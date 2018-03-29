21:01, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Guterres'ten 'SoÄŸuk SavaÅŸ' uyarÄ±sÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, BM Genel Merkezi'nde gazetecilerin gÃ¼ndeme iliÅŸkin sorularÄ±nÄ± yanÄ±tladÄ±.

Ä°nsanlÄ±ÄŸÄ±n karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± en bÃ¼yÃ¼k tehdidin iklim deÄŸiÅŸikliÄŸi olduÄŸunu dile getiren Guterres, iklim deÄŸiÅŸikliÄŸinin yol aÃ§tÄ±ÄŸÄ± felaketlerin ekonomik boyutunun 320 milyar dolar olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Kuzey Kutbu'nda ÅŸimdiye kadarki en sÄ±cak kÄ±ÅŸÄ±n yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± anlatan Guterres, GÃ¼ney Asya'da muson yaÄŸmurlarÄ±nÄ±n neden olduÄŸu sellerin 41 milyon, Afrika'da ÅŸiddetli kuraklÄ±ÄŸÄ±n 900 bin kiÅŸiyi etkilediÄŸini kaydederek, ''DÃ¼nyanÄ±n bu sorunla yÃ¼zleÅŸmesi iÃ§in daha kaÃ§ alarm zilinin Ã§almasÄ± gerek?'' diye sordu.

Kuzey Kore ile GÃ¼ney Kore arasÄ±nda nisan ayÄ±nda yapÄ±lmasÄ± planlanan zirveyi memnuniyetle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Guterres, Kore YarÄ±madasÄ±'nda nÃ¼kleer silahsÄ±zlanma iÃ§in iki Ã¼lke arasÄ±nda ciddi mÃ¼zakerelere ihtiyaÃ§ duyulduÄŸunu ve zirvenin ''barÄ±ÅŸÃ§Ä±l Ã§Ã¶zÃ¼m iÃ§in bir fÄ±rsat olduÄŸunu'' vurguladÄ±.

Guterres, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Ã‡in Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmesine iliÅŸkin de Ã‡in'in bu bÃ¶lgedeki sorunlarÄ±n Ã§Ã¶zÃ¼mÃ¼nde Ã¶nemli bir rolÃ¼ olduÄŸunu belirtti.

Ä°ngiltere ile Rusya arasÄ±ndaki ajan krizinin ardÄ±ndan ABD'nin de 60 Rus diplomatÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etme kararÄ±yla daha da gerilen Rusya ile ABD iliÅŸkilerine yÃ¶nelik de deÄŸerlendirmede bulunan Guterres, ''Son derece endiÅŸeliyim. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemine benzer bir duruma doÄŸru gidiyoruz.'' diye konuÅŸtu.

Guterres, SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶neminde iki sÃ¼per gÃ¼cÃ¼n kontrol mÃ¼cadelesine ÅŸahit olunduÄŸunu ancak ÅŸimdi birden Ã§ok baÄŸÄ±msÄ±z aktÃ¶r bulunduÄŸuna dikkati Ã§ekti.