Sudan'da kum fırtınası nedeniyle uçak seferleri iptal

Trump, Amazon'u "vergi ödememekle" eleştirdi

ABD Başkanı Trump, "Amazon'la ilgili kaygılarımı seçimlerden çok daha önce ifade ettim. Onlar, birçok şirketin aksine, eyaletlere ve yerel yönetimlere çok az ya da hiç vergi ödemiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanıyorlar (bu ABD’ye büyük kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi işinden ediyorlar" dedi