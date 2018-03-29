BasÄ±na bilgi sÄ±zdÄ±ran FBI ajanÄ±na 'casusluk' davasÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, basÄ±na gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunda (FBI) gÃ¶revli bir ajana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD basÄ±nÄ±nda yer alan haberlere gÃ¶re, BakanlÄ±k, Minnesota'da gÃ¶revli Terry Albury isimli FBI ajanÄ± hakkÄ±nda "casusluk" suÃ§lamasÄ±yla dava aÃ§tÄ±.
Albury'nin bilgileri paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± muhabirin ve haber sitesinin ismi dava dosyasÄ±nda geÃ§mezken, bilgilerin Åžubat 2016 ila Ocak 2017 tarihlerinde sÄ±zdÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
BakanlÄ±ÄŸÄ±n olayla ilgili soruÅŸturmasÄ±, sÃ¶z konusu tarihlerde ABD kÃ¶kenli haber sitesi The Intercept'in "FBI'in Gizli KurallarÄ±" baÅŸlÄ±ÄŸÄ± altÄ±nda bir haber dizisi yapmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan baÅŸladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD Adalet BakanÄ± Jeff Sessions, gÃ¶reve geldikten sonra yÃ¶netimden basÄ±na yapÄ±lan bilgi sÄ±zdÄ±rmalarÄ±na karÅŸÄ± sert Ã¶nlemler alacaklarÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Bakan Sessions, geÃ§en yÄ±l aÄŸustos ayÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada "HÃ¼kÃ¼metimizin, Ã¼lkemizin gÃ¼venliÄŸini riske atan ÅŸaÅŸÄ±rtÄ±cÄ± sayÄ±daki sÄ±zÄ±ntÄ±larÄ± ÅŸiddetle kÄ±nÄ±yorum." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Rusya gerilimine iliÅŸkin sorular Ã¼zerine, "Son derece endiÅŸeliyim. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemine benzer bir duruma doÄŸru gidiyoruz." dedi.
Afganistan'Ä±n Kuner ve CÃ¼zcan vilayetlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 9 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluÄŸunun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Macar Devlet BakanÄ± Janos Lazar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon kanalÄ±nda, giriÅŸlerine izin verirlerse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geldikleri yeri iÅŸgal edeceklerini savunarak, "EÄŸer onlarÄ±n (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n) giriÅŸine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri iÅŸgal edecekler. 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik." dedi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, basÄ±na gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunda (FBI) gÃ¶revli bir ajana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemburg eyaletinin Ulm kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatÄ±'na (IGMG) baÄŸlÄ± camiye yÃ¶nelik 19 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.
Sudan'da meydana gelen kum fÄ±rtÄ±nasÄ± nedeniyle Hartum HavaalanÄ±ndan yapÄ±lacak tÃ¼m uÃ§ak seferleri iptal edildi
ABD BaÅŸkanÄ± Trump, "Amazon'la ilgili kaygÄ±larÄ±mÄ± seÃ§imlerden Ã§ok daha Ã¶nce ifade ettim. Onlar, birÃ§ok ÅŸirketin aksine, eyaletlere ve yerel yÃ¶netimlere Ã§ok az ya da hiÃ§ vergi Ã¶demiyorlar, posta sistemimizi kendilerinin kuryesi gibi kullanÄ±yorlar (bu ABDâ€™ye bÃ¼yÃ¼k kayba mal oluyor) ve binlerce perakendeciyi iÅŸinden ediyorlar" dedi
Gana Ana muhalefet partisinin Ã§aÄŸrÄ±sÄ±yla bir araya gelen binlerce kiÅŸi, baÅŸkent Akra'daki meydanda toplanarak ABD BÃ¼yÃ¼kelÃ§iliÄŸi binasÄ±na kadar yÃ¼rÃ¼dÃ¼.
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Ä°ngiltere, Avrupa BirliÄŸiâ€™nden ayrÄ±lma sÃ¼recini tam bir yÄ±l Ã¶nce bugÃ¼n baÅŸlattÄ± ancak sonucuyla ilgili belirsizlikler sÃ¼rÃ¼yor
Fransa'da Ã§ok sayÄ±da Ã§alÄ±ÅŸma alanÄ±nÄ± etkileyen grev dalgasÄ±na elektrik ve gaz sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n de katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
ABDâ€™nin Tel Aviv BÃ¼yÃ¼kelÃ§isi Friedman, Filistin Devlet BaÅŸkanÄ± Abbas'Ä±n Ä°srail ile barÄ±ÅŸ mÃ¼zakerelerini kabul etmemesi halinde, "kabul edecek yeni bir kiÅŸinin onun yerine gelebileceÄŸini" sÃ¶yleyerek kendisini "devirme" imasÄ±nda bulundu
2013'te Ã¼lkenin demokratik seÃ§imle iÅŸbaÅŸÄ±na gelen ilk cumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursi'yi devirerek iÅŸbaÅŸÄ±na gelen AbdÃ¼lfettah es Sisi, Ã¼lkede dÃ¼zenlenen sÃ¶zde seÃ§imlerde oylarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä±ndan fazlasÄ±nÄ± alarak yeniden cumhurbaÅŸkanÄ± seÃ§ildi
GeÃ§en hafta bir markete dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybeden kasabÄ±n mesleÄŸine vurgu yaparak, Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin adaletin tecellisi olduÄŸu ÅŸeklinde sosyal medya paylaÅŸÄ±mÄ± yapan vejetaryan kadÄ±n gÃ¶zaltÄ±na alÄ±ndÄ±