 bin 400'ünün gönüllü istifa veya emeklilik, satılacak mağazalarda istihdam edilen 2 bin 300 kişinin ise işlerine son verme planlarıyla ilgili görüşmelerin kısa sürede sonuçlanacağı öğrenildi.