'KadÄ±nlar arasÄ±nda Ã¶lÃ¼mcÃ¼l akciÄŸer kanseri yÃ¼kseliÅŸte'

Hitit Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi GÃ¶ÄŸÃ¼s HastalÄ±klarÄ± Anabilim DalÄ± Ã–ÄŸretim Ãœyesi Prof. Dr. Meral GÃ¼lhan, Hitit Ãœniversitesi tarafÄ±ndan Kanser HaftasÄ± dolayÄ±sÄ±ylaÂ Erol OlÃ§ok EÄŸitim ve AraÅŸtÄ±rma HastanesindeÂ dÃ¼zenlenenÂ "SÄ±k gÃ¶rÃ¼len kanserlerde bilinmesi gerekenler"Â konulu konferansta, akciÄŸerin hayati bir organ olmasÄ± nedeniyle akciÄŸer kanserinin en Ã¶lÃ¼mcÃ¼l tÃ¼rler arasÄ±nda bulunduÄŸunu belirtti.Â
DÃ¼nya SaÄŸlÄ±k Ã–rgÃ¼tÃ¼ verilerine gÃ¶re, yÄ±lda bir milyon 600 bin kiÅŸinin yakalandÄ±ÄŸÄ± akciÄŸer kanserinin en yaygÄ±n kanser tÃ¼rÃ¼ olduÄŸuna iÅŸaret eden GÃ¼lhan, yÄ±lda bir milyon 400 bin insanÄ±n da bu nedenle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini anlattÄ±.
Bu kanser tÃ¼rÃ¼nÃ¼n daha Ã§ok erkeklerde gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ vurgulayan GÃ¼lhan, "Nedeni ise sigara tÃ¼ketiminin erkeklerde daha yaygÄ±n olmasÄ±. Ancak kadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan, ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." diye konuÅŸtu.
TÃ¼rkiye'de de bu durumun dÃ¼nya ile aynÄ± doÄŸrultuda geliÅŸtiÄŸini belirten GÃ¼lhan, "AkciÄŸer kanseri, TÃ¼rkiye'de erkeklerde aÃ§Ä±k ara birinci sÄ±rada. KadÄ±nlarda ise dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ sÄ±rada ancak yayÄ±nlanan bir Ã¶nceki istatistiklerde daha gerideydi. DolayÄ±sÄ±yla TÃ¼rkiye'de de kadÄ±nlar arasÄ±nda akciÄŸer kanseri yÃ¼kseliÅŸte. Ãœlkemizde yÄ±lda 30 bin kiÅŸi akciÄŸer kanserine yakalanÄ±yor." ifadelerini kullandÄ±.
GÃ¼lhan, akciÄŸer kanserinin en Ã¶nemli sebebinin sigara kullanÄ±mÄ± olduÄŸunu vurgulayarak, ÅŸunlarÄ± sÃ¶yledi:
"AkciÄŸer kanserine yakalananlarÄ±n yÃ¼zde 90'Ä± sigara kullanmakta. Sigara iÃ§enler, iÃ§meyen birinin akciÄŸer kanseri olduÄŸunu gÃ¶rdÃ¼ÄŸÃ¼nde 'sigara iÃ§mediÄŸi halde akciÄŸer kanseri oldu' diye derin bir nefes alÄ±yor. Buna sÄ±ÄŸÄ±nmamak lazÄ±m. Tabii ki akciÄŸer kanserinin tek nedeni sigara deÄŸil ancak en bÃ¼yÃ¼k nedeni. Pasif iÃ§iciler de en az iÃ§enler kadar risk altÄ±nda. AkciÄŸer kanseri tanÄ±sÄ± ve tedavisi zor bir kanser tÃ¼rÃ¼. Ã‡ok ciddi Ã¶lÃ¼m oranlarÄ±na sahip. Oysa ki korunmak kolay. Bir etkenle yÃ¼zde 90 oranÄ±nda iliÅŸkisi gÃ¶sterilmiÅŸ bir kanser. BÃ¶yle olunca sigaranÄ±n Ã§ok ciddi mÃ¼cadele edilmesi gereken bir konu olduÄŸu ortaya Ã§Ä±kÄ±yor. KullanmadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z gibi pasif olarak da maruz kalmamamÄ±z gerekiyor. Sigara yasaÄŸÄ±yla ilgili Ã§ok gÃ¼zel kanunumuz var. Bu kanuna hepimizin sahip Ã§Ä±kmasÄ±, duyarlÄ± olmamÄ±z gerekiyor. DumansÄ±z hava sahasÄ±na hepimizin sahip Ã§Ä±kmasÄ± lazÄ±m."
AkciÄŸerde oluÅŸan tÃ¼mÃ¶rÃ¼n belirli bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸe ulaÅŸmadan belirti gÃ¶stermediÄŸini, bu nedenle erken tanÄ±nÄ±n oldukÃ§a gÃ¼Ã§ olduÄŸunu kaydeden GÃ¼lhan, 50 yaÅŸ ve Ã¼zerindeki sigara tiryakilerinin uzun sÃ¼reli Ã¶ksÃ¼rÃ¼k, kan tÃ¼kÃ¼rme, gÃ¶ÄŸÃ¼s aÄŸrÄ±sÄ±, nefes darlÄ±ÄŸÄ±, iÅŸtahsÄ±zlÄ±k, kilo kaybÄ± gibi ÅŸikayetleri Ã¶nemseyip doktora baÅŸvurmalarÄ±nÄ± tavsiye etti.
