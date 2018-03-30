Venezuela'daki tutukevindeki yangÄ±nda Ã¶lÃ¼ sayÄ±sÄ± 78 oldu

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Venezuela'nÄ±n Carabobo eyaletinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 78 kiÅŸinin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸi bildirildi.Â
Yerel medyada yer alan haberde, milletvekili Juan Miguel Matheus, kendisine ulaÅŸan bilgiye gÃ¶re, baÅŸkent Caracas'a 160 kilometre mesafedeki Valencia kentinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10'u kadÄ±n 78 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini sÃ¶yledi.
Yetkililerin yangÄ±nda yaÅŸamÄ±nÄ± yitirenlerin ailelerini bilgilendirmediÄŸini iddia eden Matheus, tutukevinde Ã¶lenlerle ilgili bir listenin hazÄ±rlanmasÄ± gerektiÄŸini sÃ¶yledi.
Ã–lenlerin arasÄ±nda ziyaretÃ§ilerin de olduÄŸu belirtildi.
Kontrol altÄ±na alÄ±nan yangÄ±nÄ±n, firar etmek isteyen tutuklularÄ±n yataklarÄ±nÄ± ateÅŸe vermesiyle Ã§Ä±ktÄ±ÄŸÄ± sanÄ±lÄ±yor. Olayla ilgili soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±.
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Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
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Valencia kentinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10'u kadÄ±n, 78 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti