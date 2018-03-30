TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Mart 2018

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin'i kabul edecek.
(Ankara/11.00/14.30)Â
2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin'le gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.
(TBMM/10.00)Â
3- BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Bosna Hersek'te
- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi ziyarette bulunduÄŸu Bosna Hersek'te KovaÃ§i MezarlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ve merhum CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrini ziyaret edecek.
- Srebrenica Anma MÃ¼zesi'ni ve BaÅŸÃ§arÅŸÄ±â€™yÄ± gezecek YÄ±ldÄ±rÄ±m, cuma namazÄ±nÄ± Gazi HÃ¼srevbey Camisi'nde kÄ±lacak.
(Saraybosna)Â
4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.
(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â
YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET
1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gemlik'te adliye binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki ÅŸehitler kÃ¶ÅŸesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na ve Orhangazi Mahallesi baÅŸkan ve yÃ¶netimlerine yetki belgelerinin verileceÄŸi tÃ¶rene katÄ±lacak.
(Bursa/â€‹16.30â€‹/17.30)â€‹Â
2- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda Åžehit Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz iÃ§in dÃ¼zenlenen iki ayrÄ± anma tÃ¶rene iÅŸtirak edecek.
-GÃ¼l, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Alternatif Ã‡Ã¶zÃ¼mler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenecek "UzlaÅŸtÄ±rma Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± ve Ã–dÃ¼l TÃ¶reni"nde konuÅŸacak.Â
(Ä°stanbul/09.00/14.30/10.00)Â
3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸveren SendikasÄ±nca (TÄ°SK) dÃ¼zenlenecek 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile Metal-Sen Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/11.00/Ankara19.30)Â
4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Merkezefendi Åžehir KÃ¼tÃ¼phanesi ve Seyyid Nizam KÃ¼tÃ¼phanesi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni"nde yer alacak.
(Ä°stanbul/16.00)Â
5- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Niksar'a baÄŸlÄ± GÃ¶kÃ§eli beldesinde Åžehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Necmettin YiÄŸitâ€™in cenaze tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Tokat/12.43)Â
6- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, restorasyonu tamamlanan Sultan Ahmet TÃ¼rbesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/14.30)Â
7- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nu "Åžehadetinin 9. YÄ±lÄ±nda Hasretle Yad Ediyoruz" Anma ProgramÄ±'na iÅŸtirak edecek.
(Ankara/19.30)Â
EKONOMÄ°
1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Hilton Garden Inn Ãœmraniye Otel'de dÃ¼zenlenecek Elektronik Sanayi Zirvesi'ne katÄ±lacak.
(Ä°stanbul/10.00)Â
2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ankara Ãœniversitesinde dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul PazarÄ±nÄ±n DÃ¼zenlenmesi ProgramÄ±'nda yer alacak.
(Ankara/15.00)Â
3- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± dÄ±ÅŸ ticaret ile ocak ayÄ± katÄ± yakÄ±tlar istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.
(Ankara/10.00)
DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°
1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'de bulunan Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
(Ankara/12.30)
2- Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziyi iÅŸgalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda "Filistinlilerin topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±" iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacak.
(KudÃ¼s/Gazze)Â
3- MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler takip ediliyor.
(Kahire)Â
4- Ä°ngiltere'de Ã§ifte ajan Sergey Skripal'Ä±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan birÃ§ok Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesi ve Rusya'nÄ±n tepkisiyle ilgili geliÅŸmeler izleniyor.
(Londra/Washington/Moskova/BrÃ¼ksel)Â
GÃœNCEL
1- FETÃ– davalarÄ±
- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mamak 28. Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tank taburu personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlere iliÅŸkin davada 64 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.
(Ankara/09.30)
- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davada 135â€™i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.
(Ä°stanbul/10.00)
- Sakarya'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada 86'sÄ± tutuklu 222 sanÄ±ÄŸÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.
(Sakarya/09.00)
- Bolu'da 23'Ã¼ tutuklu 64 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–'nÃ¼n Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.
