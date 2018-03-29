23:41, 29 Mart 2018 PerÅŸembe

'Mursi'nin saÄŸlÄ±k durumu hiÃ§ olmadÄ±ÄŸÄ± kadar kÃ¶tÃ¼'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ahmed Mursi, sosyal medya hesabÄ±ndan "Mensubiyeti ve yÃ¶nelimi ne olursa olsun konuyla ilgilenen herkese acil bilgilendirme" baÅŸlÄ±ÄŸÄ±yla yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, 66 yaÅŸÄ±ndaki babasÄ± Muhammed Mursi'nin saÄŸlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n, daha Ã¶nce gÃ¶rÃ¼lmemiÅŸ ÅŸekilde bozulduÄŸu ve gardiyanlar tarafÄ±ndan sÃ¶z konusu durumun gÃ¶rmezden gelindiÄŸi yÃ¶nÃ¼nde haberler olduÄŸunu aktardÄ±.

BabasÄ±nÄ±n hayatÄ±ndan ve gerekli tedaviyi gÃ¶rememesinden CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah es-Sisi ile Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± Mecdi Abdulgaffar'Ä±n sorumlu olduÄŸunu ifade eden Ahmed Mursi, "Ä°slam ve Arap dÃ¼nyasÄ± ile MÄ±sÄ±r'Ä±n dÃ¼rÃ¼st insanlarÄ±na" babasÄ±nÄ±n baÅŸta gerekli saÄŸlÄ±k hizmeti olmak Ã¼zere insani haklarÄ±nÄ±n desteklenmesi Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu.

TUTUKLULUK ÅžARTLARI KRÄ°TERLERE UYGUN DEÄžÄ°L

Ä°ngiltere parlamentosundan baÄŸÄ±msÄ±z bir heyet tarafÄ±ndan dÃ¼n yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, Mursi'nin Kahire'nin gÃ¼neyindeki Tora Hapishanesi'ndeki tutukluluk ÅŸartlarÄ±nÄ±n "ne MÄ±sÄ±r'Ä±n kriterlerine ne de uluslararasÄ± kriterlere uygun bulunduÄŸu" ve bu ÅŸartlarÄ±n "Ã¶lÃ¼mÃ¼nÃ¼ hÄ±zlandÄ±rabilecek tÃ¼rden" olduÄŸu bildirilmiÅŸti.

Ä°ngiliz parlamentosunun eski DÄ±ÅŸiÅŸleri Komisyonu BaÅŸkanÄ± ve MuhafazakÃ¢r Parti Milletvekili Crispin Blunt da daha Ã¶nce Mursi'nin sÄ±radan bir mahkÃ»m olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Hapisteyken kendisine bir ÅŸey olursa, bunun sÄ±radan bir mahkÃ»munkini aÅŸan daha geniÅŸ sonuÃ§larÄ± olacaktÄ±r." demiÅŸti.

TEK KÄ°ÅžÄ°LÄ°K HÃœCREDE TUTULUYOR

Muhammed Mursi, "hayati tehlikesi" bulunduÄŸunu ifade etmesine raÄŸmen "tek kiÅŸilik hÃ¼crede" tutuluyor.

MÄ±sÄ±r'da 2013'te gerekleÅŸen askeri darbeyle gÃ¶revden alÄ±nan Mursi, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± nedeniyle Ã§oÄŸu zaman duruÅŸmalara da katÄ±lamamÄ±ÅŸtÄ±. KatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmalardan birinde "Durumum kÃ¶tÃ¼ ve gÃ¼nden gÃ¼ne kÃ¶tÃ¼ye gidiyor." ifadesini kullanmÄ±ÅŸ, sol gÃ¶zÃ¼nÃ¼n gÃ¶rmemeye baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtmiÅŸti.

Bir sonraki duruÅŸmasÄ±nda savunma heyeti ile gÃ¶rÃ¼ÅŸmek isteyen ve tedavi hakkÄ±ndan feragat etmeyeceÄŸini vurgulayan Mursi, hayatÄ±nÄ± ilgilendiren konular olduÄŸunu, hapishanedeki yemekleri yemediÄŸi iÃ§in iki defa ÅŸeker komasÄ±na girdiÄŸini ifade etmiÅŸti.

Bunun Ã¼zerine Mursi'nin ailesi, masraflarÄ± kendileri karÅŸÄ±lamak Ã¼zere Mursi'nin Ã¶zel bir saÄŸlÄ±k merkezine nakledilmesi talebinde bulunmuÅŸ, mahkeme Mursi'nin saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± gÃ¶z Ã¶nÃ¼nde bulundurarak KasÄ±m 2017'de Ã¶zel bir hastaneye nakline karar vermiÅŸti ancak bu karar ÅŸu ana kadar uygulanmadÄ±.

MÄ±sÄ±rlÄ± yetkililer, Mursi'nin gerekli tedaviyi gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ savunuyor.