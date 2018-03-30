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08:54, 30 Mart 2018 Cuma

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Siirt'te PKK saldÄ±rÄ±sÄ±: 6 ÅŸehit
Siirt'te PKK saldÄ±rÄ±sÄ±: 6 ÅŸehit
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Siirt'te yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda emniyeti saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Siirt'te PKK mensuplarÄ±nca dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±.

AlÄ±nan bilgiye gÃ¶re, OrmanardÄ± kÃ¶yÃ¼ mevkisindeki yol yapÄ±m Ã§alÄ±ÅŸmasÄ±nda emniyeti saÄŸlayan gÃ¼venlik gÃ¼Ã§lerine PKK'lÄ± terÃ¶ristlerce saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlendi.

SaldÄ±rÄ±da 6 gÃ¼venlik korucusu ÅŸehit oldu, 3 gÃ¼venlik korucusu ve 4 asker yaralandÄ±.



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