23:18, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Trump'Ä±n 'denge arayÄ±ÅŸÄ±' rekora koÅŸuyor

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Trump, dÃ¼n Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in yerine, Amiral Ronny L. Jackson'Ä± getirmeyi planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti.

AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan Amerikan medyasÄ±nda, son 2 haftada kabinesindeki 3 Ã¶nemli ismi deÄŸiÅŸtiren Trump'Ä±n "denge arayÄ±ÅŸÄ±nÄ±n" sÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ ve ilerleyen gÃ¼nlerde baÅŸka isimleri de deÄŸiÅŸtirebileceÄŸi iddiasÄ± gÃ¼ndeme geldi.

Siyaset dÄ±ÅŸÄ±ndan aday olarak baÅŸkanlÄ±k koltuÄŸuna oturan Trump, Washington'Ä±n yerleÅŸik gÃ¼Ã§ odaklarÄ±yla iliÅŸkilerini ve Kongre'deki parti dengelerini gÃ¶zeterek Beyaz Saray'da kendine Ã¶zgÃ¼ bir yol Ã§izmeye Ã§alÄ±ÅŸÄ±rken kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinde bugÃ¼ne kadar 30'a yakÄ±n ismi deÄŸiÅŸtirdi.

TÄ°LLERSON VE MCMASTER'I GÃ–NDERDÄ°

DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'Ä±n gÃ¶revine 13 Mart'ta son veren ve yerine ABD Merkezi Ä°stihbarat TeÅŸkilatÄ± (CIA) DirektÃ¶rÃ¼ Mike Pompeo'nun getirileceÄŸini aÃ§Ä±klayan Trump, daha iyi anlaÅŸacaÄŸÄ±nÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼ndÃ¼ÄŸÃ¼ isimlerle Ã§alÄ±ÅŸma noktasÄ±nda kararlÄ± bir mesaj verdi.

22 Mart'ta da Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Herbert Raymond McMaster'Ä±n gÃ¶revine son verdiÄŸini duyuran Trump, bu gÃ¶reve 9 Nisan'dan itibaren ABD'nin eski BM Daimi Temsilcisi John Bolton'Ä± getireceÄŸini sÃ¶yledi.

Son "kurbanÄ±" Shulkin olan Trump'Ä±n 14 aylÄ±k gÃ¶rev sÃ¼resinde, kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinden yaklaÅŸÄ±k 30 ismin istifa etmesi ya da gÃ¶revlerine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda yakÄ±ndan takip ediliyor.

TRUMP'IN KABÄ°NE DEÄžÄ°ÅžÄ°MÄ° SÃœRÃœYOR

20 Ocak 2017'de Oval Ofis'te gÃ¶reve baÅŸlayan Trump'Ä±n ilk icraatlarÄ±ndan biri, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± gÃ¶revini vekaleten yÃ¼rÃ¼ten Sally Yates'in gÃ¶revine son vermek olmuÅŸtu.

BaÅŸkan Trump'Ä±n "nÃ¼fusunun Ã§oÄŸunluÄŸu MÃ¼slÃ¼man Ã¼lkelerden gelen kiÅŸilere vize yasaÄŸÄ±" getiren tartÄ±ÅŸmalÄ± kararÄ±nÄ± mahkemede savunmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±klayan Yates, yeni yÃ¶netimin gÃ¶revine en hÄ±zlÄ± son verdiÄŸi isim olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

SÃ¶z konusu vize yasaÄŸÄ± kararÄ±na tepki gÃ¶steren UBER'in CEO'su Travis Kalanick de 2 Åžubat'ta Beyaz Saray Ekonomi DanÄ±ÅŸma Konseyi'nden ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

FLYYN'Ä°N Ä°STÄ°FASI GÃœNDEMÄ° SARSTI

Ancak Trump'Ä±n ilk ayÄ±na damga vuran istifa, Beyaz Saray'Ä±n eski Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Michael Flynn'in, "Rusya soruÅŸturmasÄ± konusunda BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence'e yalan sÃ¶ylediÄŸinin" ortaya Ã§Ä±kmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan gÃ¶revden ayrÄ±lmasÄ± oldu.

13 Åžubat 2017'de istifa eden Flynn, sadece 22 gÃ¼n gÃ¶revde kalarak "en Ã¼st dÃ¼zeyde en erken istifa eden" ilk isim olarak kayÄ±tlara girmiÅŸ oldu.

Flynn'in yerine gÃ¶reve getirilen ve Beyaz Saray'Ä±n hafta baÅŸÄ±nda dahi "gÃ¶revine devam edecek" aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± McMaster, 9 Nisan'da koltuÄŸunu Bolton'a devredecek.

Flynn'in istifasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Beyaz Saray'da sular durulmadÄ± ve Beyaz Saray Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼r YardÄ±mcÄ±sÄ± Katie Walsh da 30 Mart'ta gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±. Walsh, Beyaz Saray'Ä±n BatÄ± KanadÄ±'ndan ayrÄ±lan Ã¼st dÃ¼zey ilk isim oldu.

TRUMP, FBI DÄ°REKTÃ–RÃœ COMEY'YÄ° KOVDU

Flynn ile kÃ¼Ã§Ã¼k Ã§aplÄ± bir sarsÄ±ntÄ± yaÅŸayan Washington, Trump'Ä±n ABD Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosu (FBI) DirektÃ¶rÃ¼ James Comey'i kovmasÄ±yla daha fazla sarsÄ±ldÄ±.

Rusya soruÅŸturmasÄ±nÄ± da yÃ¼rÃ¼ten Comey'nin 9 MayÄ±s'ta gÃ¶revine son verilmesi, Amerikan kamuoyunda zaten var olan "Trump-Rusya soruÅŸturmasÄ±" tartÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± iyice alevlendirdi. Comey'nin yerine 2 AÄŸustos'ta Christpher Wray getirildi.

Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n 17 MayÄ±s'ta eski FBI DirektÃ¶rÃ¼ Robert Mueller'Ä± "Ã–zel Yetkili SavcÄ±" sÄ±fatÄ±yla Rusya soruÅŸturmasÄ±na atamasÄ± tartÄ±ÅŸmalarÄ± bitirmediÄŸi gibi halihazÄ±rda Trump'Ä±n en Ã§ok eleÅŸtirdiÄŸi isimlerin baÅŸÄ±nda Mueller geliyor.

Beyaz Saray Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rÃ¼ Mike Dubke'nin 30 MayÄ±s'ta gÃ¶revi bÄ±rakmasÄ± da Beyaz Saray iÃ§indeki hararetin Ã§ok yÃ¼ksek olduÄŸu ve BatÄ± KanadÄ±'nda istikrarÄ±n saÄŸlanamadÄ±ÄŸÄ± ÅŸeklinde yorumlandÄ±.

Trump'Ä±n 1 Haziran'da "ABD'yi Paris Ä°klim AnlaÅŸmasÄ±'ndan Ã§ekeceÄŸi" aÃ§Ä±klamasÄ±ndan kÄ±sa bir sÃ¼re sonra Tesla CEO'su Elan Musk ve Disney BaÅŸkanÄ± Robert Iger'in Beyaz Saray Ekonomi DanÄ±ÅŸma Konseyinden ayrÄ±lmalarÄ± dikkati Ã§ekti. Bu geliÅŸmelerin ardÄ±ndan Trump, 16 AÄŸustos'ta sÃ¶z konusu ekonomi danÄ±ÅŸma konseyini tamamen kaldÄ±rdÄ±.

SPÄ°CER, PRÄ°EBUS VE BANNON ART ARDA AYRILDI

Comey'den sonraki depremin merkez Ã¼ssÃ¼ ile ilgili tahminler sÃ¼rerken Beyaz Saray'Ä±n kalbinden gÃ¼ndemi sarsan bir istifa haberi daha geldi.

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Trump'Ä±n New York'tan finansÃ§Ä± arkadaÅŸÄ± Anthony Scaramucci'yi Beyaz Saray Ä°letiÅŸim DirektÃ¶rlÃ¼ÄŸÃ¼ gÃ¶revine getirmesinin ardÄ±ndan 21 Temmuz'da istifa ettiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±. Spicer, gÃ¶revi bÄ±raktÄ±ÄŸÄ±nda sadece 182 gÃ¼ndÃ¼r Beyaz Saray'da Ã§alÄ±ÅŸÄ±yordu. Spicer tartÄ±ÅŸmasÄ± bitmeden Scaramucci de gÃ¶revinin 10. gÃ¼nÃ¼nde kovuldu.

Trump'Ä±n eski Ã–zel Kalem MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Reince Priebus, 28 Temmuz'da koltuÄŸundan ayrÄ±lÄ±rken yerine, o gÃ¼nlerde Trump'Ä±n kabinesinde Ä°Ã§ GÃ¼venlik BakanÄ± olan Kelly 3 gÃ¼n sonra atandÄ±.

Trump'Ä±n, "Ä±rkÃ§Ä±" sÃ¶ylemleri tartÄ±ÅŸmalara neden olan baÅŸ stratejisti Steve Bannon, 19 AÄŸustos'ta gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±. Bannon gibi aÅŸÄ±rÄ± saÄŸcÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸleriyle tanÄ±nan Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ± Sebastian Gorka da aÄŸustos ayÄ±nÄ±n son gÃ¼nlerinde Beyaz Saray'a veda etti.

PRÄ°CE, KABÄ°NEDEN AYRILAN Ä°LK BAKAN OLDU

SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Tom Price, yÃ¼ksek seyahat harcamalarÄ±nÄ±n ortaya Ã§Ä±kmasÄ± Ã¼zerine kamuoyunda artan baskÄ±lara dayanamayÄ±p 29 EylÃ¼l'de istifa etti. Price, Trump yÃ¶netiminden ayrÄ±lan ilk bakan olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.

Trump'Ä±n ikinci "iletiÅŸim direktÃ¶rÃ¼" olan ve "Trump'Ä±n yanÄ±nda en uzun sÃ¼re gÃ¶rev yapan yardÄ±mcÄ±sÄ±" unvanÄ±nÄ± elinde bulunduran Hope Hicks, 28 Åžubat 2018'de gÃ¶revinden ayrÄ±ldÄ±. Hicks depremi sÃ¼rerken Trump'Ä±n ekonomi baÅŸdanÄ±ÅŸmanÄ± Gary Cohn'un 6 Mart'ta "gÃ¼mrÃ¼k vergileri" tartÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± gerekÃ§e gÃ¶stererek istifa etmesi tartÄ±ÅŸmalarÄ± alevlendirdi.

Kabinedeki en Ã¶nemli pozisyonlardan biri olan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± koltuÄŸunu Tillerson'dan alÄ±p Pompeo'ya veren Trump, son olarak 22 Mart'ta yeni Ulusal GÃ¼venlik DanÄ±ÅŸmanÄ±'nÄ±n Bolton olacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Washington kulislerinde Bolton'Ä±n ardÄ±ndan yeni kabine deÄŸiÅŸikliklerinin olup olmayacaÄŸÄ± sorusu sorulurken Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± Shulkin'in gÃ¶revine son veren Trump'Ä±n bundan sonra kimi deÄŸiÅŸtireceÄŸi konusu, kamuoyundaki en ilginÃ§ tartÄ±ÅŸmalardan biri olarak dikkati Ã§ekiyor.