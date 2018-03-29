Ä°srail mahkemesi, Åžeyh Salah'Ä±n tahliye kararÄ±nÄ± iptal etti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Hayfa Merkezi Mahkemesi, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine Åžeyh Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal etti.
Åžeyh Salah'Ä±n avukatÄ± Halid Zabarka, AA muhabirine yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, Ä°srailâ€™in kuzeyindeki Hayfa Merkezi Mahkemesiâ€™nin, Hayfa Sulh Ceza Mahkemesiâ€™nin Åžeyh Salah hakkÄ±nda verdiÄŸi "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ±, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼n yaptÄ±ÄŸÄ± itiraz Ã¼zerine iptal ettiÄŸini belirtti.
Merkezi mahkemenin sulh ceza mahkemesinin kararÄ±na itiraz etmesinin "siyasi nedenlerle" gerÃ§ekleÅŸtiÄŸini vurgulayan avukat Zabarka, "KararÄ±n iptal edilmesi, Ã¶zellikle Ä°srail Kamu GÃ¼venliÄŸi BakanÄ± Gilad Erdanâ€™Ä±n â€˜Åžeyh Raid uzun bir sÃ¼re hapiste kalmalÄ±dÄ±râ€™ sÃ¶zleriyle dosyaya siyasi mÃ¼dahalelerin olmasÄ±yla gerÃ§ekleÅŸti." dedi.
Zabarka, Åžeyh Salahâ€™Ä± savunma heyetinin kararÄ± inceledikten sonra uygun adÄ±mÄ± atacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine ekledi.
Ä°srail'in kuzeyindeki Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi'nde dÃ¼n gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada, mahkeme heyeti Åžeyh Salah'Ä±n basÄ±na aÃ§Ä±klama yapmasÄ±nÄ± yasaklayÄ±p koluna elektronik bileklik takarak, Ä°srail'in kuzeyindeki Kefr Kanna'da zorunlu ikamete tabi tutulmasÄ± ÅŸartÄ±yla tahliye edilmesine karar vermiÅŸti. Ancak Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±, mahkemenin ÅŸartlÄ± tahliye kararÄ±na itiraz etmiÅŸti.
Â Hayfa Sulh Ceza Mahkemesi, geÃ§en haftaki duruÅŸmada Åžeyh Salah'Ä±n "ÅŸartlÄ± tahliye" talebini prensipte kabul etmiÅŸti. Pazartesi gÃ¼nÃ¼ gÃ¶rÃ¼len duruÅŸmada ise mahkeme, zorunlu ikameti boyunca Åžeyh Salah'Ä±n koluna takÄ±lacak olan elektronik bileklikle ilgili Ä°srail Cezaevleri Ä°daresi'nden (ÅžABAS-IPS) raporun kendilerine ulaÅŸmamÄ±ÅŸ olmasÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek duruÅŸmayÄ± ertelemiÅŸti.
Åžeyh Salah'Ä±n 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri olmasÄ± nedeniyle ev hapsi gibi ÅŸartlÄ± tahliye durumunda dahi sevenlerinin evine akÄ±n etme ihtimali, Ä°srail gÃ¼venlik birimleri tarafÄ±ndan "tehlikeli" kabul ediliyor.
EVÄ°NE DÃœZENLENEN BASKINLA GÃ–ZALTINA ALINMIÅžTI
Åžeyh Raid Salah, 9 aylÄ±k tutukluluÄŸunun ardÄ±ndan 17 Ocak 2016'da aralarÄ±nda KudÃ¼s ve Mescid-i Aksa'ya girme ve yolculuk yapma yasaÄŸÄ± da olmak Ã¼zere birtakÄ±m kÄ±sÄ±tlamalarla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak, Ä°srail polisinin 15 AÄŸustos 2017'de Ummul Fehm'deki evine dÃ¼zenlediÄŸi baskÄ±nla yeniden gÃ¶zaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail polisi, Salah'Ä±n "kÄ±ÅŸkÄ±rtÄ±cÄ±lÄ±k yaptÄ±ÄŸÄ± ve yasa dÄ±ÅŸÄ± bir derneÄŸin faaliyetlerini desteklediÄŸi" iddiasÄ±yla gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klamÄ±ÅŸtÄ±.
Ä°srail yÃ¶netimi, 1948 Filistin Ä°slami Hareketi'ni KasÄ±m 2015'te Mescid-i Aksa ve DoÄŸu KudÃ¼s'te iÅŸgal karÅŸÄ±tÄ± faaliyetler yÃ¼rÃ¼ttÃ¼ÄŸÃ¼ gerekÃ§esiyle "terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼" ilan ederek yasaklamÄ±ÅŸtÄ±.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Rusya gerilimine iliÅŸkin sorular Ã¼zerine, "Son derece endiÅŸeliyim. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemine benzer bir duruma doÄŸru gidiyoruz." dedi.
Afganistan'Ä±n Kuner ve CÃ¼zcan vilayetlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 9 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluÄŸunun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Macar Devlet BakanÄ± Janos Lazar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon kanalÄ±nda, giriÅŸlerine izin verirlerse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geldikleri yeri iÅŸgal edeceklerini savunarak, "EÄŸer onlarÄ±n (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n) giriÅŸine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri iÅŸgal edecekler. 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik." dedi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, basÄ±na gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunda (FBI) gÃ¶revli bir ajana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemburg eyaletinin Ulm kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatÄ±'na (IGMG) baÄŸlÄ± camiye yÃ¶nelik 19 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Sudan'da meydana gelen kum fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle Hartum HavaalanÄ±ndan yapÄ±lacak tÃ¼m uÃ§ak seferleri iptal edildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Amazon'la ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± seÃ§imlerden Ã§ok daha Ã¶nce ifade ettim. Onlar, birÃ§ok ÅŸirketin aksine, eyaletlere ve yerel yÃ¶netimlere Ã§ok az ya da hiÃ§ vergi Ã¶demiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanÄ±yorlar (bu ABDâ€™ye bÃ¼yÃ¼k kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi iÅŸinden ediyorlar" dedi
Gana Ana muhalefet partisinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen binlerce kiÅŸi, baÅŸkent Akra'daki meydanda toplanarak ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±na kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
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ABDâ€™nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Friedman, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n Ä°srail ile barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini kabul etmemesi halinde, "kabul edecek yeni bir kiÅŸinin onun yerine gelebileceÄŸini" sÃ¶yleyerek kendisini "devirme" imasÄ±nda bulundu
2013'te Ã¼lkenin demokratik seÃ§imle iÅŸbaÅŸÄ±na gelen ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'yi devirerek iÅŸbaÅŸÄ±na gelen AbdÃ¼lfettah es Sisi, Ã¼lkede dÃ¼zenlenen sÃ¶zde seÃ§imlerde oylarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ± alarak yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
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