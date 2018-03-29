Trump'Ä±n 'denge arayÄ±ÅŸÄ±' rekora koÅŸuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Trump, dÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in yerine, Amiral Ronny L. Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.
AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan Amerikan medyasÄ±nda, son 2 haftada kabinesindeki 3 Ã¶nemli ismi deÄŸiÅŸtiren Trump'Ä±n "denge arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n" sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸka isimleri de deÄŸiÅŸtirebileceÄŸi iddiasÄ± gÃ¼ndeme geldi.
Siyaset dÄ±ÅŸÄ±ndan aday olarak baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump, Washington'Ä±n yerleÅŸik gÃ¼Ã§ odaklarÄ±yla iliÅŸkilerini ve Kongre'deki parti dengelerini gÃ¶zeterek Beyaz Saray'da kendine Ã¶zgÃ¼ bir yol Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinde bugÃ¼ne kadar 30'a yakÄ±n ismi deÄŸiÅŸtirdi.
TÄ°LLERSON VE MCMASTER'I GÃ–NDERDÄ°
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n gÃ¶revine 13 Mart'ta son veren ve yerine ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo'nun getirileceÄŸini aÃ§Ä±klayan Trump, daha iyi anlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ isimlerle Ã§alÄ±ÅŸma noktasÄ±nda kararlÄ± bir mesaj verdi.
22 Mart'ta da Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymond McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verdiÄŸini duyuran Trump, bu gÃ¶reve 9 Nisan'dan itibaren ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'Ä± getireceÄŸini sÃ¶yledi.
Son "kurbanÄ±" Shulkin olan Trump'Ä±n 14 aylÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resinde, kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinden yaklaÅŸÄ±k 30 ismin istifa etmesi ya da gÃ¶revlerine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda yakÄ±ndan takip ediliyor.
TRUMP'IN KABÄ°NE DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° SÃœRÃœYOR
20 Ocak 2017'de Oval Ofis'te gÃ¶reve baÅŸlayan Trump'Ä±n ilk icraatlarÄ±ndan biri, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini vekaleten yÃ¼rÃ¼ten Sally Yates'in gÃ¶revine son vermek olmuÅŸtu.
BaÅŸkan Trump'Ä±n "nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerden gelen kiÅŸilere vize yasaÄŸÄ±" getiren tartÄ±ÅŸmalÄ± kararÄ±nÄ± mahkemede savunmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Yates, yeni yÃ¶netimin gÃ¶revine en hÄ±zlÄ± son verdiÄŸi isim olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
SÃ¶z konusu vize yasaÄŸÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶steren UBER'in CEO'su Travis Kalanick de 2 Åžubat'ta Beyaz Saray Ekonomi DanÄ±ÅŸma Konseyi'nden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
FLYYN'Ä°N Ä°STÄ°FASI GÃœNDEMÄ° SARSTI
Ancak Trump'Ä±n ilk ayÄ±na damga vuran istifa, Beyaz Saray'Ä±n eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in, "Rusya soruÅŸturmasÄ± konusunda BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'e yalan sÃ¶ylediÄŸinin" ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± oldu.
13 Åžubat 2017'de istifa eden Flynn, sadece 22 gÃ¼n gÃ¶revde kalarak "en Ã¼st dÃ¼zeyde en erken istifa eden" ilk isim olarak kayÄ±tlara girmiÅŸ oldu.
Flynn'in yerine gÃ¶reve getirilen ve Beyaz Saray'Ä±n hafta baÅŸÄ±nda dahi "gÃ¶revine devam edecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± McMaster, 9 Nisan'da koltuÄŸunu Bolton'a devredecek.
Flynn'in istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Beyaz Saray'da sular durulmadÄ± ve Beyaz Saray Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Katie Walsh da 30 Mart'ta gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±. Walsh, Beyaz Saray'Ä±n BatÄ± KanadÄ±'ndan ayrÄ±lan Ã¼st dÃ¼zey ilk isim oldu.
TRUMP, FBI DÄ°REKTÃ–RÃœ COMEY'YÄ° KOVDU
Flynn ile kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir sarsÄ±ntÄ± yaÅŸayan Washington, Trump'Ä±n ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'i kovmasÄ±yla daha fazla sarsÄ±ldÄ±.
Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± da yÃ¼rÃ¼ten Comey'nin 9 MayÄ±s'ta gÃ¶revine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda zaten var olan "Trump-Rusya soruÅŸturmasÄ±" tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± iyice alevlendirdi. Comey'nin yerine 2 AÄŸustos'ta Christpher Wray getirildi.
Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 17 MayÄ±s'ta eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Robert Mueller'Ä± "Ã–zel Yetkili SavcÄ±" sÄ±fatÄ±yla Rusya soruÅŸturmasÄ±na atamasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± bitirmediÄŸi gibi halihazÄ±rda Trump'Ä±n en Ã§ok eleÅŸtirdiÄŸi isimlerin baÅŸÄ±nda Mueller geliyor.
Beyaz Saray Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ Mike Dubke'nin 30 MayÄ±s'ta gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± da Beyaz Saray iÃ§indeki hararetin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu ve BatÄ± KanadÄ±'nda istikrarÄ±n saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±.
Trump'Ä±n 1 Haziran'da "ABD'yi Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§ekeceÄŸi" aÃ§Ä±klamasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Tesla CEO'su Elan Musk ve Disney BaÅŸkanÄ± Robert Iger'in Beyaz Saray Ekonomi DanÄ±ÅŸma Konseyinden ayrÄ±lmalarÄ± dikkati Ã§ekti. Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan Trump, 16 AÄŸustos'ta sÃ¶z konusu ekonomi danÄ±ÅŸma konseyini tamamen kaldÄ±rdÄ±.