(Bolu/10.00)
SPOR
1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±, Demir Grup Sivasspor-Kardemir KarabÃ¼kspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.
(Sivas/20.00)Â
2- Voleybol Efeler Ligi klasman etabÄ±nda Maliye Piyango ile Ziraat BankasÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.
(Ankara/18.00)
Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziyi iÅŸgalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda "Filistinlilerin topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±" iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacak.
BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, EsenboÄŸa HavalimanÄ±'ndan Bosna Hersek'in baÅŸkenti Saraybosna'ya hareket ediyor. Saraybosna'da Bakanlar Konseyi BaÅŸkanÄ± Denis Zvizdic tarafÄ±ndan resmi tÃ¶renle karÅŸÄ±lanacak YÄ±ldÄ±rÄ±m, Zvizdic ile Bosna Hersek Parlamentosunda yapacaÄŸÄ± baÅŸ baÅŸa ve heyetler arasÄ± gÃ¶rÃ¼ÅŸmelerin ardÄ±ndan ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Milli GÃ¼venlik Kurulu toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Katar DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Åžeyh Muhammed bin Abdurrahman bin Casim El Sani'yi kabul edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, TÃ¼rkiye-AB Zirvesi'ne katÄ±lmak Ã¼zere Bulgaristan'Ä±n Varna ÅŸehrine hareket edecek
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Parlamentolar ArasÄ± Birlik 138. Genel Kuruluna katÄ±lacak.
TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Asya Parlamenter Asamblesi (APA) ToplantÄ±sÄ±'nda konuÅŸma yapacak
AB Liderler Zirvesi, Ä°ngiltere hariÃ§ AB Ã¼lkelerinin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lÄ±mÄ±yla devam edecek. AyrÄ±ca 19 AB Ã¼yesi Ã¼lke liderlerinin katÄ±lÄ±mÄ±yla Avro Zirvesi yapÄ±lacak.â€‹
Avrupa BirliÄŸi (AB) Ã¼yesi Ã¼lkelerin devlet ve hÃ¼kÃ¼met baÅŸkanlarÄ±nÄ±n katÄ±lacaÄŸÄ± AB Zirvesi BelÃ§ika'da baÅŸlayacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde "Milletimizle Birlikte Daha YeÅŸil TÃ¼rkiye BuluÅŸmasÄ±"na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan'Ä± kabul edecek.
BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, MoÄŸolistan'da resmi temaslarda bulunacak.
BeÅŸtepe Millet KÃ¼ltÃ¼r ve Kongre Merkezi'nde Hakim ve Cumhuriyet SavcÄ±larÄ± Kura TÃ¶reni'ne katÄ±lacak olan CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde MYK toplantÄ±sÄ±na baÅŸkanlÄ±k edecek
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n, 18 Mart Stadyumu ve Åžehitler Abidesi'nde dÃ¼zenlenecek 18 Mart Åžehitleri Anma GÃ¼nÃ¼ ve Ã‡anakkale Zaferiâ€™nin 103. yÄ±lÄ± tÃ¶renlerine katÄ±lacaÄŸÄ± bildirildi
CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin 6. olaÄŸan il kongrelerine ve "Yenilenen 3 bin iÅŸ yerinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ± ile bin 500 geleneksel DiyarbakÄ±r evinin temel atma tÃ¶reni"ne katÄ±lacak.
DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Rus ve Ä°ranlÄ± mevkidaÅŸlarÄ±yla Suriye konulu dÄ±ÅŸiÅŸleri bakanlarÄ± toplantÄ±sÄ± ile Kazakistan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Kairat Abdrakhmanov'un verdiÄŸi Ã¶ÄŸle yemeÄŸine katÄ±lacak.
CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde MÄ°T MÃ¼steÅŸarÄ± Hakan Fidan, Genelkurmay BaÅŸkanÄ± Orgeneral Hulusi Akar ve Irak Temsilciler Meclisi BaÅŸkanÄ± Selim Cuburiâ€™yi ayrÄ± ayrÄ± kabul ederek gÃ¶rÃ¼ÅŸecek