Tesla 123 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±

Tesla'dan mÃ¼ÅŸterilerine gÃ¶nderilen aÃ§Ä±klamada, firmanÄ±nÂ Model SÂ adlÄ± aracÄ±nda gÃ¶rÃ¼len direksiyon sorunu nedeniyle, Nisan 2016'dan Ã¶nce Ã¼retilen bÃ¼tÃ¼n Model S araÃ§larÄ±n geri Ã§aÄŸrÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
SoÄŸuk hava koÅŸullarÄ±nda tuzlanan yollardaki kalsiyum ve magnezyumun Model S araÃ§larÄ±n direksiyon cÄ±vata diÅŸlerinde aÅŸÄ±nmaya neden olduÄŸu kaydedilen aÃ§Ä±klamada, bunun dÃ¼ÅŸÃ¼k hÄ±zlarda sÃ¼rÃ¼ÅŸÃ¼ ve park anÄ±nda sÃ¼rÃ¼cÃ¼yÃ¼ zorlayabileceÄŸi ifade edildi.
SÃ¶z konusu sorun nedeniyle hiÃ§bir Tesla aracÄ±nda bugÃ¼ne kadar herhangi bir kaza veya yaralanma gÃ¶rÃ¼lmediÄŸi bildirilen aÃ§Ä±klamada, Tesla'nÄ±n mÃ¼ÅŸterileriyle irtibata geÃ§erek gerekli parÃ§a deÄŸiÅŸimini yapacaÄŸÄ± vurgulandÄ±.
AÃ§Ä±klamanÄ±n ardÄ±ndan, Tesla'nÄ±n New York borsasÄ±nda iÅŸlem gÃ¶ren hisse baÅŸÄ±na deÄŸeri gÃ¼nÃ¼ 266,13 dolardan kapattÄ±ktan sonra borsanÄ±n kapanmasÄ±nÄ± takip eden sÄ±nÄ±rlÄ± iÅŸlem saatlerinde 255,55 dolara kadar gerileyerek yÃ¼zde 4 dÃ¼ÅŸÃ¼ÅŸ kaydetti.
Tesla daha Ã¶nce de farklÄ± nedenlerle 140 binin Ã¼zerinde aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurmuÅŸtu.
Firma, geÃ§en sene el frenindeki bir sorun nedeniyle 53 bin Model S ve Model X aracÄ±nÄ±, 2015 yÄ±lÄ±nda ise emniyet kemerindeki bir sorun dolayÄ±sÄ±yla 90 bin Model S aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.
Bulgaristan BaÅŸbakanÄ± Borisov, "BÃ¼yÃ¼k Britanyaâ€™ya tam destek veriyoruz ancak bu aÅŸamada Rus diplomatlarÄ± sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± etmeyeceÄŸiz" dedi.
AA'ya konuÅŸan Elysee SarayÄ± yetkilisi, "Fransa Suriye'ye asker gÃ¶ndermeyecek ve bu Ã¼lkede yeni bir operasyon dÃ¼zenlemeyi planlamÄ±yor." dedi.
Eski BaÅŸbakan Olmert, hakkÄ±nda yolsuzluk soruÅŸturmasÄ± yÃ¼rÃ¼tÃ¼len Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya, kendisini Ã¶rnek alÄ±p istifa etme Ã§aÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±
Suriye'deki Esed rejiminin ablukada tuttuÄŸu DoÄŸu Guta'dan ayrÄ±lmak zorunda kalanlarÄ± taÅŸÄ±yan 9. konvoyun da Hama'ya ulaÅŸmasÄ±yla, geÃ§en hafta baÅŸlayan zorunlu tahliyelerde bÃ¶lgeden Ã§Ä±kanlarÄ±n sayÄ±sÄ± 33 bini aÅŸtÄ±.
MÄ°T'in Kosova'da gerÃ§ekleÅŸtirdiÄŸi FETÃ– operasyonu sonrasÄ± Ä°Ã§iÅŸleri BakanÄ± ve istihbarat ÅŸefi gÃ¶revden alÄ±ndÄ±.
Yunanistan'a izinsiz geÃ§en 42 yaÅŸÄ±ndaki bir TÃ¼rk vatandaÅŸÄ±nÄ±n siyasi iltica talebinde bulundu.
Ä°srail ordusunun Gazze sÄ±nÄ±rÄ±nda dÃ¼zenlediÄŸi top atÄ±ÅŸlarÄ±nda tarlada Ã§alÄ±ÅŸan 28 yaÅŸÄ±ndaki Ã–mer Vahid Semmur isimli Filistinli gencin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ã–zbekistan'da doÄŸrudan devlet baÅŸkanÄ±nÄ±n emrine verilen Devlet GÃ¼venlik Hizmeti'nin faaliyeti ana ilkelerinin yer aldÄ±ÄŸÄ± yasa Senatoda onaylandÄ±
Hindistan'da lise Ã¶ÄŸrencilerinin sÄ±nav sorularÄ±nÄ±n Ã§alÄ±nmasÄ± nedeniyle 1,6 milyon Ã¶ÄŸrencinin sÄ±navÄ± iptal edildi
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k spor giyim ve ayakkabÄ± Ã¼reticilerinden Under Armour'da yaÅŸanan yeni veri sÄ±zÄ±ntÄ±sÄ± nedeniyle yaklaÅŸÄ±k 150 milyon kullanÄ±cÄ±nÄ±n etkilendiÄŸi duyuruldu
Tayland'da MyanmarlÄ± gÃ¶Ã§men iÅŸÃ§ileri taÅŸÄ±yan yolcu otobÃ¼sÃ¼nde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 20 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi bildirildi
Ä°srail'den Gazze'ye yapÄ±lan saldÄ±rÄ±da bir Filistinli hayatÄ±nÄ± kaybetti
ABD'li elektrikli otomobil Ã¼reticisi Tesla, Model S adlÄ± aracÄ±nda gÃ¶rÃ¼len direksiyon sorunu nedeniyle 123 bin aracÄ±nÄ± geri Ã§aÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±
Papua Yeni Gine'de 6,9 bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde deprem meydana geldi. Depremde can ya da mal kaybÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± henÃ¼z bilinmiyor
Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron, PYD'nin Ã¶ncÃ¼lÃ¼k ettiÄŸi SDG'yi temsil eden bir heyetle gÃ¶rÃ¼ÅŸmesinde, TÃ¼rkiye ile SDG arasÄ±nda arabulucu olmak istediÄŸini sÃ¶yledi. Macron, Fransa'nÄ±n PKK'ya karÅŸÄ± verdiÄŸi mÃ¼cadeleyi ve TÃ¼rkiye'nin gÃ¼venliÄŸine olan baÄŸlÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± belirtildi
Valencia kentinde bir tutukevinde Ã§Ä±kan yangÄ±nda 10'u kadÄ±n, 78 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti