09:31, 30 Mart 2018 Cuma

Tesla 123 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Tesla'dan mÃ¼ÅŸterilerine gÃ¶nderilen aÃ§Ä±klamada, firmanÄ±nÂ Model SÂ adlÄ± aracÄ±nda gÃ¶rÃ¼len direksiyon sorunu nedeniyle, Nisan 2016'dan Ã¶nce Ã¼retilen bÃ¼tÃ¼n Model S araÃ§larÄ±n geri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.

SoÄŸuk hava koÅŸullarÄ±nda tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araÃ§larÄ±n direksiyon cÄ±vata diÅŸlerinde aÅŸÄ±nmaya neden olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bunun dÃ¼ÅŸÃ¼k hÄ±zlarda sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ ve park anÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ zorlayabileceÄŸi ifade edildi.

SÃ¶z konusu sorun nedeniyle hiÃ§bir Tesla aracÄ±nda bugÃ¼ne kadar herhangi bir kaza veya yaralanma gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, Tesla'nÄ±n mÃ¼ÅŸterileriyle irtibata geÃ§erek gerekli parÃ§a deÄŸiÅŸimini yapacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.

DAHA Ã–NCE 140 BÄ°NDEN FAZLA ARACINI GERÄ° Ã‡AÄžIRMIÅžTI

AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, Tesla'nÄ±n New York borsasÄ±nda iÅŸlem gÃ¶ren hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri gÃ¼nÃ¼ 266,13 dolardan kapattÄ±ktan sonra borsanÄ±n kapanmasÄ±nÄ± takip eden sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸlem saatlerinde 255,55 dolara kadar gerileyerek yÃ¼zde 4 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydetti.

Tesla daha Ã¶nce de farklÄ± nedenlerle 140 binin Ã¼zerinde aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.

Firma, geÃ§en sene el frenindeki bir sorun nedeniyle 53 bin Model S ve Model X aracÄ±nÄ±, 2015 yÄ±lÄ±nda ise emniyet kemerindeki bir sorun dolayÄ±sÄ±yla 90 bin Model S aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.