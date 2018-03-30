Ã‡in uzaya iki navigasyon uydusu gÃ¶nderdi

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Ã‡in'in tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle uzaya iki navigasyon uydusu gÃ¶nderdiÄŸi bildirildi.
Åžinhua ajansÄ±nÄ±n haberine gÃ¶re, Ã¼lkenin orta kesimindeki ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.
Navigasyon sistemi kapsamÄ±nda gÃ¶nderilen uydularÄ±n 30'uncu ve 31'inci uydular olduÄŸu belirtildi. Bu uydularÄ±n Ã¶nceden belirlenmiÅŸ yÃ¶rÃ¼ngelerine kÄ±sa sÃ¼re iÃ§inde yerleÅŸtiÄŸi aÃ§Ä±klandÄ±.
FÄ±rlatma iÅŸleminde, Ã¼lkenin yerli Ã¼retimi olan "Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ" adlÄ± taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roket serisine ait Uzun YÃ¼rÃ¼yÃ¼ÅŸ (Long March) 3B roketinin kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.
Meteoroloji, balÄ±kÃ§Ä±lÄ±k, telekomÃ¼nikasyon, haritalandÄ±rma gibi alanlarda bilgi saÄŸlama amaÃ§lÄ± geliÅŸtirilen Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± uydu serisinin 2020 yÄ±lÄ±na kadar yÃ¶rÃ¼ngede 30'dan fazla uyduyla daha etkin ve kapsamlÄ± kÃ¼resel konumlandÄ±rma hizmeti saÄŸlamasÄ± ve tarihi Ä°pek Yolu'nun yeniden canlandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± hedefleyen KuÅŸak ve Yol Ä°nisiyatifi gÃ¼zergahÄ±ndaki Ã¼lkelere hizmet vermesi hedefleniyor.
ÅžiÃ§ang Uydu FÄ±rlatma Merkezi'nden tek taÅŸÄ±yÄ±cÄ± roketle Ã‡in'in yapÄ±m aÅŸamasÄ±ndaki kÃ¼resel "Kuzey YÄ±ldÄ±zÄ± (Beydou) Navigasyon Uydu Sistemi" iÃ§in iki uydu daha uzaya gÃ¶nderildi.
Washington'daki Federal Temyiz Mahkemesi, Google'Ä±n, Android iÅŸletim sistemini Ã¼retirken Oracle'a ait Java programlama arayÃ¼zlerini kullanmasÄ±nÄ±n ÅŸirketin telif haklarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸine hÃ¼kmederek, Oracle'a tazminat Ã¶demesine hÃ¼kmetti
NASA'nÄ±n, James Webb Teleskobunu fÄ±rlatmayÄ± MayÄ±s 2020 tarihine ertelediÄŸi bildirildi
Son gÃ¼nlerin popÃ¼ler uygulamasÄ± GetContact, belki de yÄ±llardÄ±r merak edilen bir soruyu cevaplÄ±yor. Ä°nsanlarÄ±n rehberinde sizi nasÄ±l kaydettiÄŸini gÃ¶rmek istiyorsanÄ±z bu uygulamayÄ± indirip Ã¶ÄŸrenebilirsiniz. Sizin uygulamadan beklentiniz bu kadar. Peki GetContact bunun karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nda sizden neler istiyor?
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TUSAÅž, baÅŸta Milli Muharip UÃ§ak ve HÃœRJET olmak Ã¼zere yÃ¼rÃ¼tÃ¼len projelerin yoÄŸun mÃ¼hendislik hesaplamalarÄ± iÃ§in yeni YÃ¼ksek BaÅŸarÄ±mlÄ± Hesaplama Sistemi kurdu. Sistem sayesinde, bilim ve mÃ¼hendislik alanÄ±ndaki yoÄŸun hesaplamaya dayalÄ± karmaÅŸÄ±k problemler sÃ¼per bilgisayarlar kullanÄ±larak Ã§Ã¶zÃ¼lÃ¼yor.
Video paylaÅŸÄ±m sitesi YouTube, ateÅŸli silahlarla ilgili iÃ§eriÄŸe sahip videolara ilave kÄ±sÄ±tlamalar getirdi.
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Rusya Federal Bilgi Teknolojileri ve Kitle Ä°letiÅŸimi Denetleme Kurumu, Rus yasalarÄ±na uymamasÄ± halinde Telegram'Ä±n yasaklanabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±
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Google'dan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, ÅŸirketin yeni politikasÄ± Ã§erÃ§evesinde "kripto para ve benzer iÃ§erikle" ilgili reklamlara yasak getirileceÄŸi belirtildi.
Larry Page'in desteklediÄŸi Kitty Hawk, uÃ§an taksi modeli Cora'yÄ± kamuoyuna tanÄ±ttÄ±
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Samsun KÄ±zÄ±lÄ±rmak DeltasÄ±'nda gÃ¶rÃ¼len "GribaÅŸlÄ± KÄ±zkuÅŸu"nun TÃ¼rkiye'de 484'Ã¼ncÃ¼ kuÅŸ tÃ¼rÃ¼ olarak kayda geÃ§irildiÄŸi belirtildi
Genlerin, kiÅŸiler arasÄ±nda empati dÃ¼zeyindeki farklÄ±lÄ±kta en az yÃ¼zde 10 oranÄ±nda belirleyici olduÄŸu ortaya Ã§Ä±ktÄ±