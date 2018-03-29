23:30, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

Lavrov'dan Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri hakkÄ±nda aÃ§Ä±klama

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, "Åžu aÅŸamada bu (Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k) bÃ¶lgelerin sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda hiÃ§bir plan yok." dedi.

Lavrov, BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Suriye Ã–zel Temsilcisi Staffan de Mistura ile gÃ¶rÃ¼ÅŸtÃ¼.

GÃ¶rÃ¼ÅŸmenin ardÄ±ndan dÃ¼zenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Lavrov, gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin, 4 Nisan'da Ankara'daki Astana sÃ¼recinin garantÃ¶r Ã¼lkeleri Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran Liderler Zirvesi Ã¶ncesinde yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iÃ§in Ã§ok yerinde olduÄŸuna dikkati Ã§ekti.

Lavrov, "Suriye'de terÃ¶rist gruplarÄ±n kalÄ±ntÄ±larÄ±nÄ±n ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±nda, ateÅŸkes rejiminin iÅŸleyiÅŸinin iyileÅŸtirilmesinde, ateÅŸkes rejiminin konsolide edilmesinde ve insani sorunlarÄ±n daha etkin bir ÅŸekilde Ã§Ã¶zÃ¼lmesi iÃ§in ÅŸartlar yaratÄ±lmasÄ±nda, Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n rolÃ¼nÃ¼ de dikkate alarak Mistura ve ekibiyle zirve Ã¶ncesinde gÃ¶rÃ¼ÅŸmenin Ã¶nemli olduÄŸunu dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yoruz." diye konuÅŸtu.

Suriye'deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda ÅŸu aÅŸamada hiÃ§bir plan olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydeden Lavrov, "Ã‡atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgeleri, Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde kalÄ±yor. GÃ¼ney bÃ¶lge Rusya, ABD ve ÃœrdÃ¼nâ€™Ã¼n katÄ±lÄ±mÄ±yla oluÅŸturulmuÅŸtu. En azÄ±ndan ÅŸu aÅŸamada bu alanlarÄ±n sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda bir plan yok." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

BM SURÄ°YE Ã–ZEL TEMSÄ°LCÄ°SÄ° MÄ°STURA

Mistura da deklarasyon ve anayasa komisyonu oluÅŸturulmasÄ±nÄ±n ilanÄ± dolayÄ±sÄ±yla SoÃ§i'deki kongrenin siyasi Ã§Ã¶zÃ¼m noktasÄ±nda Ã§ok Ã¶nemli rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "BÃ¼tÃ¼n bunlar, Cenevre'de siyasi sÃ¼reci desteklemek iÃ§in yapÄ±ldÄ±. Cenevre sÃ¼recini gÃ¼Ã§lendirmemiz gerekiyor." dedi.

SoÃ§iâ€™deki kongrede alÄ±nan kararlarÄ±n hayata geÃ§irilmesini uzatmanÄ±n yanlÄ±ÅŸ olacaÄŸÄ± konusunda Lavrov ile hemfikir olduÄŸuna dikkati Ã§eken Mistura, anayasa komisyonunun hemen oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

Mistura, "Suriye'nin ulusal birliÄŸi ve egemenliÄŸinin altÄ±nÄ± Ã§iziyoruz. Bu, Ã§ok Ã¶nemli. BÃ¼tÃ¼n bunlar siyasi sÃ¼reÃ§le ilgilidir." dedi.