09:40, 30 Mart 2018 Cuma

TÃ¼rkiye'den Fransa'ya ilk tepki

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Ä°brahim KalÄ±n, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Macron'un YPG aÃ§Ä±klamasÄ±na yÃ¶nelik olarak, "MÃ¼ttefik Ã¼lkeler terÃ¶re karÅŸÄ± net tavÄ±r sergilemeli... TerÃ¶r yapÄ±lanmasÄ± ile arabuluculuk yaklaÅŸÄ±mÄ±nÄ± reddediyoruz" diye konuÅŸtu.Â

CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ KalÄ±n konuyla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada,Â "TÃ¼rkiyeâ€™nin, SDG adÄ± altÄ±nda kendini meÅŸrulaÅŸtÄ±rmaya Ã§alÄ±ÅŸan PKK/PYD/YPG ile ilgili duruÅŸu aÃ§Ä±k ve nettir. TÃ¼rkiye ile bu tÃ¼r terÃ¶r yapÄ±lanmalarÄ± arasÄ±nda â€˜diyalog, temas, arabuluculukâ€™ gibi ciddiyetten uzak yaklaÅŸÄ±mlarÄ± reddediyoruz.

TerÃ¶r yapÄ±lanmalarÄ±nÄ± meÅŸrulaÅŸtÄ±rmak anlamÄ±na gelecek adÄ±mlar atmak yerine dost ve mÃ¼ttefik kabul ettiÄŸimiz Ã¼lkeler, terÃ¶rÃ¼n her tÃ¼rÃ¼ne karÅŸÄ± aÃ§Ä±k ve net bir tavÄ±r sergilemelidir."ifadelerini kullandÄ±.