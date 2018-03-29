Trump: YakÄ±n zamanda Suriye'den Ã§ekileceÄŸiz

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ohio eyaletinde dÃ¼zenlenen mitingde, Suriye konusunda Ã¶nemli mesajlar verdi.
Ekonomi ile ilgili konuÅŸmasÄ±nÄ±n bir yerinde sÃ¶zÃ¼ ABD'nin Suriye'deki harcamalarÄ±na getiren Trump, "Suriye'den Ã§ok yakÄ±nda Ã§Ä±kacaÄŸÄ±z. Ã‡ok yakÄ±nda. (BÃ¶lgedeki) DiÄŸer insanlar artÄ±k onunla ilgilensinler. 'Halifelik' diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± ÅŸeyi yÃ¼zde 100 bitireceÄŸiz. (DEAÅž'Ä±n elinden) Hepsini geri alacaÄŸÄ±z." deÄŸerlendirmesini yaptÄ±.
ABD ordusunun DEAÅž karÅŸÄ±sÄ±ndaki baÅŸarÄ±sÄ±nÄ± Ã¶ven Trump, bununla birlikte DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede sona geldikleri yorumunu yaptÄ±.
ABD DIÅžÄ°ÅžLERÄ°: BÄ°LGÄ°MÄ°Z YOK
Ã–te yandan Trump'Ä±n Suriye'ye iliÅŸkin aÃ§Ä±klamasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra basÄ±n brifinginde konuyla ilgili sorulara muhatap olan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, "Trump'Ä±n aÃ§Ä±klamalarÄ±na dair bilgilerinin olmadÄ±ÄŸÄ±" aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ± yaptÄ±.
Trump, geÃ§en ay yaptÄ±ÄŸÄ± bir konuÅŸmada da ABD'nin Suriye'den kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde ayrÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini dile getirmiÅŸ ancak geri Ã§ekilme sÃ¼recinin detaylarÄ±na iliÅŸkin herhangi bir yorum yapmamÄ±ÅŸtÄ±.
ABD-GÃœNEY KORE TÄ°CARET ANLAÅžMASI ASKIYA ALINABÄ°LÄ°R
KonuÅŸmasÄ±nda, bu hafta iÃ§inde imzalanacaÄŸÄ± aÃ§Ä±klanan yeni ABD-GÃ¼ney Kore Ticaret AnlaÅŸmasÄ±'na da deÄŸinen Trump, "Bu hafta, GÃ¼ney Kore ile mÃ¼kemmel bir anlaÅŸmayÄ± gÃ¼venceye aldÄ±k." ifadesini kullandÄ±.
Buna karÅŸÄ±n sÃ¶z konusu anlaÅŸmayÄ± askÄ±da tutabileceÄŸini belirten Trump, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"GÃ¼ney Kore ile ticaret anlaÅŸmasÄ±nÄ±, Kuzey Kore ile uzlaÅŸmaya varana kadar bekletebilirim. Bunu herkes anlÄ±yor mu? Bunu neden yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ± biliyorsunuz, deÄŸil mi? Ã‡Ã¼nkÃ¼ bu anlaÅŸma Ã§ok gÃ¼Ã§lÃ¼ bir kart ve ben herkesin adil muamele gÃ¶rmesini garantilemek istiyorum. Kuzey Kore ile gayet gÃ¼zel ÅŸekilde ilerliyoruz. Neler olacaÄŸÄ±nÄ± gÃ¶receÄŸiz."
"MEKSÄ°KA SINIRINDAKÄ° DUVARLA GURUR DUYUYORUM"
Trump, Meksika sÄ±nÄ±rÄ±na Ã¶rÃ¼lmeye baÅŸlanan duvara gÃ¼venlik ve uyuÅŸturucu kaÃ§akÃ§Ä±larÄ±nÄ± engellemek amacÄ±yla ihtiyaÃ§ duyduklarÄ±nÄ± kaydederek, "Bu duvara ihtiyacÄ±mÄ±z var ve onu inÅŸa etmeye baÅŸladÄ±k. Bundan gurur duyuyorum." diye konuÅŸtu.
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ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Federal kayÄ±tlara yollanan belgelere gÃ¶re, vize ve gÃ¶Ã§menlik statÃ¼sÃ¼ iÃ§in baÅŸvuru yapanlarÄ±n 5 yÄ±llÄ±k sosyal medya geÃ§miÅŸlerinin incelenmesi iÃ§in giriÅŸimde bulundu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursiâ€™nin oÄŸlu Ahmed Mursi, babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bozulduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberler olduÄŸunu belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde kalmaya devam edeceÄŸini belirterek, "Åžu aÅŸamada bu bÃ¶lgelerin sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda hiÃ§bir plan yok." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± David Shulkin'i deÄŸiÅŸtireceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinde en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde en fazla deÄŸiÅŸiklik yapan ABD baÅŸkanlarÄ±ndan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
ABD'de Michigan Ãœniversitesi TÃ¼ketici GÃ¼ven Endeksi (UMICH) martta nihai 101,4 deÄŸerini alarak 14 yÄ±lÄ±n zirvesinden indi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Halil el-Hayye, yarÄ±n baÅŸlayacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" hakkÄ±nda Ä°srail'in savurduÄŸu tehditlerin Filistinlileri yolundan dÃ¶ndÃ¼rmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklÄ± medeniyetlerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin, dinlerin ve milletlerin buluÅŸma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli bir yerdi." dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 3 Filistinliyi vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yakÄ±n bir zamanda Suriye'den Ã§ekileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Rusya gerilimine iliÅŸkin sorular Ã¼zerine, "Son derece endiÅŸeliyim. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemine benzer bir duruma doÄŸru gidiyoruz." dedi.
Afganistan'Ä±n Kuner ve CÃ¼zcan vilayetlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 9 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluÄŸunun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Macar Devlet BakanÄ± Janos Lazar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon kanalÄ±nda, giriÅŸlerine izin verirlerse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geldikleri yeri iÅŸgal edeceklerini savunarak, "EÄŸer onlarÄ±n (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n) giriÅŸine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri iÅŸgal edecekler. 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik." dedi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, basÄ±na gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunda (FBI) gÃ¶revli bir ajana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemburg eyaletinin Ulm kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatÄ±'na (IGMG) baÄŸlÄ± camiye yÃ¶nelik 19 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.