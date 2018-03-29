'Mursi'nin saÄŸlÄ±k durumu hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kÃ¶tÃ¼'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ahmed Mursi, sosyal medya hesabÄ±ndan "Mensubiyeti ve yÃ¶nelimi ne olursa olsun konuyla ilgilenen herkese acil bilgilendirme" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 66 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Muhammed Mursi'nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ÅŸekilde bozulduÄŸu ve gardiyanlar tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu durumun gÃ¶rmezden gelindiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler olduÄŸunu aktardÄ±.
BabasÄ±nÄ±n hayatÄ±ndan ve gerekli tedaviyi gÃ¶rememesinden CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mecdi Abdulgaffar'Ä±n sorumlu olduÄŸunu ifade eden Ahmed Mursi, "Ä°slam ve Arap dÃ¼nyasÄ± ile MÄ±sÄ±r'Ä±n dÃ¼rÃ¼st insanlarÄ±na" babasÄ±nÄ±n baÅŸta gerekli saÄŸlÄ±k hizmeti olmak Ã¼zere insani haklarÄ±nÄ±n desteklenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.
TUTUKLULUK ÅžARTLARI KRÄ°TERLERE UYGUN DEÄžÄ°L
Ä°ngiltere parlamentosundan baÄŸÄ±msÄ±z bir heyet tarafÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mursi'nin Kahire'nin gÃ¼neyindeki Tora Hapishanesi'ndeki tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n "ne MÄ±sÄ±r'Ä±n kriterlerine ne de uluslararasÄ± kriterlere uygun bulunduÄŸu" ve bu ÅŸartlarÄ±n "Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hÄ±zlandÄ±rabilecek tÃ¼rden" olduÄŸu bildirilmiÅŸti.
Ä°ngiliz parlamentosunun eski DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve MuhafazakÃ¢r Parti Milletvekili Crispin Blunt da daha Ã¶nce Mursi'nin sÄ±radan bir mahkÃ»m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hapisteyken kendisine bir ÅŸey olursa, bunun sÄ±radan bir mahkÃ»munkini aÅŸan daha geniÅŸ sonuÃ§larÄ± olacaktÄ±r." demiÅŸti.
TEK KÄ°ÅžÄ°LÄ°K HÃœCREDE TUTULUYOR
Muhammed Mursi, "hayati tehlikesi" bulunduÄŸunu ifade etmesine raÄŸmen "tek kiÅŸilik hÃ¼crede" tutuluyor.
MÄ±sÄ±r'da 2013'te gerekleÅŸen askeri darbeyle gÃ¶revden alÄ±nan Mursi, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle Ã§oÄŸu zaman duruÅŸmalara da katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmalardan birinde "Durumum kÃ¶tÃ¼ ve gÃ¼nden gÃ¼ne kÃ¶tÃ¼ye gidiyor." ifadesini kullanmÄ±ÅŸ, sol gÃ¶zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rmemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.
Bir sonraki duruÅŸmasÄ±nda savunma heyeti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyen ve tedavi hakkÄ±ndan feragat etmeyeceÄŸini vurgulayan Mursi, hayatÄ±nÄ± ilgilendiren konular olduÄŸunu, hapishanedeki yemekleri yemediÄŸi iÃ§in iki defa ÅŸeker komasÄ±na girdiÄŸini ifade etmiÅŸti.
Bunun Ã¼zerine Mursi'nin ailesi, masraflarÄ± kendileri karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Mursi'nin Ã¶zel bir saÄŸlÄ±k merkezine nakledilmesi talebinde bulunmuÅŸ, mahkeme Mursi'nin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak KasÄ±m 2017'de Ã¶zel bir hastaneye nakline karar vermiÅŸti ancak bu karar ÅŸu ana kadar uygulanmadÄ±.
MÄ±sÄ±rlÄ± yetkililer, Mursi'nin gerekli tedaviyi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunuyor.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan Federal kayÄ±tlara yollanan belgelere gÃ¶re, vize ve gÃ¶Ã§menlik statÃ¼sÃ¼ iÃ§in baÅŸvuru yapanlarÄ±n 5 yÄ±llÄ±k sosyal medya geÃ§miÅŸlerinin incelenmesi iÃ§in giriÅŸimde bulundu.
