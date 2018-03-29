22:47, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

'Bosna Hersek farklÄ± medeniyetlerin buluÅŸma yeri'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile birlikte Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da TÃ¼rk giriÅŸimciler tarafÄ±ndan 2004 yÄ±lÄ±nda kurulan UluslararasÄ± Saraybosna Ãœniversitesi'ni ziyaret eden Zvizdic, burada Ã¶ÄŸrenci ve akademisyenlere seslendi.

Bosna Hersek'in her zaman farklÄ± medeniyetlerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin, dinlerin ve milletlerin buluÅŸma yeri olduÄŸunu ifade eden Zvizdic, "Bu sebepten, her zaman ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli bir yerdi. Bu anlamda 50'den fazla Ã¼lkeden Ã¶ÄŸrenciyi bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Ã¼niversitenize de benziyor." diye konuÅŸtu.

Zvizdic, burada eÄŸitim alan Ã¶ÄŸrencilerin kendi kimliklerini korumasÄ±nÄ±n, geleneklerine saygÄ± gÃ¶sterilmesinin ve arkadaÅŸlÄ±klar kurmalarÄ±nÄ±n Bosna Hersek iÃ§in olduÄŸu kadar bu Ã¶ÄŸrencilerin geldiÄŸi Ã¼lkeler iÃ§in de Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"Her Ã¼lkenin doÄŸal kaynaklarÄ±, nehirleri, ormanlarÄ± ve tÃ¼rlÃ¼ zenginlikleri vardÄ±r ama her Ã¼lkenin en Ã¶nemli kaynaÄŸÄ± genÃ§ ve eÄŸitimli insanlarÄ±dÄ±r. Bosna Hersek'te de yetenekli ve bilgili genÃ§ler sayesinde aydÄ±nlÄ±k bir gelecekten sÃ¶z edebiliriz. Bu nedenle, TÃ¼rkiye ile Bosna Hersek arasÄ±nda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸrenci deÄŸiÅŸimi alanlarÄ±ndaki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ iyi iÅŸ birliÄŸi, Ã¶ÄŸrencilerimizin TÃ¼rkiye'nin en prestijli Ã¼niversitelerinde okuma imkanÄ±na sahip olmasÄ±, iÅŸ birliÄŸimizin en Ã¶nemli parÃ§alarÄ±nÄ± temsil etmektedir."

Zvizdic, TÃ¼rkiye'de bugÃ¼ne kadar Ã§ok sayÄ±da BosnalÄ± Ã¶ÄŸrencinin burslu eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ankara, Ä°stanbul, Bursa, Konya gibi ÅŸehirlerde gerekli eÄŸitim ve tecrÃ¼beyi edinme imkanÄ± bulduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.

"TÃœRKÄ°YE BOSNA HERSEK'Ä°N GERÃ‡EK DOSTUDUR"

TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok Ã¼niversitesinde eÄŸitim alan BosnalÄ±larÄ±n en iyi Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda bulunmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla gururlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Zvizdic, "AynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'den birÃ§ok Ã¶ÄŸrencinin Bosna Hersek'te eÄŸitim almasÄ±ndan, yaÅŸamasÄ±ndan ve Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan da gurur duyuyorum. Bizim Ã¶ÄŸrencilerimiz nasÄ±l en prestijli TÃ¼rk firmalarÄ±nda iÅŸ buluyorsa, sizlerin de burada iÅŸ bulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ±, bu ÅŸekilde bir genÃ§lik aÄŸÄ± kuracaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve Bosna Hersek'in dÃ¼nyada ve bÃ¶lgedeki modern akÄ±mlarÄ±n bir parÃ§asÄ± olmasÄ±na yardÄ±m edeceÄŸinizi umuyorum." diye konuÅŸtu.

EÄŸitime ve genÃ§lere Ã¶zel Ã¶nem vermeye devam edeceklerini vurgulayan Zvizdic, tÃ¼m Ã§abalarÄ±nÄ±n iyi bir eÄŸitim sistemi kurmak ve daha Ã§ok istihdam saÄŸlamaya yÃ¶nelik olduÄŸunu dile getirdi.

TÃ¼rkiye ile Bosna Hersek arasÄ±ndaki dostluÄŸa dikkati Ã§eken Zvizdic, "TÃ¼rkiye yÄ±llardÄ±r Bosna Hersek'in gerÃ§ek dostudur. GeleceÄŸe dair tÃ¼m planlarÄ±mÄ±zÄ±, istikrar, gÃ¼venlik ve ekonomik kalkÄ±nma Ã¶nceliklerimizi TÃ¼rkiye ile olan dostane iliÅŸkilerimize ve arkamÄ±zda gÃ¼Ã§lÃ¼ ve dÃ¼rÃ¼st bir dostumuz olmasÄ±na temellendiriyoruz. Bundan dolayÄ± gururluyuz ve kendimizi gÃ¼vende hissediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.

BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da Ã¶ÄŸrencilere hitap ettiÄŸi etkinliÄŸin sonunda, Ã¼niversite yetkililerince YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Zvizdic'e hediye takdim edildi.