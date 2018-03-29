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Kenya'da muhalefet üyesi Dubai'ye sürüldü
Kenya'da muhalefet üyesi Dubai'ye sürüldü

Kenya'da muhalefetin kilit ismini ikinci kez sınır dışı edildi

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi

Kenya'da hükümet, mahkeme kararına rağmen üç gündür havalimanında göz altında tutulan muhalefetin kilit ismini ikinci kez sınır dışı etti.

Muhalafetin Ulusal Direniş Hareketi'nin temsilcisi ve aynı zamanda avukat olan Miguna Miguna, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "üç gündür göz altında tutulduğu havalimanında gece yarısı polis tarafından saldırıya uğradığını ve derdest edilerek Dubai’ye sürüldüğünü" belirtti.

Miguna, polisin, gözaltındayken saldırması nedeniyle rahatsızlandığını, uçağın Dubai'ye inmesinden hemen sonra hastanede tedavi altına alındığını ifade etti.

Müvekkili hakkında basın açıklaması yapan avukat Otiende Omollo, "Miguna, mahkemenin ülkeye girişine izin vermesine rağmen serbest bırakılmayarak sınır dışı edildi. Hükümet ve polis mahkeme kararını hiçe saydı. Kendimi çok çaresiz ve öfkeli hissediyorum." diye konuştu.

Kenya ve Kanada vatandaşlığı bulunan Miguna, bir süre önce Kenya vatandaşlığından çıktığını söylediğine dair iddialar ve hükümet karşıtı eylemleri nedeniyle şubat ayının ortasında sınır dışı edilmişti.

Geçen aydan bu yana Kanada'da bulunan Miguna, Kenya'daki mahkemenin ülkeye girişine onay vermesinin ardından pazartesi Kenya'ya gelmiş ancak polis tarafından ülkeye girişine izin verilmeyerek 3 gün havalimanında göz altında tutulmuştu.

Miguna'ya ulaşmak isteyen yerli ve yabancı gazetecilerin polis tarafından havalimanına girmesine izin verilmemiş, röportaj yapmaya çalışan yerel basından bir gazeteci polis tarafından darbedilmişti.



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