BasÄ±na bilgi sÄ±zdÄ±ran FBI ajanÄ±na 'casusluk' davasÄ±

Trump, Amazon'u "vergi Ã¶dememekle" eleÅŸtirdi

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Amazon'la ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± seÃ§imlerden Ã§ok daha Ã¶nce ifade ettim. Onlar, birÃ§ok ÅŸirketin aksine, eyaletlere ve yerel yÃ¶netimlere Ã§ok az ya da hiÃ§ vergi Ã¶demiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanÄ±yorlar (bu ABDâ€™ye bÃ¼yÃ¼k kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi iÅŸinden ediyorlar" dedi