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21:57, 29 Mart 2018 PerÅŸembe
Avrupa
19:23, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

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Cami saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 4 Suriyeli tutuklandÄ±
Cami saldÄ±rÄ±sÄ± soruÅŸturmasÄ±nda 4 Suriyeli tutuklandÄ±

Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemburg eyaletinin Ulm kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatÄ±'na (IGMG) baÄŸlÄ± camiye yÃ¶nelik 19 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ulm Emniyet MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼nden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, saldÄ±rÄ±yla ilgili yoÄŸun soruÅŸturma neticesi dÃ¼n 18 ila 27 yaÅŸlarÄ±nda 4 Suriyelinin yakalandÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

ÃœÃ§ zanlÄ±nÄ±n olayÄ±n gerÃ§ekleÅŸtiÄŸi vakitte caminin yakÄ±nÄ±nda olduklarÄ±, dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kiÅŸinin de saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan malzemeleri temin ettiÄŸi bilgisine yer verilen aÃ§Ä±klamada, zanlÄ±lardan birisinin itirafta bulunduÄŸu kaydedildi.

AÃ§Ä±klamada, Stuttgart SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n talebiyle bugÃ¼n hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±karÄ±lan zanlÄ±larÄ±n tutuklandÄ±ÄŸÄ± ve cezaevine konulduÄŸu ifade edildi.

ZanlÄ±lar hakkÄ±nda cinayete teÅŸebbÃ¼s ve kundaklama suÃ§lamasÄ±yla yÃ¼rÃ¼tÃ¼len soruÅŸturmanÄ±n sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.

Camiye 19 Mart saat 03.00 sularÄ±nda dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±dan sonra Ã§Ä±kan yangÄ±n bÃ¼yÃ¼meden sÃ¶ndÃ¼rÃ¼lmÃ¼ÅŸ ancak caminin duvarÄ±nda hasar oluÅŸmuÅŸtu.

OlayÄ±n ardÄ±ndan cami Ã§evresinde molotofkokteylleri bulunmuÅŸtu.

Almanyaâ€™da bu yÄ±lÄ±n baÅŸÄ±ndan itibaren camilere, TÃ¼rklere ait kÃ¼ltÃ¼r merkezlerine ve iÅŸletmelere yÃ¶nelik Ã§ok sayÄ±da saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi. Bu saldÄ±rÄ±larÄ±n bÃ¼yÃ¼k bÃ¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼n PYD/PKK yandaÅŸlarÄ±nca gerÃ§ekleÅŸtirildiÄŸi sanÄ±lÄ±yor.



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