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GÃ¼nÃ¼n Haberleri
00:39, 30 Mart 2018 Cuma
Filistin
22:30, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

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Ä°srail askerleri 3 Filistinliyi yaraladÄ±
Ä°srail askerleri 3 Filistinliyi yaraladÄ±

Ä°srail askerlerinin Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 3 Filistinliyi vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Gazze'deki SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ EÅŸref el-Kudra, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada, Han Yunus kentinin doÄŸu sÄ±nÄ±rÄ±nda Ä°srail askerlerinin aÃ§tÄ±ÄŸÄ± ateÅŸ sonucu 3 Filistinlinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AÃ§Ä±klamada, yaralÄ±larÄ±n durumunun aÄŸÄ±r olmadÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Olayla ilgili Ä°srail tarafÄ±ndan henÃ¼z bir aÃ§Ä±klama yapÄ±lmadÄ±.

Ä°srail askerleri genellikle sÄ±nÄ±ra yaklaÅŸan Filistinlilere ateÅŸ aÃ§Ä±yor.



Ä°lgili Konular Ä°srail Gazze filistin
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