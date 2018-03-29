'Bosna Hersek farklÄ± medeniyetlerin buluÅŸma yeri'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m ile birlikte Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'da TÃ¼rk giriÅŸimciler tarafÄ±ndan 2004 yÄ±lÄ±nda kurulan UluslararasÄ± Saraybosna Ãœniversitesi'ni ziyaret eden Zvizdic, burada Ã¶ÄŸrenci ve akademisyenlere seslendi.
Bosna Hersek'in her zaman farklÄ± medeniyetlerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin, dinlerin ve milletlerin buluÅŸma yeri olduÄŸunu ifade eden Zvizdic, "Bu sebepten, her zaman ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli bir yerdi. Bu anlamda 50'den fazla Ã¼lkeden Ã¶ÄŸrenciyi bÃ¼nyesinde barÄ±ndÄ±ran Ã¼niversitenize de benziyor." diye konuÅŸtu.
Zvizdic, burada eÄŸitim alan Ã¶ÄŸrencilerin kendi kimliklerini korumasÄ±nÄ±n, geleneklerine saygÄ± gÃ¶sterilmesinin ve arkadaÅŸlÄ±klar kurmalarÄ±nÄ±n Bosna Hersek iÃ§in olduÄŸu kadar bu Ã¶ÄŸrencilerin geldiÄŸi Ã¼lkeler iÃ§in de Ã¶nemli olduÄŸuna iÅŸaret ederek, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"Her Ã¼lkenin doÄŸal kaynaklarÄ±, nehirleri, ormanlarÄ± ve tÃ¼rlÃ¼ zenginlikleri vardÄ±r ama her Ã¼lkenin en Ã¶nemli kaynaÄŸÄ± genÃ§ ve eÄŸitimli insanlarÄ±dÄ±r. Bosna Hersek'te de yetenekli ve bilgili genÃ§ler sayesinde aydÄ±nlÄ±k bir gelecekten sÃ¶z edebiliriz. Bu nedenle, TÃ¼rkiye ile Bosna Hersek arasÄ±nda eÄŸitim ve Ã¶ÄŸrenci deÄŸiÅŸimi alanlarÄ±ndaki olaÄŸanÃ¼stÃ¼ iyi iÅŸ birliÄŸi, Ã¶ÄŸrencilerimizin TÃ¼rkiye'nin en prestijli Ã¼niversitelerinde okuma imkanÄ±na sahip olmasÄ±, iÅŸ birliÄŸimizin en Ã¶nemli parÃ§alarÄ±nÄ± temsil etmektedir."
Zvizdic, TÃ¼rkiye'de bugÃ¼ne kadar Ã§ok sayÄ±da BosnalÄ± Ã¶ÄŸrencinin burslu eÄŸitim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, Ankara, Ä°stanbul, Bursa, Konya gibi ÅŸehirlerde gerekli eÄŸitim ve tecrÃ¼beyi edinme imkanÄ± bulduÄŸunu belirterek, TÃ¼rkiye'ye teÅŸekkÃ¼r etti.
"TÃœRKÄ°YE BOSNA HERSEK'Ä°N GERÃ‡EK DOSTUDUR"
TÃ¼rkiye'nin birÃ§ok Ã¼niversitesinde eÄŸitim alan BosnalÄ±larÄ±n en iyi Ã¶ÄŸrenciler arasÄ±nda bulunmasÄ± dolayÄ±sÄ±yla gururlu olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yleyen Zvizdic, "AynÄ± zamanda TÃ¼rkiye'den birÃ§ok Ã¶ÄŸrencinin Bosna Hersek'te eÄŸitim almasÄ±ndan, yaÅŸamasÄ±ndan ve Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±ndan da gurur duyuyorum. Bizim Ã¶ÄŸrencilerimiz nasÄ±l en prestijli TÃ¼rk firmalarÄ±nda iÅŸ buluyorsa, sizlerin de burada iÅŸ bulacaÄŸÄ±nÄ±zÄ±, bu ÅŸekilde bir genÃ§lik aÄŸÄ± kuracaÄŸÄ±nÄ±zÄ± ve Bosna Hersek'in dÃ¼nyada ve bÃ¶lgedeki modern akÄ±mlarÄ±n bir parÃ§asÄ± olmasÄ±na yardÄ±m edeceÄŸinizi umuyorum." diye konuÅŸtu.
