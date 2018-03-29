20:11, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Macar Bakan, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n durumunu Ã§ingenelere benzetti

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Macaristan Devlet BakanÄ± Janos Lazar, giriÅŸlerine izin verirlerse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geldikleri yeri iÅŸgal edeceklerini savunarak, "'OnlarÄ± entegre edilebiliriz', 'Onlarla arkadaÅŸlÄ±k yaparÄ±z' ya da 'Onlar da bizim gibi olurlar' ÅŸeklindeki sÃ¶ylemler masaldan ibaret, hiÃ§ kimse inanmasÄ±n. AÃ§Ä±kÃ§a konuÅŸalÄ±m, 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle birlikte yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik.'' dedi.

Macaristan'da haber kanalÄ± Hir TV'nin haberine gÃ¶re, seÃ§im kampanyasÄ± kapsamÄ±nda dÃ¼zenlenen bir etkinlikte konuÅŸan Bakan Lazar, Macaristan'da yaÅŸayan Ã‡ingeneler ve sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar arasÄ±nda paralellik kurdu.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n entegrasyonun imkansÄ±z olduÄŸunu, 600 yÄ±l geÃ§se bile yine de entegrasyon konusunda en kÃ¼Ã§Ã¼k bir ilerlemenin kaydedilemeyeceÄŸini iddia eden Lazar, ÅŸÃ¶yle devam etti:

"EÄŸer onlarÄ±n (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n) giriÅŸine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri iÅŸgal edecekler. 'OnlarÄ± entegre edilebiliriz', 'Onlarla arkadaÅŸlÄ±k yaparÄ±z' ya da 'Onlar da bizim gibi olurlar' ÅŸeklindeki sÃ¶ylemler masaldan ibaret, hiÃ§ kimse inanmasÄ±n. AÃ§Ä±kÃ§a konuÅŸalÄ±m, 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle birlikte yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik.''

Lazar, 6 Mart'ta sosyal medya hesabÄ±ndan paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir videoda, Avusturya'nÄ±n baÅŸkenti Viyanaâ€™nÄ±n gÃ¶Ã§men ve yabancÄ±lar tarafÄ±ndan kÃ¶tÃ¼ bir yere dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunmuÅŸ, Avusturya BaÅŸbakanÄ± Sebastian Kurz da buna tepki gÃ¶stermiÅŸti.

NÃ¼fusunun sadece yÃ¼zde 0,2'sini MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n oluÅŸturduÄŸu Macaristan'da 8 Nisan'da dÃ¼zenlenecek parlamento seÃ§imlerinin ana konusunu sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar ve Ä°slam oluÅŸturuyor.

YaklaÅŸÄ±k 10 milyonluk nÃ¼fusa sahip Macaristan'da, yaklaÅŸÄ±k 20 bin civarÄ±nda MÃ¼slÃ¼man bulunmasÄ±na raÄŸmen siyasilerin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamalar dolayÄ±sÄ±yla Ã¼lkenin "MÃ¼slÃ¼manlarÄ±n saldÄ±rÄ±sÄ± altÄ±ndaymÄ±ÅŸ" gibi bir hava estiriliyor.

'SIÄžINMACILAR AVRUPA'YI Ä°ÅžGAL ETTÄ°' Ä°DDÄ°ASI

Macaristan'da BaÅŸbakan Viktor Orban baÅŸta olmak Ã¼zere birÃ§ok hÃ¼kÃ¼met yetkilisi, Avrupa'nÄ±n sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±lar tarafÄ±ndan istila edildiÄŸini, kiliselerin kapatÄ±larak yerlerine camilerin aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± bÃ¶lgelerde kendi kanunlarÄ±nÄ± yÃ¼rÃ¼rlÃ¼ÄŸe koyduÄŸunu iddia ediyor.

SÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n "Avrupa'yÄ± iÅŸgal ettiÄŸi", "HristiyanlÄ±k deÄŸerlerini tehdit ettiÄŸi" gibi argÃ¼manlar kullanan Orban, sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ± kabul etmek istemediklerini yaptÄ±ÄŸÄ± Ã§eÅŸitli aÃ§Ä±klamalarla dile getirmiÅŸti.