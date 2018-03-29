Afrika’da Seçim Kampanyası

Haşim Akın
Burası (Mali) Afrika'da bir ülke… Uzun yıllar Fransa’nın sömürgesi olarak kalmış, resmi dili de Fransızca… Ülkedeki hâkim kültür hala Fransızlara ait. Gerçi Halkın yüzde 95 civarı Müslüman… Ama yokluk ve cehalet diz boyu… Bir süre sonra bu ülkede bir seçim yapılacak ve mevcut devlet başkanı da tekrar aday. Başkan, bu seçimlerde doğal olarak bir kampanya yürütecek. Yürüteceği bu seçim kampanyasında kimi arkasına alır dersiniz? Yani kendi fotoğrafının yanında hangi dünya liderinin resmini koysa daha çok oy alır?
Tabii bölgeyi tanımadığınız için cevap vermekte zorlanabilirsiniz. İlk aklınıza Fransa cumhurbaşkanı gelirdi sanırım. Zira ülkede –halkın günlük konuşma dili olmasa da- eğitim ve devlet dili Fransızca... Nede olsa adamlar hiç bir karşılık beklemeden(!) medeniyet getirmişler… Mesela özgürlük anıtının hemen Fransız kültür merkezinin önünde yer almasını bu konudaki bir kararlılık olarak görebilirsiniz
Geçen hafta yolumuz Mali’ye düştü. Bir iyilik projesi kapsamında dört gün oradaki havayı Müslümanlar adına teneffüs etmeye çalıştık. Bölgeyi kısmen tanıyan birisi olarak, duruma ben bile şaşırdım. Uçaktan indik, bize rehberlik ve ev sahipliği yapacak olan dostlarımızla havaalanından ayrılırken kocaman bir billboardda iki tane fotoğraf gördük. Bizim için şaşırtıcı bir durumdu bu… Birisi Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafı idi. Diğerinin kim olduğunu ilk anda bilemesek de onun da Mali cumhurbaşkanı olduğunu öğrendik.
Ben, bu resimlerin birkaç hafta önce gerçekleşen ziyaretten kalma olduğunu düşündüm. Meğer değilmiş… Daha sonra onlarca billboardda ve orta kaldırımlardaki bütün elektrik direklerinde yaklaşık 50 x70 boyutunda tahtaların üzerine yapıştırılmış yüzlerce fotoğrafı gördüm. Bize gerçekten çok ilginç gelmişti. Amacımın Tayyip Erdoğan güzellemesi yapmak olmadığını, uzak diyarlara ait bit gözlemi aktardığımı ifadeye gerek yok sanırım…
Sebebini sorduğumuzda orada mukim olan dostlarımız, bize iki şeyden bahsettiler. Birincisi önümüzdeki aylarda burada büyük bir teknoloji fuarı gerçekleşecekmiş. Bu fuarın onur konuğu da Türkiye olacak. Bu nedenle özel bir Türkiye ilgisi var. Cumhurbaşkanımız, bu fuara hiç katılmayacak ama Türkiye onur konuğu… Türkiye deyince de akla hemen sayın cumhurbaşkanımız geliyor. Bu nedenle.
Geçen ay Fildişi Sahili’ne yaptığımı ziyarette Türkiye deyince akıllarına ilk gelen şeyin; “Kur'an okuyan Cumhurbaşkanı” portresi olduğunu söylemişlerdi. Onlar ne İstanbul Boğazı'nın güzelliklerini, ne de Karadeniz yaylalarını tanıyorlar… Mevlana'nın gizemini, Sultan Ahmet'in muhteşem değerini bilmezler… Bildikleri bir tek şey var: “Kur'an okuyan bir cumhurbaşkanı…”
Şimdi de benzer şeyleri gördüm burada… Yakın zamanda bir seçim varmış ve mevcut devlet başkanı, seçim kampanyası olarak kendi fotoğrafların yanına Tayyip Erdoğan'ın fotoğrafını koyarak işi yürütme gayretinde. Seçimin sonucunu ben de merak ediyorum.
Türkiye ile Mali’nin ne kadar irtibatı var? diye sorabilirsiniz… Büyükelçiliğimiz, Türk Hava Yolları'nın temsilciliği ve Maarif Vakfı var. Malum paralel yapıdan devralınan okulların eğitimi için orada bulunan öğretmenler… Burada birkaç sivil toplum kuruluşu var. Sanıyorum iki elin parmaklarını geçmeyecek kadar da Türk iş adamı vardır. En son olarak da Cumhurbaşkanımız birkaç hafta önce toplamda 5-6 saatlik kısa bir ziyaret yapmıştı ülkeye…
Böylesi Fransa gölgesinde yeşermeye çalışan bir ülkeye teknoloji konulu bir fuarda onur konuğu olmak ve seçim kampanyası için destek almak… Bize biraz ilginç geldi.
Sizi bilmem ama buradaki algı karşısında sadece hamdettim. Kenar mahallelerde çocuklar şimdi bizi görünce “arabuuu…” diye çağırıyor. Bir süre sonra gördükleri beyaz Müslümanı Türk diye çağırırlar umarım...
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