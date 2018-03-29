22:53, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Filistinliler 'BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'nde kararlÄ±





Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Halil el-Hayye, yarÄ±n baÅŸlayacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" hakkÄ±nda Ä°srail'in savurduÄŸu tehditlerin Filistinlileri yolundan dÃ¶ndÃ¼rmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi Gazze Åžeridi'nin doÄŸusundaki Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ± yakÄ±nÄ±nda kurulan Ã§adÄ±rlarda sÃ¼ren hazÄ±rlÄ±klarÄ± gÃ¶zden geÃ§iren Hayye, basÄ±na yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, "Ä°srail'in, BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼'ne katÄ±lacak Filistinlilere yÃ¶nelik tehditleri, halkÄ±n sÄ±nÄ±ra doÄŸru akÄ±nlarÄ±na engel olamayacak." dedi. Hayye, 1948'de topraklarÄ±ndan gÃ¶Ã§e zorlanan Filistinlilerin dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±nÄ± savunmak iÃ§in Gazze Åžeridi-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlenecek yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼n yarÄ±n cuma namazÄ± sonrasÄ±nda baÅŸlayacaÄŸÄ±nÄ± belirtti. SÄ±nÄ±rdaki tel Ã¶rgÃ¼lerin yaklaÅŸÄ±k 700 metre yakÄ±nÄ±nda yapÄ±lacak gÃ¶sterinin "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l" olacaÄŸÄ±nÄ± dile getiren Hayye, "Ä°srail, Filistin halkÄ±nÄ±n tÃ¼m kesimlerden insanlarÄ± yarÄ±n Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda gÃ¶recektir." ifadelerini kullandÄ±. Filistin halkÄ±nÄ±n bu yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸle 1948'de gÃ¶Ã§ etmek zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± topraklarÄ±na dÃ¶nÃ¼ÅŸ konusundaki Ä±srarÄ±nÄ± ortaya koyacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Hayye, Filistinlilere, "Ellerinden alÄ±nmÄ±ÅŸ olan hakkÄ±nÄ± arayan bÃ¼yÃ¼k bir millet olduÄŸumuzu onlara bildirelim." diye seslendi. Ã–te yandan Gazze'deki Filistin SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±, bÃ¶lgedeki tÃ¼m hastane ve saÄŸlÄ±k birimlerine yarÄ±n baÅŸlayacak yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ iÃ§in tam teÃ§hizatlÄ± olarak hazÄ±r bulunmalarÄ± Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±. Filistinli taraflar etkinliÄŸin "barÄ±ÅŸÃ§Ä±l" olacaÄŸÄ±nÄ± her fÄ±rsatta vurgularken, Ä°srail Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Gadi Eisenkot, dÃ¼n, Filistinlilerin yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ sÄ±rasÄ±nda Ä°srail altyapÄ±larÄ±na saldÄ±rmasÄ± durumunda orduya gerÃ§ek mermi kullanma izni vereceÄŸini bildirmiÅŸti. Eisenkot, yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ nedeniyle bariyerlerin gÃ¼Ã§lendirileceÄŸini ve Ä°srail topraklarÄ±na sÄ±zma giriÅŸimlerini engellemek iÃ§in takviye birlikler konuÅŸlandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± kaydetmiÅŸti. Gazze Åžeridi-Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda "30 Mart Toprak GÃ¼nÃ¼"nde dÃ¼zenlenecek "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼"ne Ã§ok sayÄ±da Filistinli kuruluÅŸ destek veriyor.

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