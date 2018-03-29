17:05, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Yunan yargÄ±sÄ±ndan DHKP-C'li Biber'in TÃ¼rkiye'ye iadesine ret

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Yunanistan'da mahkeme, baÅŸkentÂ Atina'da kasÄ±m ayÄ±nda yakalanarak tutuklu yargÄ±lanan ve AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n da ÅŸÃ¼phelilerinden olanÂ DHKP-C Ã¼yesi Hasan Biber'in TÃ¼rkiye'ye iadesi talebini reddetti.

Nafplio Ä°stinaf Mahkemesi, sanÄ±k Biber'e iliÅŸkin TÃ¼rkiye'nin iade talebine red cevabÄ± verdi.

SavcÄ±nÄ±n mÃ¼talaasÄ± yÃ¶nÃ¼nde karar veren Yunan hakimler, Biber'e yÃ¶nelik TÃ¼rkiye'nin iade talebini kabul etmedi.

Yunanistan'da yargÄ±lanmasÄ± devam edecek olan Biber, duruÅŸmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yeniden hapishaneye gÃ¶nderildi.

Yunan yargÄ±sÄ±, daha Ã¶nce diÄŸer Ã¶rgÃ¼t Ã¼yeleri Mehmet DoÄŸan, Åžadi Naci Ã–zpolat ve Hazal Secer'e iliÅŸkin de TÃ¼rkiye'nin iade taleplerini reddetmiÅŸti.

KasÄ±m ayÄ± sonunda Atina'da Ã¼Ã§ hÃ¼cre evine dÃ¼zenlenen operasyonla yakalanan 9 DHKP-C Ã¼yesi, "patlayÄ±cÄ± madde ve silah bulundurmak", "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ Ã¼yesi olmak" ve "sahte belge bulundurmak" suÃ§lamalarÄ±yla tutuklanarak mahkemeye Ã§Ä±karÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

TerÃ¶rle mÃ¼cadele ekiplerinin operasyonunda, bomba yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan malzemeler, patlayÄ±cÄ± madde ve sahte kimlik de ele geÃ§irilmiÅŸti.

Biber, 2013'te AK Parti Genel Merkezi ve Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n ÅŸÃ¼phelilerinden olmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra daha Ã¶nce mÃ¼himmat yÃ¼klÃ¼ bir botun SakÄ±z AdasÄ±'ndan TÃ¼rkiye'ye geÃ§irilmesine iliÅŸkin Yunanistan'da yakalanmÄ±ÅŸ ve hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.