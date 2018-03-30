10:00, 30 Mart 2018 Cuma

'KadÄ±nlar arasÄ±nda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l akciÄŸer kanseri yÃ¼kseliÅŸte'

DÃ¼nya BÃ¼lteni/ Haber Merkezi

Hitit Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Meral GÃ¼lhan, Hitit Ãœniversitesi tarafÄ±ndan Kanser HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma HastanesindeÂ dÃ¼zenlenenÂ "SÄ±k gÃ¶rÃ¼len kanserlerde bilinmesi gerekenler"Â konulu konferansta, akciÄŸerin hayati bir organ olmasÄ± nedeniyle akciÄŸer kanserinin en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l tÃ¼rler arasÄ±nda bulunduÄŸunu belirtti.Â

DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, yÄ±lda bir milyon 600 bin kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± akciÄŸer kanserinin en yaygÄ±n kanser tÃ¼rÃ¼ olduÄŸuna iÅŸaret eden GÃ¼lhan, yÄ±lda bir milyon 400 bin insanÄ±n da bu nedenle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anlattÄ±.

Bu kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼n daha Ã§ok erkeklerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan GÃ¼lhan, "Nedeni ise sigara tÃ¼ketiminin erkeklerde daha yaygÄ±n olmasÄ±. Ancak kadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan, ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.

TÃ¼rkiye'de de bu durumun dÃ¼nya ile aynÄ± doÄŸrultuda geliÅŸtiÄŸini belirten GÃ¼lhan, "AkciÄŸer kanseri, TÃ¼rkiye'de erkeklerde aÃ§Ä±k ara birinci sÄ±rada. KadÄ±nlarda ise dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada ancak yayÄ±nlanan bir Ã¶nceki istatistiklerde daha gerideydi. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'de de kadÄ±nlar arasÄ±nda akciÄŸer kanseri yÃ¼kseliÅŸte. Ãœlkemizde yÄ±lda 30 bin kiÅŸi akciÄŸer kanserine yakalanÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.

"AKCÄ°ÄžER KANSERÄ°NÄ°N EN Ã–NEMLÄ° SEBEBÄ° SÄ°GARA KULLANIMI"

GÃ¼lhan, akciÄŸer kanserinin en Ã¶nemli sebebinin sigara kullanÄ±mÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:

"AkciÄŸer kanserine yakalananlarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä± sigara kullanmakta. Sigara iÃ§enler, iÃ§meyen birinin akciÄŸer kanseri olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde 'sigara iÃ§mediÄŸi halde akciÄŸer kanseri oldu' diye derin bir nefes alÄ±yor. Buna sÄ±ÄŸÄ±nmamak lazÄ±m. Tabii ki akciÄŸer kanserinin tek nedeni sigara deÄŸil ancak en bÃ¼yÃ¼k nedeni. Pasif iÃ§iciler de en az iÃ§enler kadar risk altÄ±nda. AkciÄŸer kanseri tanÄ±sÄ± ve tedavisi zor bir kanser tÃ¼rÃ¼. Ã‡ok ciddi Ã¶lÃ¼m oranlarÄ±na sahip. Oysa ki korunmak kolay. Bir etkenle yÃ¼zde 90 oranÄ±nda iliÅŸkisi gÃ¶sterilmiÅŸ bir kanser. BÃ¶yle olunca sigaranÄ±n Ã§ok ciddi mÃ¼cadele edilmesi gereken bir konu olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. KullanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi pasif olarak da maruz kalmamamÄ±z gerekiyor. Sigara yasaÄŸÄ±yla ilgili Ã§ok gÃ¼zel kanunumuz var. Bu kanuna hepimizin sahip Ã§Ä±kmasÄ±, duyarlÄ± olmamÄ±z gerekiyor. DumansÄ±z hava sahasÄ±na hepimizin sahip Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m."

AkciÄŸerde oluÅŸan tÃ¼mÃ¶rÃ¼n belirli bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe ulaÅŸmadan belirti gÃ¶stermediÄŸini, bu nedenle erken tanÄ±nÄ±n oldukÃ§a gÃ¼Ã§ olduÄŸunu kaydeden GÃ¼lhan, 50 yaÅŸ ve Ã¼zerindeki sigara tiryakilerinin uzun sÃ¼reli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, kan tÃ¼kÃ¼rme, gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ±, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, kilo kaybÄ± gibi ÅŸikayetleri Ã¶nemseyip doktora baÅŸvurmalarÄ±nÄ± tavsiye etti.

Konferansa Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer SobacÄ±, TÄ±p FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Mete DolapÃ§Ä± ile Ã¶ÄŸrenciler, hastane Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Â