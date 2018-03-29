Yunan yargÄ±sÄ±ndan DHKP-C'li Biber'in TÃ¼rkiye'ye iadesine ret

Yunanistan'da mahkeme, baÅŸkentÂ Atina'da kasÄ±m ayÄ±nda yakalanarak tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olanÂ DHKP-C Ã¼yesi Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iadesi talebini reddetti.
Nafplio Ä°stinaf Mahkemesi, sanÄ±k Biber'e iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin iade talebine red cevabÄ± verdi.
SavcÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar veren Yunan hakimler, Biber'e yÃ¶nelik TÃ¼rkiye'nin iade talebini kabul etmedi.
Yunanistan'da yargÄ±lanmasÄ± devam edecek olan Biber, duruÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden hapishaneye gÃ¶nderildi.
Yunan yargÄ±sÄ±, daha Ã¶nce diÄŸer Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri Mehmet DoÄŸan, Åžadi Naci Ã–zpolat ve Hazal Secer'e iliÅŸkin de TÃ¼rkiye'nin iade taleplerini reddetmiÅŸti.
KasÄ±m ayÄ± sonunda Atina'da Ã¼Ã§ hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C Ã¼yesi, "patlayÄ±cÄ± madde ve silah bulundurmak", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suÃ§lamalarÄ±yla tutuklanarak mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
TerÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, patlayÄ±cÄ± madde ve sahte kimlik de ele geÃ§irilmiÅŸti.
Biber, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelilerinden olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra daha Ã¶nce mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ bir botun SakÄ±z AdasÄ±'ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§irilmesine iliÅŸkin Yunanistan'da yakalanmÄ±ÅŸ ve hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.
Yunanistan'da mahkeme, Atina'da tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olan DHKP-C'li Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iade talebine red cevabÄ± verdi
BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, "Balkanlar'daki herhangi bir Ã¼lkede bir sÄ±kÄ±ntÄ± meydana gelse bir zincirleme reaksiyon gibi bÃ¼tÃ¼n Ã¼lkeleri olumsuz etkiliyor. Bunun acÄ± tecrÃ¼belerini yakÄ±n geÃ§miÅŸ tarihimizde gÃ¶rdÃ¼k. Tekrar bÃ¶yle hadiseler yaÅŸamamak iÃ§in Ã§ok daha fazla iÅŸ birliÄŸi, Ã§ok daha fazla dayanÄ±ÅŸma, karÅŸÄ±lÄ±klÄ± ticaretin, turizmin, yatÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ± yÃ¶nÃ¼nde gayret gÃ¶stermemiz gerektiÄŸinin bilincindeyiz ve bunun gereÄŸini de yapÄ±yoruz" dedi
Edirne'de askeri yasak bÃ¶lgede yakalandÄ±ktan sonra tutuklanan Yunanistan ordusuna mensup iki askerin bu hallerine yapÄ±lan itiraz reddedildi.
MÄ°T'in, FETÃ–/PDY'nin Balkan yapÄ±lanmasÄ±na aÄŸÄ±r darbe vurduÄŸu bir operasyonla 6 Ã¼st dÃ¼zey Ã¶rgÃ¼t mensubunu TÃ¼rkiye'ye getirdiÄŸi bildirildi
Enerji ve Tabii Kaynaklar BakanÄ± Albayrak, 2033'e kadar Ulusal Enerji VerimliliÄŸi Eylem PlanÄ± ile 30,2 milyar dolar tasarruf saÄŸlanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CHP Genel BaÅŸkanÄ± KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu hakkÄ±nda 27 Mart'ta partisinin TBMM Grup ToplantÄ±sÄ±ndaki aÃ§Ä±klamalarÄ±ndan dolayÄ± 250 bin liralÄ±k tazminat davasÄ± aÃ§tÄ±
Bosna Hersek ziyareti Ã¶ncesinde aÃ§Ä±klama yapan BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m, PKK'yÄ± gizlemek iÃ§in kurulan Suriye Gelecek Partisi ve ABD'nin destek aÃ§Ä±klamasÄ± iÃ§in, "TÃ¼rkiye Cumhuriyeti ve aziz milletimizi kandÄ±ramazlar" dedi
Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'nda Afrin bÃ¶lgesindeki operasyonlar esnasÄ±nda, el yapÄ±mÄ± patlayÄ±cÄ±nÄ±n infilak etmesi sonucu aÄŸÄ±r yaralanan bir askerin tedavi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼ hastanede ÅŸehit olduÄŸu bildirildi
TÃ¼rkiye ekonomisinin 2017 performansÄ± belli oldu. TÃ¼rkiye ekonomisi geÃ§en yÄ±l yÃ¼zde 7,4 bÃ¼yÃ¼dÃ¼.4. Ã§eyrekte ise yÃ¼zde 7.3 ile beklentilerin Ã¼zerinde bÃ¼yÃ¼dÃ¼. Beklenti 4. Ã§eyrekte yÃ¼zde 6.7 bÃ¼yÃ¼me olmasÄ±ydÄ±. 3. Ã§eyrek bÃ¼yÃ¼me verisi ise yÃ¼zde 11.1'den yÃ¼zde 11.3'e revize edildi.
YÄ±ldÄ±rÄ±m, Ã¶zel uÃ§ak "TUR" ile saat 09.33'te Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya gitti
Konya merkezli 38 ilde FETÃ–/PDY'ye yÃ¶nelik soruÅŸturma kapsamÄ±nda, daha Ã¶nce yakalanan Ã¶rgÃ¼tÃ¼n askeri personeli ve "mahrem imamlarÄ±"nÄ±n ifadeleri doÄŸrultusunda tespit edilen ÅŸÃ¼pheli 70 muvazzaf asker hakkÄ±nda yakalama kararÄ± Ã§Ä±kartÄ±ldÄ±
Meteoroloji, GÃ¼neydoÄŸu Anadolu BÃ¶lgesi'nin tamamÄ± iÃ§in kuvvetli rÃ¼zgar ve toz taÅŸÄ±nÄ±mÄ± uyarÄ±sÄ±nda bulundu.
Samsun'da terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž'a yÃ¶nelik operasyonda Irak uyruklu 21 ÅŸÃ¼pheli gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±.
TSK tarafÄ±ndan Afrin'in Birka kÃ¶yÃ¼ Ã§evresinde yapÄ±lan aramalarda terÃ¶ristlerce eÄŸitim, toplantÄ± ve barÄ±nma yeri olarak kullanÄ±lan bir bÃ¶lge daha tespit edildi.
MGK bildirisinde, MÃ¼nbiÃ§'teki terÃ¶ristlerin bÃ¶lgeden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸi, aksi takdirde TÃ¼rkiye'nin inisiyatif kullanacaÄŸÄ± belirtildi
Yurtta saÄŸanak ve gÃ¶k gÃ¼rÃ¼ltÃ¼lÃ¼ saÄŸanak beklendiÄŸi, hava sÄ±caklÄ±klarÄ±nÄ±n yarÄ±n yurdun iÃ§ ve batÄ±, cuma gÃ¼nÃ¼ ise doÄŸu bÃ¶lgelerinde 8 ila 12 derece azaldÄ±ktan sonra yaÄŸÄ±ÅŸlÄ± sistemin yurdu terk edeceÄŸi tahmin ediliyor