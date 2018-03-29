Rusya'dan sınır dışı kararlarına büyük misilleme!

Dünya Bülteni/ Haber Merkezi
Lavrov, başkent Moskova’da düzenlenen basın toplantısında, ABD’nin Moskova Büyükelçisi Jon Huntsman'in Rusya Dışişleri Bakanlığına çağrıldığını kaydetti.
ABD’nin Rusya’ya yönelik adımlarına mütekabiliyet gereği Rusya’nın atacağı adımlarla ilgili Huntsman’in bilgilendirildiğini anlatan Lavrov, “ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğuna yönelik izni geri çekeceğiz ve ABD’nin sınır dışı ettiği Rus diplomat sayısı kadar ABD’li diplomatı sınır dışı edeceğiz.” dedi
Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden diğer ülkelere de aynı şekilde karşılık verileceğini bildirdi.
Rusya Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada da ABD’nin Moskova Büyükelçiliğinde çalışan 58 personelin yanı sıra ABD’nin Yekaterinburg Konsolosluğunda çalışan 2 personelin “istenmeyen şahıs” ilan edildiklerine ve 5 Nisan’a kadar Rusya’yı terk etmeleri gerektiğine yönelik kararın ABD Büyükelçisi Huntsman’e iletildiği belirtildi.
ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Federal kayıtlara yollanan belgelere göre, vize ve göçmenlik statüsü için başvuru yapanların 5 yıllık sosyal medya geçmişlerinin incelenmesi için girişimde bulundu.
Mısır'ın darbeyle görevinden uzaklaştırılan seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi’nin oğlu Ahmed Mursi, babasının sağlığının hiç olmadığı kadar bozulduğu yönünde haberler olduğunu belirtti.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Suriye’deki çatışmasızlık bölgelerinin Rusya, Türkiye ve İran'ın anlaştığı şekilde kalmaya devam edeceğini belirterek, "Şu aşamada bu bölgelerin sayılarının arttırılması hususunda hiçbir plan yok." dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Gazi İşleri Bakanı David Shulkin'i değiştireceğini açıklamasının ardından kabinesi ve yakın çalışma ekibinde en kısa süre içinde en fazla değişiklik yapan ABD başkanlarından biri olarak kayıtlara geçti.
ABD'de Michigan Üniversitesi Tüketici Güven Endeksi (UMICH) martta nihai 101,4 değerini alarak 14 yılın zirvesinden indi.
Hamas Siyasi Büro Üyesi Halil el-Hayye, yarın başlayacak "Büyük Dönüş Yürüyüşü" hakkında İsrail'in savurduğu tehditlerin Filistinlileri yolundan döndürmeyeceğini söyledi.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi Başkanı Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklı medeniyetlerin, kültürlerin, dinlerin ve milletlerin buluşma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi çekici ve önemli bir yerdi." dedi.
İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında 3 Filistinliyi vurarak yaraladığı bildirildi.
ABD Başkanı Donald Trump, yakın bir zamanda Suriye'den çekileceklerini açıkladı.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Rusya gerilimine ilişkin sorular üzerine, "Son derece endişeliyim. Büyük ölçüde Soğuk Savaş dönemine benzer bir duruma doğru gidiyoruz." dedi.
Afganistan'ın Kuner ve Cüzcan vilayetlerinde düzenlenen operasyonlarda 9 terör örgütü DEAŞ üyesinin öldürüldüğü bildirildi.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluğunun kapatılacağını açıkladı. Lavrov, Rus diplomatları sınır dışı eden ülkelere aynı sayıda diplomatı sınır dışı ederek karşılık verileceğini bildirdi.
Macar Devlet Bakanı Janos Lazar, katıldığı bir televizyon kanalında, girişlerine izin verirlerse sığınmacıların geldikleri yeri işgal edeceklerini savunarak, "Eğer onların (sığınmacıların) girişine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri işgal edecekler. 600 yıldır Çingenelerle yaşıyoruz ama bugüne kadar onları entegre edemedik." dedi.
ABD Adalet Bakanlığının, basına gizli bilgileri sızdırdığı gerekçesiyle Federal Soruşturma Bürosunda (FBI) görevli bir ajana dava açtığı bildirildi.
Almanya'nın Baden-Württemburg eyaletinin Ulm kentinde İslam Toplumu Milli Görüş Teşkilatı'na (IGMG) bağlı camiye yönelik 19 Mart’ta düzenlenen molotofkokteylli saldırıyla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandığı bildirildi.
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, İsrail Başsavcılığının itirazı üzerine 1948 Filistin İslami Hareketi lideri Şeyh Raid Salah hakkında verilen "şartlı tahliye" kararını iptal ettiği bildirildi.