09:08, 30 Mart 2018 Cuma

TÃ¼rkiye ve dÃ¼nya gÃ¼ndeminde bugÃ¼n / 30 Mart 2018

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

1- CumhurbaÅŸkanÄ± ve AK Parti Genel BaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, partisinin genel merkezinde GeniÅŸletilmiÅŸ Ä°l BaÅŸkanlarÄ± ToplantÄ±sÄ±'na katÄ±lacak, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± KÃ¼lliyesi'nde Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin'i kabul edecek.



(Ankara/11.00/14.30)Â



2- TBMM BaÅŸkanÄ± Ä°smail Kahraman, Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin'le gÃ¶rÃ¼ÅŸecek.



(TBMM/10.00)Â



3- BaÅŸbakan YÄ±ldÄ±rÄ±m'Ä±n Bosna Hersek'te



- BaÅŸbakan Binali YÄ±ldÄ±rÄ±m, resmi ziyarette bulunduÄŸu Bosna Hersek'te KovaÃ§i MezarlÄ±ÄŸÄ±'nÄ± ve merhum CumhurbaÅŸkanÄ± Aliya Ä°zzetbegoviÃ§'in kabrini ziyaret edecek.



- Srebrenica Anma MÃ¼zesi'ni ve BaÅŸÃ§arÅŸÄ±â€™yÄ± gezecek YÄ±ldÄ±rÄ±m, cuma namazÄ±nÄ± Gazi HÃ¼srevbey Camisi'nde kÄ±lacak.



(Saraybosna)Â



4- TÃ¼rk SilahlÄ± Kuvvetlerinin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tleri YPG/PKK-DEAÅž'a yÃ¶nelik Zeytin DalÄ± HarekatÄ±'na iliÅŸkin geliÅŸmeler izleniyor.



(Ä°dlib/Azez/Afrin)Â







YASAMA YÃœRÃœTME SÄ°YASET



1- BaÅŸbakan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hakan Ã‡avuÅŸoÄŸlu, Gemlik'te adliye binasÄ±nÄ±n temel atma tÃ¶renine, AK Parti Ä°l BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±'ndaki ÅŸehitler kÃ¶ÅŸesinin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±na ve Orhangazi Mahallesi baÅŸkan ve yÃ¶netimlerine yetki belgelerinin verileceÄŸi tÃ¶rene katÄ±lacak.



(Bursa/â€‹16.30â€‹/17.30)â€‹Â



2- Adalet BakanÄ± Abdulhamit GÃ¼l, Ã‡aÄŸlayan'daki Ä°stanbul Adalet SarayÄ±'nda Åžehit Cumhuriyet SavcÄ±sÄ± Mehmet Selim Kiraz iÃ§in dÃ¼zenlenen iki ayrÄ± anma tÃ¶rene iÅŸtirak edecek.

-GÃ¼l, Adalet BakanlÄ±ÄŸÄ± Ceza Ä°ÅŸleri Genel MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ Alternatif Ã‡Ã¶zÃ¼mler Dairesi BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±nca dÃ¼zenlenecek "UzlaÅŸtÄ±rma Ã‡alÄ±ÅŸtayÄ± ve Ã–dÃ¼l TÃ¶reni"nde konuÅŸacak.Â



(Ä°stanbul/09.00/14.30/10.00)Â



3- Ã‡alÄ±ÅŸma ve Sosyal GÃ¼venlik BakanÄ± JÃ¼lide SarÄ±eroÄŸlu, TÃ¼rkiye Ä°ÅŸveren SendikasÄ±nca (TÄ°SK) dÃ¼zenlenecek 2017 Kurumsal Sosyal Sorumluluk Ã–dÃ¼l TÃ¶reni ile Metal-Sen Ã–dÃ¼l TÃ¶reni'ne katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/11.00/Ankara19.30)Â



4- Ã‡evre ve Åžehircilik BakanÄ± Mehmet Ã–zhaseki, "Merkezefendi Åžehir KÃ¼tÃ¼phanesi ve Seyyid Nizam KÃ¼tÃ¼phanesi AÃ§Ä±lÄ±ÅŸ TÃ¶reni"nde yer alacak.



(Ä°stanbul/16.00)Â



5- GenÃ§lik ve Spor BakanÄ± Osman AÅŸkÄ±n Bak, Niksar'a baÄŸlÄ± GÃ¶kÃ§eli beldesinde Åžehit Piyade Uzman Ã‡avuÅŸ Necmettin YiÄŸitâ€™in cenaze tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Tokat/12.43)Â



6- KÃ¼ltÃ¼r ve Turizm BakanÄ± Numan KurtulmuÅŸ, restorasyonu tamamlanan Sultan Ahmet TÃ¼rbesi'nin aÃ§Ä±lÄ±ÅŸ tÃ¶renine katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/14.30)Â



7- Milli EÄŸitim BakanÄ± Ä°smet YÄ±lmaz, Muhsin YazÄ±cÄ±oÄŸlu'nu "Åžehadetinin 9. YÄ±lÄ±nda Hasretle Yad Ediyoruz" Anma ProgramÄ±'na iÅŸtirak edecek.



