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Turan Sevgili’den Hat ve Hattatlar Albümü Sergisi | FOTO
Turan Sevgili’den Hat ve Hattatlar Albümü Sergisi | FOTO

İbrahim Ethem Gören, 26 Mart Pazartesi günün akşamı Üsküdar'da açılan Turan Sevgili'den Hat ve Hattatlar Albümü Sergisine katılarak kaleme aldı

İbrahim Ethem Gören/Dünya Bülteni

Hattat Turan Sevgili, 55’inci sanat yılını Hat ve Hattatlar Albümü Sergisiyle taçlandırıyor.

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde 26 Mart Pazartesi gününün akşamında açılışı yapılan sergide sanatkârın 55 yıllık sanat yürüyüşünün kilometre taşlarını görmek mümkün.

BAĞLARBAŞI KONGRE VE KÜLTÜR MERKEZİ ÖNEMLİ BİR SANAT ETKİNLİĞİNE EV SAHİPLİĞİ YAPTI

Öncelikle şunu ifade etmekte fayda var. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi önemli bir sanat etkinliğine ev sahipliği yapıyor. Mimarsinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Kaya Üçer’in sanat ve estetik dokunuşlarının ardından yenilenen yüzüyle sanatseverlerin hizmetine sunulan mekânda hattat-ressam Turan Sevgili 55’inci sanat yılı münasebetiyle düzenlenen Hat ve Hattatlar Albümü Sergisi kanaatimce başlı başına bir sanat olayı.

ESERLERİ GELENEKSEL SANATLAR CAMİASININ YÜZ AKI MAHİYETİNDE

Hamid Aytaç merhumun izinden hüvesi hüvesine milimi milimine giden ve önemli talebeler yetiştiren, abidevi eserler ortaya koyan Turan Sevgili hocanın göz nurlarını temaşa ettiğimiz sergide sanatkâr üstadlarımızla, arkadaşlarımızla sohbet ettik. Son cümleye Doç. Dr. Kaya Üçer'i, Gürkan Pehlivan'ı, A. Sabri Mandıracı'yı, Ayşe Özkan'ı, Gülçin Anmaç'ı, Faruk Dinçer Eratlı'yı, Ebubekir Altıok'u, Şamil Kucur'u ve Osman Birkan'ı dâhil edebiliriz. Hasbihal ettiğimiz sanatkârlar Turan Hoca’nın eserlerinin sanat camiamızın “yük akı” olduğu hususunda hemfikir.

HAT SANATININ HER NEVİNDE ÇALIŞMALARI BULUNUYOR

Hat sanatının hemen her nevinde eser vermekte olan Sevgili’nin talik, sülüs, nesih, celi sülüs, kufi, divani, muhakkak reyhani yazı çeşitleriyle kaleme almaya muvaffak kılındığı hilye-i şerifeler, esma-i hüsna tabloları, ayet-i kerimeler, hadis-i şerifler, kibar-ı kelamlar, mail kıtalar, ince bir sanatkar hassasiyetiyle çalışılmış zerendûd tablolar sergi ziyaretçilerine yönelik başlı başına bir ikram olarak sanat tarihimizdeki yerini aldı.

ÇOK YÖNLÜ BİR SANATKÂR

Sevgili, çok yönlü bir sanatçı. Fırçası kamış kalemiyle, resmi hattıyla müsabaka halinde olan muhatabımızın “modern” hat çalışmalarına dikkatlice bakanlar üstadın 50 küsur yıllık kadim hat sanatı tecrübesinin iz düşümlerini görüyor.

BİRBİRİNDEN ÂLÂ 108 ESER…

Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi’nde bir sığınma sahnesi kadar, sadece altı günlüğüne sergilenmekte olan 108 eserde yakın dönem hat sanatının Turan Sevgili Hoca özelinde 50 yıllık tekâmülünü gözlemlemek imkân dâhilinde. 

HATTATLARA VEFÂ…

Sevgili, vefakâr bir usta. Hattat-ressam Sevgili, asırlar boyunca yazı sanatımıza  hizmetleri sebkat ederek birbiri ardına ebediyet yurduna sırlanan ustalara da fırçasıyla vefa göstermiş. Sevgili, uzun yıllarını vererek öz sanatlarımızın büyük ustalarının portrelerini resmetmiş. Yakut El Müsta’simi’den Sami Efendi’ye; Hezarfen İbrahim Edhem Efendi’den Mustafa Halim Özyazıcı’ya; Hamid Aytaç’tan Ali Alparslan’a kadar 70 sanatkârın portresi sanatseverlerin beğenisine arz ediliyor.

KÜRATÖR EZENGİN: TURAN SEVGİLİ HAMİD AYTAÇ MERHUM’UN EN KIDEMLİ ÖĞRENCİSİDİR

Hat ve Hattatlar Albümü Sergisi mozaik sanatçısı Meyçem Ezengin’in küratürlüğünde düzenleniyor. 

Ezengin, sergiye dair kanaatlerini “Hattat&Ressam Turan Sevgili hocamızın 55. Sanat yılında Hat ve Hattatlar Albümü Sergisini kıymetli hocalarımız, değerli konuklarımız eşliğinde, açmış bulunmaktayız. Turan Sevgili Hattat Hâmid Aytaç’ın yaşayan en eski öğrencisidir. Sergimiz son Abbasi Halifesi MustasımBillah’ın döneminde yaşayan Yakut El Müsta’sımî den başlayan, 2006 yılında vefat eden Hattat Ali Alparslan’a kadar 70 hattatın portresi ve hocamızın hat yazıları yer alıyor.” cümleleriyle okuyucularımıza ulaştırıyor.

SERGİ, BAŞKAN GELDİĞİNDE AÇILIR!

Saat 18:00'de açılacağı ilan edilen sergi Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen’in geldiği saatte; 18:47'de açıldı. Üsküdar’da kültür sanat alanında hamle çapında yaptığı iş ve ortaya koyduğu hizmetleri takdirle karşıladığımız Başkan Türkmen’e danışmanları serginin açılış saatini sanırım tam olarak bildirmemiş olmalılar! Zira aksi bir durum varsa davetiye ve afişlere “serginin açılış zamanı başkanın geldiği andır” ibaresinin konulması vakıa mutabık olacaktır.

Bir zamanlar hattatların hokkasını padişahlar kemâl-i edep ve hürmetle tutarken şimdiki zamanda belediye başkanları hokkalarından bin bir marifet ve zikir sesi çıkartan onlarca usta sanatkârı bir saat bekletebiliyor ve bu keyfiyet mâlesef yadırganmıyor!

HAT VE HATTATLAR ALBÜMÜ, 1 NİSAN PAZAR GÜNÜNE KADAR SANAT SEVDALILARINI ÜSKÜDAR’A BEKLİYOR

Turan Hoca'nın 120 kadar eserini ziyaret etmek için günler sayılı. Sergi 1 Nisan pazar gününe kadar gönlünde sanat ve estetik güzelliklere açık kapılar bulunan sanat dostlarını Üsküdar’a bekliyor olacak.

HATTAT-RESSAM TURAN SEVGİLİ

1945 yılında Erzurum Oltu'da doğan Turan Sevgili, ilk, orta ve lise tahsilini Çorum'da tamamladıktan sonra 1967 yılında İstanbul İlahiyat Fakültesi'nden, daha sonra da M.S.Ü. Güzel Sanatlar Fakültesi Tekstil Bölümü'nden mezun oldu.

1963 yılında son dönem hat ustalarından merhum Hamid Aytaç ile hat sanatına başladı, kendisinden Kufi, Sülüs, Nesih, Ta'lik, Divani, Celi Divani olmak üzere 6 çeşit yazıdan icazet (diploma) aldı.

1981-82 yılında Bursa İlahiyat Fakültesi'ne hat öğretim üyesi olarak atanan Turan Sevgili bir süre burada görev yaptı.

Aynı zamanda davetiye ve özel siparişler için Türkçe kaligrafiler yazan ustanın birçok özel koleksiyonda ve camide eserleri bulunmaktadır.

Suudi Arabistan'daki Mektebet-ül Nahda-1 Hadise isimli yayınevi için bir Kur'an-ı Kerim yazan sanatçının bu çalışması büyük ilgi gördü.

Ünlü hattatların portrelerini ve eserlerini içeren bir Hattatlar Albümü hazırlayan sanatçı,1963 yılından bugüne kadar hattatlık ve ressamlık yapmakta ve öğrencileriyle bu sanatı gelecek nesillere aktarmaktadır.



İlgili Konular Turan Sevgili Hat ve Hattatlar Albümü Sergisi İbrahim Ethem Gören
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