EÄŸitime ve genÃ§lere Ã¶zel Ã¶nem vermeye devam edeceklerini vurgulayan Zvizdic, tÃ¼m Ã§abalarÄ±nÄ±n iyi bir eÄŸitim sistemi kurmak ve daha Ã§ok istihdam saÄŸlamaya yÃ¶nelik olduÄŸunu dile getirdi.
TÃ¼rkiye ile Bosna Hersek arasÄ±ndaki dostluÄŸa dikkati Ã§eken Zvizdic, "TÃ¼rkiye yÄ±llardÄ±r Bosna Hersek'in gerÃ§ek dostudur. GeleceÄŸe dair tÃ¼m planlarÄ±mÄ±zÄ±, istikrar, gÃ¼venlik ve ekonomik kalkÄ±nma Ã¶nceliklerimizi TÃ¼rkiye ile olan dostane iliÅŸkilerimize ve arkamÄ±zda gÃ¼Ã§lÃ¼ ve dÃ¼rÃ¼st bir dostumuz olmasÄ±na temellendiriyoruz. Bundan dolayÄ± gururluyuz ve kendimizi gÃ¼vende hissediyoruz." ifadelerini kullandÄ±.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n da Ã¶ÄŸrencilere hitap ettiÄŸi etkinliÄŸin sonunda, Ã¼niversite yetkililerince YÄ±ldÄ±rÄ±m ve Zvizdic'e hediye takdim edildi.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Federal kayÄ±tlara yollanan belgelere gÃ¶re, vize ve gÃ¶Ã§menlik statÃ¼sÃ¼ iÃ§in baÅŸvuru yapanlarÄ±n 5 yÄ±llÄ±k sosyal medya geÃ§miÅŸlerinin incelenmesi iÃ§in giriÅŸimde bulundu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursiâ€™nin oÄŸlu Ahmed Mursi, babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bozulduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberler olduÄŸunu belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde kalmaya devam edeceÄŸini belirterek, "Åžu aÅŸamada bu bÃ¶lgelerin sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda hiÃ§bir plan yok." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± David Shulkin'i deÄŸiÅŸtireceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinde en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde en fazla deÄŸiÅŸiklik yapan ABD baÅŸkanlarÄ±ndan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
ABD'de Michigan Ãœniversitesi TÃ¼ketici GÃ¼ven Endeksi (UMICH) martta nihai 101,4 deÄŸerini alarak 14 yÄ±lÄ±n zirvesinden indi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Halil el-Hayye, yarÄ±n baÅŸlayacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" hakkÄ±nda Ä°srail'in savurduÄŸu tehditlerin Filistinlileri yolundan dÃ¶ndÃ¼rmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklÄ± medeniyetlerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin, dinlerin ve milletlerin buluÅŸma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli bir yerdi." dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 3 Filistinliyi vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yakÄ±n bir zamanda Suriye'den Ã§ekileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Rusya gerilimine iliÅŸkin sorular Ã¼zerine, "Son derece endiÅŸeliyim. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemine benzer bir duruma doÄŸru gidiyoruz." dedi.
Afganistan'Ä±n Kuner ve CÃ¼zcan vilayetlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 9 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluÄŸunun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Macar Devlet BakanÄ± Janos Lazar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon kanalÄ±nda, giriÅŸlerine izin verirlerse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geldikleri yeri iÅŸgal edeceklerini savunarak, "EÄŸer onlarÄ±n (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n) giriÅŸine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri iÅŸgal edecekler. 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik." dedi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, basÄ±na gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunda (FBI) gÃ¶revli bir ajana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemburg eyaletinin Ulm kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatÄ±'na (IGMG) baÄŸlÄ± camiye yÃ¶nelik 19 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.