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14:05, 30 Mart 2018 Cuma
Bilim Teknoloji
09:07, 30 Mart 2018 Cuma

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Ã‡in uzaya iki navigasyon uydusu gÃ¶nderdi
Ã‡in uzaya iki navigasyon uydusu gÃ¶nderdi

ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Ã‡in'in tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle uzaya iki navigasyon uydusu gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.

Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin orta kesimindeki ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.

Navigasyon sistemi kapsamÄ±nda gÃ¶nderilen uydularÄ±n 30'uncu ve 31'inci uydular olduÄŸu belirtildi. Bu uydularÄ±n Ã¶nceden belirlenmiÅŸ yÃ¶rÃ¼ngelerine kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yerleÅŸtiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.

FÄ±rlatma iÅŸleminde, Ã¼lkenin yerli Ã¼retimi olan "Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ" adlÄ± taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roket serisine ait Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ (Long March) 3B roketinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Meteoroloji, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k, telekomÃ¼nikasyon, haritalandÄ±rma gibi alanlarda bilgi saÄŸlama amaÃ§lÄ± geliÅŸtirilen Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± uydu serisinin 2020 yÄ±lÄ±na kadar yÃ¶rÃ¼ngede 30'dan fazla uyduyla daha etkin ve kapsamlÄ± kÃ¼resel konumlandÄ±rma hizmeti saÄŸlamasÄ± ve tarihi Ä°pek Yolu'nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen KuÅŸak ve Yol Ä°nisiyatifi gÃ¼zergahÄ±ndaki Ã¼lkelere hizmet vermesi hedefleniyor.



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Ã‡in uzaya iki navigasyon uydusu gÃ¶nderdi
Ã‡in uzaya iki navigasyon uydusu gÃ¶nderdi

ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.
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