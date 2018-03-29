Filistinliler 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nde kararlÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Gazze Åžeridi'nin doÄŸusundaki Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda kurulan Ã§adÄ±rlarda sÃ¼ren hazÄ±rlÄ±klarÄ± gÃ¶zden geÃ§iren Hayye, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in, BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lacak Filistinlilere yÃ¶nelik tehditleri, halkÄ±n sÄ±nÄ±ra doÄŸru akÄ±nlarÄ±na engel olamayacak." dedi.
Hayye, 1948'de topraklarÄ±ndan gÃ¶Ã§e zorlanan Filistinlilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± savunmak iÃ§in Gazze Åžeridi-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenecek yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n yarÄ±n cuma namazÄ± sonrasÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.
SÄ±nÄ±rdaki tel Ã¶rgÃ¼lerin yaklaÅŸÄ±k 700 metre yakÄ±nÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶sterinin "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l" olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Hayye, "Ä°srail, Filistin halkÄ±nÄ±n tÃ¼m kesimlerden insanlarÄ± yarÄ±n Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶recektir." ifadelerini kullandÄ±.
Filistin halkÄ±nÄ±n bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle 1948'de gÃ¶Ã§ etmek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸ konusundaki Ä±srarÄ±nÄ± ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Hayye, Filistinlilere, "Ellerinden alÄ±nmÄ±ÅŸ olan hakkÄ±nÄ± arayan bÃ¼yÃ¼k bir millet olduÄŸumuzu onlara bildirelim." diye seslendi.
Ã–te yandan Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgedeki tÃ¼m hastane ve saÄŸlÄ±k birimlerine yarÄ±n baÅŸlayacak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in tam teÃ§hizatlÄ± olarak hazÄ±r bulunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.
Filistinli taraflar etkinliÄŸin "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l" olacaÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta vurgularken, Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot, dÃ¼n, Filistinlilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ä°srail altyapÄ±larÄ±na saldÄ±rmasÄ± durumunda orduya gerÃ§ek mermi kullanma izni vereceÄŸini bildirmiÅŸti. Eisenkot, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ nedeniyle bariyerlerin gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini ve Ä°srail topraklarÄ±na sÄ±zma giriÅŸimlerini engellemek iÃ§in takviye birlikler konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti.
Gazze Åžeridi-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "30 Mart Toprak GÃ¼nÃ¼"nde dÃ¼zenlenecek "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne Ã§ok sayÄ±da Filistinli kuruluÅŸ destek veriyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Federal kayÄ±tlara yollanan belgelere gÃ¶re, vize ve gÃ¶Ã§menlik statÃ¼sÃ¼ iÃ§in baÅŸvuru yapanlarÄ±n 5 yÄ±llÄ±k sosyal medya geÃ§miÅŸlerinin incelenmesi iÃ§in giriÅŸimde bulundu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursiâ€™nin oÄŸlu Ahmed Mursi, babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bozulduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberler olduÄŸunu belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde kalmaya devam edeceÄŸini belirterek, "Åžu aÅŸamada bu bÃ¶lgelerin sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda hiÃ§bir plan yok." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± David Shulkin'i deÄŸiÅŸtireceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinde en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde en fazla deÄŸiÅŸiklik yapan ABD baÅŸkanlarÄ±ndan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
ABD'de Michigan Ãœniversitesi TÃ¼ketici GÃ¼ven Endeksi (UMICH) martta nihai 101,4 deÄŸerini alarak 14 yÄ±lÄ±n zirvesinden indi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Halil el-Hayye, yarÄ±n baÅŸlayacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" hakkÄ±nda Ä°srail'in savurduÄŸu tehditlerin Filistinlileri yolundan dÃ¶ndÃ¼rmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklÄ± medeniyetlerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin, dinlerin ve milletlerin buluÅŸma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli bir yerdi." dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 3 Filistinliyi vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yakÄ±n bir zamanda Suriye'den Ã§ekileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Rusya gerilimine iliÅŸkin sorular Ã¼zerine, "Son derece endiÅŸeliyim. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemine benzer bir duruma doÄŸru gidiyoruz." dedi.
Afganistan'Ä±n Kuner ve CÃ¼zcan vilayetlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 9 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluÄŸunun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Macar Devlet BakanÄ± Janos Lazar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon kanalÄ±nda, giriÅŸlerine izin verirlerse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geldikleri yeri iÅŸgal edeceklerini savunarak, "EÄŸer onlarÄ±n (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n) giriÅŸine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri iÅŸgal edecekler. 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik." dedi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, basÄ±na gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunda (FBI) gÃ¶revli bir ajana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemburg eyaletinin Ulm kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatÄ±'na (IGMG) baÄŸlÄ± camiye yÃ¶nelik 19 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.