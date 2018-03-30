Macron'dan skandal 'TÃ¼rkiye' ve 'Suriye' aÃ§Ä±klamasÄ±

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Emmanuel Macron, Paris'te PYD'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi SDG'li bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸme yaptÄ±.
Elysee SarayÄ±'ndan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± aÃ§Ä±klamada,Â Emmanuel Macron'un dÃ¼nÂ PYD/PKK'lÄ±larÄ±n aÄŸÄ±rlÄ±ÄŸÄ±nÄ± teÅŸkil ettiÄŸiÂ SDGÂ heyetini kabul ettiÄŸi duyuruldu.
Heyet tarafÄ±ndan Macron'a Suriye'nin kuzeyindeki insani durum hakkÄ±nda bilgi verildiÄŸi kaydedilen aÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un ise "SDG'nin Fransa'nÄ±n da iÃ§inde olduÄŸu uluslararasÄ± koalisyonla beraber DEAÅž'a karÅŸÄ± mÃ¼cadelede Ã¶nemli bir rol oynadÄ±ÄŸÄ±nÄ±" sÃ¶ylediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, "Macron, Fransa'nÄ±n SDG'ye olan desteÄŸi konusunda gÃ¼vence verdi. Suriye sorununa siyasi bir Ã§Ã¶zÃ¼m beklerken, Fransa kapsayÄ±cÄ± ve dengeli bir yÃ¶netim ÅŸekli Ã§erÃ§evesinde Ã¶zellikle Suriye'nin kuzeydoÄŸusundaki gÃ¼venlik bÃ¶lgesinin istikrara kavuÅŸmasÄ± ve DEAÅž'Ä±n yeniden dirilmesini Ã¶nlemek iÃ§in SDG'ye desteÄŸini belirtti." ifadesine yer verildi.
Macron'un bu gÃ¶rÃ¼ÅŸmede Fransa'nÄ±n PKK ile mÃ¼cadelesine ve TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine de deÄŸindiÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, "Macron, Fransa'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi ve TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± hatÄ±rlattÄ±." bilgisi paylaÅŸÄ±ldÄ±.
AyrÄ±ca aÃ§Ä±klamada, Macron'un gÃ¶rÃ¼ÅŸmede, "SDG'nin terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ PKK ile hiÃ§bir operasyonel baÄŸÄ± olmadÄ±ÄŸÄ±na dair verdiÄŸi taahhÃ¼dÃ¼n farkÄ±nda olduÄŸunu" dile getirdiÄŸi kaydedildi.
Macron'un, nereden gelirse gelsin her tÃ¼rlÃ¼ terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n kÄ±nanmasÄ± gerektiÄŸini belirttiÄŸi aktarÄ±lan aÃ§Ä±klamada, "Macron, Fransa'nÄ±n ve uluslararasÄ± toplumun desteÄŸiyle SDG ile TÃ¼rkiye arasÄ±nda bir diyaloÄŸun kurulmasÄ±nÄ± istiyor." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.
AÃ§Ä±klamada, CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un, ilgili Ã¼lkelerle Suriye'de gÃ¼venliÄŸi tesis etmek ve kapsayÄ±cÄ± siyasi bir geÃ§iÅŸe doÄŸru ilerlemek iÃ§in Fransa'nÄ±n elinden geleni yapacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶zlerine eklediÄŸi bilgisi verildi.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
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Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, PYD'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi SDG'yi temsil eden bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Macron, Fransa'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi ve TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
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