ABD'de tÃ¼ketici gÃ¼veni 14 yÄ±lÄ±n zirvesinden indi

'Bosna Hersek farklÄ± medeniyetlerin buluÅŸma yeri'

Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklÄ± medeniyetlerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin, dinlerin ve milletlerin buluÅŸma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli bir yerdi." dedi.