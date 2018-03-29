Yunanistan vize baÅŸvurularÄ± iÃ§in yeni ofisler aÃ§acak

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Yunanistan'Ä±n Ä°zmir BaÅŸkonsolosu Papoulia, "Åžu an Ä°zmir, Antalya, Marmaris, Bodrum vize ofislerimiz var. Talebi karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'nda yeni vize ofisi aÃ§acaÄŸÄ±z." dedi.
Papoulia, Marmaris Ticaret OdasÄ± (MTO) YÃ¶netim Kurulu BaÅŸkanÄ± Mehmet Baysal'Ä± makamÄ±nda ziyaretinde, Yunanistan'Ä± geÃ§en yÄ±l 350 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n ziyaret ettiÄŸini, Marmaris'ten 40 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n da Rodos'a geÃ§iÅŸ yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.
TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na kolaylÄ±k saÄŸlamak iÃ§in ellerinden geleni yaptÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Papoulia, Ä°zmir Yunanistan BaÅŸkonsolosluÄŸu olarak geÃ§en yÄ±l 62 bin vize verdiklerini kaydetti.
Bunun tarihi bir rekor olduÄŸunu dile getiren Papoulia, Ä°zmir'deki Avrupa Ã¼lkeleri arasÄ±nda vize vermede birinci sÄ±rada olduklarÄ±nÄ± bildirdi.
Papoulia, sÃ¶zlerini ÅŸÃ¶yle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼:
"Åžu an Ä°zmir, Antalya, Marmaris, Bodrum vize ofislerimiz var. Talebi karÅŸÄ±lamak iÃ§in Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'nda yeni vize ofisi aÃ§acaÄŸÄ±z. Marmaris, Rodos baÅŸta olmak Ã¼zere 12 adalara Ã§ok yakÄ±n. Turizm altyapÄ±sÄ±na sahip Marmaris ve Rodos, Ã‡in ve Hindistan gibi geliÅŸmekte olan yeni uluslararasÄ± pazarlarÄ± hedefleyerek ortak turizm paketleri sunabilirler. Ä°ki gÃ¼n Marmaris'te, iki gÃ¼n Rodos'ta kalabilirler bu turistler. Turizm, ticaret ve kÃ¼ltÃ¼r Ege'nin iki tarafÄ±nÄ±, Marmaris ve Rodos'u birbirine daha fazla yaklaÅŸtÄ±racaktÄ±r."
Baysal da ki Ã¼lke arasÄ±nda dostluklarÄ±n geliÅŸmesi iÃ§in birlikte hareket etmelerinin Ã¶nemine deÄŸindi.
Ortak Ã§alÄ±ÅŸma iÃ§in Marmaris Vize Ofisi'ni Ã¶rnek gÃ¶steren Baysal, "Ticari konularda da ticaret yapmak iÃ§in destek bekliyoruz. Vize uygulamalarÄ±nÄ±n da TÃ¼rk vatandaÅŸlarÄ±na kalkmasÄ±nÄ± istiyoruz." diye konuÅŸtu.
Papoulia, Marmaris Belediye BaÅŸkanÄ± Ali Acar'Ä± da makamÄ±nda ziyaret etti.
CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, Kosova CumhurbaÅŸkanÄ± ThaÃ§i ve SÄ±rbistan CumhurbaÅŸkanÄ± Vucic ile telefonla konuÅŸtu.
Yunanistan'Ä±n Ä°zmir BaÅŸkonsolosu Argyro Papoulia, Yunan adalarÄ±na geÃ§en yÄ±l TÃ¼rkiye'den 350 bin TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n gittiÄŸini, rekor sayÄ±da vize baÅŸvurusundan dolayÄ± Ã‡eÅŸme, AyvalÄ±k ve KuÅŸadasÄ±'na yeni vize ofislerinin aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.
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