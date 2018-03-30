Papua Yeni Gine'de 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi
Pasifik Okyanusu'nun gÃ¼neyindeki Papua Yeni Gineâ€™de 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem oldu.
ABD Jeolojik AraÅŸtÄ±rmalar Merkezi (USGS), merkez Ã¼ssÃ¼ Yeni Britanya AdasÄ±â€™ndaki Rabaul kentine 162 kilometre uzaklÄ±ktaki depremin yerin 35 kilometre derinliÄŸinde kaydedildiÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±.
Depremde can ya da mal kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor.
Pasifik Tsunami UyarÄ± Merkezi, depremin ardÄ±ndan Papua Yeni Gine kÄ±yalarÄ±nda tsunami oluÅŸabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulundu. Merkez, uyarÄ±yÄ± daha sonra kaldÄ±rdÄ±.
Papua Yeni Gine'de ÅŸubat sonu ve mart baÅŸÄ±nda meydana gelen depremlerde 125 kiÅŸi yaÅŸamÄ±nÄ± yitirmiÅŸ, binlerce kiÅŸi evlerini kaybetmiÅŸti.
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AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
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