(Ankara/19.30)Â







EKONOMÄ°



1- Bilim, Sanayi ve Teknoloji BakanÄ± Faruk Ã–zlÃ¼, Hilton Garden Inn Ãœmraniye Otel'de dÃ¼zenlenecek Elektronik Sanayi Zirvesi'ne katÄ±lacak.



(Ä°stanbul/10.00)Â



2- GÃ¼mrÃ¼k ve Ticaret BakanÄ± BÃ¼lent TÃ¼fenkci, Ankara Ãœniversitesinde dÃ¼zenlenecek TÃ¼rkiye'de Perakende Ticaret ve Gayrimenkul PazarÄ±nÄ±n DÃ¼zenlenmesi ProgramÄ±'nda yer alacak.



(Ankara/15.00)Â



3- TÃœÄ°K, ÅŸubat ayÄ± dÄ±ÅŸ ticaret ile ocak ayÄ± katÄ± yakÄ±tlar istatistiklerini aÃ§Ä±klayacak.



(Ankara/10.00)







DÃœNYA-DÄ°PLOMASÄ°



1- DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± MevlÃ¼t Ã‡avuÅŸoÄŸlu, TÃ¼rkiye-Ukrayna Ortak Stratejik Planlama Grubu 6. ToplantÄ±sÄ± kapsamÄ±nda TÃ¼rkiye'de bulunan Ukrayna DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pavlo Klimkin ile ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ± dÃ¼zenleyecek.



(Ankara/12.30)



2- Ä°srail'in 30 Mart 1976'da Filistinlilere ait binlerce dÃ¶nÃ¼m araziyi iÅŸgalinin yÄ±l dÃ¶nÃ¼mÃ¼ dolayÄ±sÄ±yla "Toprak GÃ¼nÃ¼" kapsamÄ±nda Ã§eÅŸitli etkinlikler dÃ¼zenlenecek, Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda "Filistinlilerin topraklarÄ±na geri dÃ¶nÃ¼ÅŸ hakkÄ±" iÃ§in yÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ yapÄ±lacak.



(KudÃ¼s/Gazze)Â



3- MÄ±sÄ±r'da cumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± seÃ§imi sonuÃ§larÄ±nÄ±n aÃ§Ä±klanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan geliÅŸmeler takip ediliyor.



(Kahire)Â



4- Ä°ngiltere'de Ã§ifte ajan Sergey Skripal'Ä±n zehirlenmesinin ardÄ±ndan birÃ§ok Ã¼lkenin Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmesi ve Rusya'nÄ±n tepkisiyle ilgili geliÅŸmeler izleniyor.



(Londra/Washington/Moskova/BrÃ¼ksel)Â







GÃœNCEL



1- FETÃ– davalarÄ±



- FETÃ–'nÃ¼n 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara HavacÄ±lÄ±k KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada 152'si asker, 3'Ã¼ sivil 155 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 17. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Kara Kuvvetleri KomutanlÄ±ÄŸÄ±ndaki eylemlere iliÅŸkin davada 158 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 19. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–â€™nÃ¼n 15 Temmuz 2016'daki darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda Mamak 28. Piyade Tugay KomutanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± tank taburu personelinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± eylemlere iliÅŸkin davada 64 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na Ankara 18. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde devam edilecek.



(Ankara/09.30)



- FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimi sÄ±rasÄ±nda 34 kiÅŸinin ÅŸehit edildiÄŸi 15 Temmuz Åžehitler KÃ¶prÃ¼sÃ¼'ndeki eylemlere iliÅŸkin davada 135â€™i tutuklu 143 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±lanmasÄ±na BÃ¼yÃ¼kÃ§ekmece Mimar Sinan Spor Salonu'nda devam edilecek.



(Ä°stanbul/10.00)



- Sakarya'da FETÃ–'nÃ¼n darbe giriÅŸimine iliÅŸkin davada 86'sÄ± tutuklu 222 sanÄ±ÄŸÄ±n 2. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde yargÄ±lanmasÄ±na devam edilecek.



(Sakarya/09.00)



- Bolu'da 23'Ã¼ tutuklu 64 sanÄ±ÄŸÄ±n yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± FETÃ–'nÃ¼n Ä°l Milli EÄŸitim MÃ¼dÃ¼rlÃ¼ÄŸÃ¼ndeki yapÄ±lanmasÄ±na iliÅŸkin davanÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesine devam edilecek.



(Bolu/10.00)







SPOR



1- Spor Toto SÃ¼per Lig'in 27. haftasÄ±, Demir Grup Sivasspor-Kardemir KarabÃ¼kspor maÃ§Ä±yla baÅŸlayacak.



(Sivas/20.00)Â



2- Voleybol Efeler Ligi klasman etabÄ±nda Maliye Piyango ile Ziraat BankasÄ± karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek.



(Ankara/18.00)