SPÄ°CER, PRÄ°EBUS VE BANNON ART ARDA AYRILDI
Comey'den sonraki depremin merkez Ã¼ssÃ¼ ile ilgili tahminler sÃ¼rerken Beyaz Saray'Ä±n kalbinden gÃ¼ndemi sarsan bir istifa haberi daha geldi.
Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Trump'Ä±n New York'tan finansÃ§Ä± arkadaÅŸÄ± Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine getirmesinin ardÄ±ndan 21 Temmuz'da istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Spicer, gÃ¶revi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nda sadece 182 gÃ¼ndÃ¼r Beyaz Saray'da Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Spicer tartÄ±ÅŸmasÄ± bitmeden Scaramucci de gÃ¶revinin 10. gÃ¼nÃ¼nde kovuldu.
Trump'Ä±n eski Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reince Priebus, 28 Temmuz'da koltuÄŸundan ayrÄ±lÄ±rken yerine, o gÃ¼nlerde Trump'Ä±n kabinesinde Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± olan Kelly 3 gÃ¼n sonra atandÄ±.
Trump'Ä±n, "Ä±rkÃ§Ä±" sÃ¶ylemleri tartÄ±ÅŸmalara neden olan baÅŸ stratejisti Steve Bannon, 19 AÄŸustos'ta gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±. Bannon gibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle tanÄ±nan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Sebastian Gorka da aÄŸustos ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde Beyaz Saray'a veda etti.
PRÄ°CE, KABÄ°NEDEN AYRILAN Ä°LK BAKAN OLDU
SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Tom Price, yÃ¼ksek seyahat harcamalarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine kamuoyunda artan baskÄ±lara dayanamayÄ±p 29 EylÃ¼l'de istifa etti. Price, Trump yÃ¶netiminden ayrÄ±lan ilk bakan olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
Trump'Ä±n ikinci "iletiÅŸim direktÃ¶rÃ¼" olan ve "Trump'Ä±n yanÄ±nda en uzun sÃ¼re gÃ¶rev yapan yardÄ±mcÄ±sÄ±" unvanÄ±nÄ± elinde bulunduran Hope Hicks, 28 Åžubat 2018'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±. Hicks depremi sÃ¼rerken Trump'Ä±n ekonomi baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Gary Cohn'un 6 Mart'ta "gÃ¼mrÃ¼k vergileri" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek istifa etmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ± alevlendirdi.
Kabinedeki en Ã¶nemli pozisyonlardan biri olan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu Tillerson'dan alÄ±p Pompeo'ya veren Trump, son olarak 22 Mart'ta yeni Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ±'nÄ±n Bolton olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.
Washington kulislerinde Bolton'Ä±n ardÄ±ndan yeni kabine deÄŸiÅŸikliklerinin olup olmayacaÄŸÄ± sorusu sorulurken Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in gÃ¶revine son veren Trump'Ä±n bundan sonra kimi deÄŸiÅŸtireceÄŸi konusu, kamuoyundaki en ilginÃ§ tartÄ±ÅŸmalardan biri olarak dikkati Ã§ekiyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Federal kayÄ±tlara yollanan belgelere gÃ¶re, vize ve gÃ¶Ã§menlik statÃ¼sÃ¼ iÃ§in baÅŸvuru yapanlarÄ±n 5 yÄ±llÄ±k sosyal medya geÃ§miÅŸlerinin incelenmesi iÃ§in giriÅŸimde bulundu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursiâ€™nin oÄŸlu Ahmed Mursi, babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bozulduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberler olduÄŸunu belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde kalmaya devam edeceÄŸini belirterek, "Åžu aÅŸamada bu bÃ¶lgelerin sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda hiÃ§bir plan yok." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± David Shulkin'i deÄŸiÅŸtireceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinde en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde en fazla deÄŸiÅŸiklik yapan ABD baÅŸkanlarÄ±ndan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
ABD'de Michigan Ãœniversitesi TÃ¼ketici GÃ¼ven Endeksi (UMICH) martta nihai 101,4 deÄŸerini alarak 14 yÄ±lÄ±n zirvesinden indi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Halil el-Hayye, yarÄ±n baÅŸlayacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" hakkÄ±nda Ä°srail'in savurduÄŸu tehditlerin Filistinlileri yolundan dÃ¶ndÃ¼rmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklÄ± medeniyetlerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin, dinlerin ve milletlerin buluÅŸma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli bir yerdi." dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 3 Filistinliyi vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yakÄ±n bir zamanda Suriye'den Ã§ekileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Rusya gerilimine iliÅŸkin sorular Ã¼zerine, "Son derece endiÅŸeliyim. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemine benzer bir duruma doÄŸru gidiyoruz." dedi.
Afganistan'Ä±n Kuner ve CÃ¼zcan vilayetlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 9 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluÄŸunun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Macar Devlet BakanÄ± Janos Lazar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon kanalÄ±nda, giriÅŸlerine izin verirlerse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geldikleri yeri iÅŸgal edeceklerini savunarak, "EÄŸer onlarÄ±n (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n) giriÅŸine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri iÅŸgal edecekler. 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik." dedi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, basÄ±na gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunda (FBI) gÃ¶revli bir ajana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemburg eyaletinin Ulm kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatÄ±'na (IGMG) baÄŸlÄ± camiye yÃ¶nelik 19 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.