MÄ±sÄ±r'Ä±n darbeyle gÃ¶revinden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lan seÃ§ilmiÅŸ ilk CumhurbaÅŸkanÄ± Muhammed Mursiâ€™nin oÄŸlu Ahmed Mursi, babasÄ±nÄ±n saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar bozulduÄŸu yÃ¶nÃ¼nde haberler olduÄŸunu belirtti.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, Suriyeâ€™deki Ã§atÄ±ÅŸmasÄ±zlÄ±k bÃ¶lgelerinin Rusya, TÃ¼rkiye ve Ä°ran'Ä±n anlaÅŸtÄ±ÄŸÄ± ÅŸekilde kalmaya devam edeceÄŸini belirterek, "Åžu aÅŸamada bu bÃ¶lgelerin sayÄ±larÄ±nÄ±n arttÄ±rÄ±lmasÄ± hususunda hiÃ§bir plan yok." dedi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Gazi Ä°ÅŸleri BakanÄ± David Shulkin'i deÄŸiÅŸtireceÄŸini aÃ§Ä±klamasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan kabinesi ve yakÄ±n Ã§alÄ±ÅŸma ekibinde en kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde en fazla deÄŸiÅŸiklik yapan ABD baÅŸkanlarÄ±ndan biri olarak kayÄ±tlara geÃ§ti.
ABD'de Michigan Ãœniversitesi TÃ¼ketici GÃ¼ven Endeksi (UMICH) martta nihai 101,4 deÄŸerini alarak 14 yÄ±lÄ±n zirvesinden indi.
Hamas Siyasi BÃ¼ro Ãœyesi Halil el-Hayye, yarÄ±n baÅŸlayacak "BÃ¼yÃ¼k DÃ¶nÃ¼ÅŸ YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸÃ¼" hakkÄ±nda Ä°srail'in savurduÄŸu tehditlerin Filistinlileri yolundan dÃ¶ndÃ¼rmeyeceÄŸini sÃ¶yledi.
Bosna Hersek Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic, "Bosna Hersek her zaman farklÄ± medeniyetlerin, kÃ¼ltÃ¼rlerin, dinlerin ve milletlerin buluÅŸma yeri oldu. Bu sebepten, her zaman ilgi Ã§ekici ve Ã¶nemli bir yerdi." dedi.
Ä°srail askerlerinin Gazze Åžeridi sÄ±nÄ±rÄ±nda 3 Filistinliyi vurarak yaraladÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, yakÄ±n bir zamanda Suriye'den Ã§ekileceklerini aÃ§Ä±kladÄ±.
BM Genel Sekreteri Guterres, ABD-Rusya gerilimine iliÅŸkin sorular Ã¼zerine, "Son derece endiÅŸeliyim. BÃ¼yÃ¼k Ã¶lÃ§Ã¼de SoÄŸuk SavaÅŸ dÃ¶nemine benzer bir duruma doÄŸru gidiyoruz." dedi.
Afganistan'Ä±n Kuner ve CÃ¼zcan vilayetlerinde dÃ¼zenlenen operasyonlarda 9 terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ DEAÅž Ã¼yesinin Ã¶ldÃ¼rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ bildirildi.
Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, ABD'nin St. Petersburg'daki konsolosluÄŸunun kapatÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.
Macar Devlet BakanÄ± Janos Lazar, katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bir televizyon kanalÄ±nda, giriÅŸlerine izin verirlerse sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n geldikleri yeri iÅŸgal edeceklerini savunarak, "EÄŸer onlarÄ±n (sÄ±ÄŸÄ±nmacÄ±larÄ±n) giriÅŸine bir defa izin verirsek o zaman geldikleri yeri iÅŸgal edecekler. 600 yÄ±ldÄ±r Ã‡ingenelerle yaÅŸÄ±yoruz ama bugÃ¼ne kadar onlarÄ± entegre edemedik." dedi.
ABD Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, basÄ±na gizli bilgileri sÄ±zdÄ±rdÄ±ÄŸÄ± gerekÃ§esiyle Federal SoruÅŸturma BÃ¼rosunda (FBI) gÃ¶revli bir ajana dava aÃ§tÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Almanya'nÄ±n Baden-WÃ¼rttemburg eyaletinin Ulm kentinde Ä°slam Toplumu Milli GÃ¶rÃ¼ÅŸ TeÅŸkilatÄ±'na (IGMG) baÄŸlÄ± camiye yÃ¶nelik 19 Martâ€™ta dÃ¼zenlenen molotofkokteylli saldÄ±rÄ±yla ilgili 4 Suriyelinin tutuklandÄ±ÄŸÄ± bildirildi.
Hayfa Merkezi Mahkemesi'nin, Ä°srail BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ±n itirazÄ± Ã¼zerine 1948 Filistin Ä°slami Hareketi lideri Åžeyh Raid Salah hakkÄ±nda verilen "ÅŸartlÄ± tahliye" kararÄ±nÄ± iptal ettiÄŸi bildirildi.