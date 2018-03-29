18:55, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Ä°srail mahkemesi Raid Salah'Ä±n tahliye kararÄ±nÄ± iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hayfa Merkezi Mahkemesi, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine Åžeyh Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal etti.

Åžeyh Salah'Ä±n avukatÄ± Halid Zabarka, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srailâ€™in kuzeyindeki Hayfa Merkezi Mahkemesiâ€™nin, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesiâ€™nin Åžeyh Salah hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ±, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz Ã¼zerine iptal ettiÄŸini belirtti.

Merkezi mahkemenin sulh ceza mahkemesinin kararÄ±na itiraz etmesinin "siyasi nedenlerle" gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini vurgulayan avukat Zabarka, "KararÄ±n iptal edilmesi, Ã¶zellikle Ä°srail Kamu GÃ¼venliÄŸi BakanÄ± Gilad Erdanâ€™Ä±n â€˜Åžeyh Raid uzun bir sÃ¼re hapiste kalmalÄ±dÄ±râ€™ sÃ¶zleriyle dosyaya siyasi mÃ¼dahalelerin olmasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti." dedi.

Zabarka, Åžeyh Salahâ€™Ä± savunma heyetinin kararÄ± inceledikten sonra uygun adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.

Ä°srail'in kuzeyindeki Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde dÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, mahkeme heyeti Åžeyh Salah'Ä±n basÄ±na aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ± yasaklayÄ±p koluna elektronik bileklik takarak, Ä°srail'in kuzeyindeki Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulmasÄ± ÅŸartÄ±yla tahliye edilmesine karar vermiÅŸti. Ancak Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, mahkemenin ÅŸartlÄ± tahliye kararÄ±na itiraz etmiÅŸti.

Â Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, geÃ§en haftaki duruÅŸmada Åžeyh Salah'Ä±n "ÅŸartlÄ± tahliye" talebini prensipte kabul etmiÅŸti. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada ise mahkeme, zorunlu ikameti boyunca Åžeyh Salah'Ä±n koluna takÄ±lacak olan elektronik bileklikle ilgili Ä°srail Cezaevleri Ä°daresi'nden (ÅžABAS-IPS) raporun kendilerine ulaÅŸmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek duruÅŸmayÄ± ertelemiÅŸti.

Åžeyh Salah'Ä±n 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri olmasÄ± nedeniyle ev hapsi gibi ÅŸartlÄ± tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akÄ±n etme ihtimali, Ä°srail gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan "tehlikeli" kabul ediliyor.

EVÄ°NE DÃœZENLENEN BASKINLA GÃ–ZALTINA ALINMIÅžTI

Åžeyh Raid Salah, 9 aylÄ±k tutukluluÄŸunun ardÄ±ndan 17 Ocak 2016'da aralarÄ±nda KudÃ¼s ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasaÄŸÄ± da olmak Ã¼zere birtakÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak, Ä°srail polisinin 15 AÄŸustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail polisi, Salah'Ä±n "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± bir derneÄŸin faaliyetlerini desteklediÄŸi" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail yÃ¶netimi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi'ni KasÄ±m 2015'te Mescid-i Aksa ve DoÄŸu KudÃ¼s'te iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ederek yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.