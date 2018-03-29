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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:39, 30 Mart 2018 Cuma
Amerika
22:02, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

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Trump: YakÄ±n zamanda Suriye'den Ã§ekileceÄŸiz
Trump: YakÄ±n zamanda Suriye'den Ã§ekileceÄŸiz

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yakÄ±n bir zamanda Suriye'den Ã§ekileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ohio eyaletinde dÃ¼zenlenen mitingde, Suriye konusunda Ã¶nemli mesajlar verdi.

Ekonomi ile ilgili konuÅŸmasÄ±nÄ±n bir yerinde sÃ¶zÃ¼ ABD'nin Suriye'deki harcamalarÄ±na getiren Trump, "Suriye'den Ã§ok yakÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ã‡ok yakÄ±nda. (BÃ¶lgedeki) DiÄŸer insanlar artÄ±k onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸeyi yÃ¼zde 100 bitireceÄŸiz. (DEAÅž'Ä±n elinden) Hepsini geri alacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.

ABD ordusunun DEAÅž karÅŸÄ±sÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven Trump, bununla birlikte DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede sona geldikleri yorumunu yaptÄ±.

ABD DIÅžÄ°ÅžLERÄ°: BÄ°LGÄ°MÄ°Z YOK

Ã–te yandan Trump'Ä±n Suriye'ye iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra basÄ±n brifinginde konuyla ilgili sorulara muhatap olan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, "Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na dair bilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.

Trump, geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada da ABD'nin Suriye'den kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirmiÅŸ ancak geri Ã§ekilme sÃ¼recinin detaylarÄ±na iliÅŸkin herhangi bir yorum yapmamÄ±ÅŸtÄ±.

ABD-GÃœNEY KORE TÄ°CARET ANLAÅžMASI ASKIYA ALINABÄ°LÄ°R

KonuÅŸmasÄ±nda, bu hafta iÃ§inde imzalanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan yeni ABD-GÃ¼ney Kore Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'na da deÄŸinen Trump, "Bu hafta, GÃ¼ney Kore ile mÃ¼kemmel bir anlaÅŸmayÄ± gÃ¼venceye aldÄ±k." ifadesini kullandÄ±.

Buna karÅŸÄ±n sÃ¶z konusu anlaÅŸmayÄ± askÄ±da tutabileceÄŸini belirten Trump, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"GÃ¼ney Kore ile ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±, Kuzey Kore ile uzlaÅŸmaya varana kadar bekletebilirim. Bunu herkes anlÄ±yor mu? Bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyorsunuz, deÄŸil mi? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu anlaÅŸma Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kart ve ben herkesin adil muamele gÃ¶rmesini garantilemek istiyorum. Kuzey Kore ile gayet gÃ¼zel ÅŸekilde ilerliyoruz. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz."

"MEKSÄ°KA SINIRINDAKÄ° DUVARLA GURUR DUYUYORUM"

Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan duvara gÃ¼venlik ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± kaydederek, "Bu duvara ihtiyacÄ±mÄ±z var ve onu inÅŸa etmeye baÅŸladÄ±k. Bundan gurur duyuyorum." diye konuÅŸtu.

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Ä°lgili Konular Suriye ABD trump
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