Konferansa Hitit Ãœniversitesi RektÃ¶rÃ¼ Prof. Dr. Reha Metin Alkan, Ä°l SaÄŸlÄ±k MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Ã–mer SobacÄ±, TÄ±p FakÃ¼ltesi DekanÄ± Prof. Dr. Mete DolapÃ§Ä± ile Ã¶ÄŸrenciler, hastane Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ± ve vatandaÅŸlar katÄ±ldÄ±.Â
Prof. Dr. GÃ¼lhan, "KadÄ±nlarda da sigara kullanÄ±mÄ± ve buna baÄŸlÄ± olarak akciÄŸer kanseri gÃ¶rÃ¼lme sÄ±klÄ±ÄŸÄ± artÄ±ÅŸ gÃ¶stermekte. KadÄ±nlarÄ±n Ã¶lÃ¼m nedenleri arasÄ±nda meme kanserinin ardÄ±ndan ikinci sÄ±rada akciÄŸer kanseri yer almaktadÄ±r." dedi.
Ukrayna EÄŸitim ve Bilim BakanÄ± Hrynevych, "Ukrayna'daki Ã¼niversitelerde yaklaÅŸÄ±k 2 bin 700 TÃ¼rk Ã¶ÄŸrenci eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. AynÄ± zamanda Ukrayna'dan TÃ¼rkiye'ye eÄŸitim iÃ§in gelen Ã¶ÄŸrencilerin sayÄ±sÄ± artmaya devam ediyor. Bu yÄ±l sayÄ± 500'e Ã§Ä±ktÄ±. Ukrayna dili programÄ± aÃ§Ä±ldÄ±ktan sonra ortaklaÅŸa programlar yapabilir, Ã§ift diploma programlarÄ±na geÃ§ebiliriz" dedi
SorularÄ±nÄ±n yÃ¼zde 10'u eriÅŸime aÃ§Ä±lan YÃ–KDÄ°L sÄ±navÄ±nÄ±n tamamÄ±nÄ±n eriÅŸime aÃ§Ä±lmasÄ± iÃ§in KDK'ye yapÄ±lan baÅŸvurunun, adayÄ±n lehine sonuÃ§landÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Sosyolog Dr. Esra Albayrak, Ã§ocuk ihmali ve istismarÄ±na iliÅŸkin yaptÄ±ÄŸÄ± aÃ§Ä±klamada, sorunun medyanÄ±n gÃ¼nlÃ¼k tartÄ±ÅŸmalarÄ± iÃ§erisinde Ã§Ã¶zÃ¼mlenmesinin mÃ¼mkÃ¼n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve konunun bilhassa uzmanlar tarafÄ±ndan tartÄ±ÅŸÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti
YabancÄ± Dil Bilgisi Seviye Tespit SÄ±navÄ± ilkbahar dÃ¶nemi iÃ§in baÅŸvuran adaylarÄ±n sÄ±nava giriÅŸ belgeleri eriÅŸime sunuldu.
ÃœÃ§ Ã¼niversitede 900 Ã¶ÄŸrencinin TÃ¼rkÃ§e dersi almaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ± Etiyopya'da, Ã¶ÄŸrenciler iÃ§in yeterli sÄ±nÄ±f bulunamÄ±yor
Ãœniversiteye giriÅŸte ilk kez uygulanacak ve 23-24 Haziran'da yapÄ±lacak 2018-YÃ¼ksekÃ¶ÄŸretim KurumlarÄ± SÄ±navÄ±'na baÅŸvurularÄ±n yarÄ±n sona ereceÄŸi bildirildi
IEFT Yurt DÄ±ÅŸÄ± EÄŸitim FuarlarÄ± Genel MÃ¼dÃ¼rÃ¼ Akar, "YÄ±lda 100 bin Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'den yurt dÄ±ÅŸÄ±na eÄŸitim iÃ§in Ã§Ä±karken, ÅŸu an 125 bin uluslararasÄ± Ã¶ÄŸrenci TÃ¼rkiye'deki Ã¼niversitelerde eÄŸitim gÃ¶rÃ¼yor. Bu rakam, 7 yÄ±l Ã¶nce yaklaÅŸÄ±k 25 bin civarÄ±ndaydÄ±" ifadelerini kullandÄ±
ABD, Ä°ngiltere, Ä°sveÃ§ ve Brezilya'da 100'Ã¼n Ã¼stÃ¼nde MS hastasÄ±yla yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmada, kÃ¶k hÃ¼cre naklinin, birÃ§ok hasta iÃ§in "ezber bozan" bir tedavi yÃ¶ntemi olabileceÄŸi belirtildi
TÄ±pta UzmanlÄ±k EÄŸitimi GiriÅŸ SÄ±navÄ± sonuÃ§larÄ± "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden Ã¶ÄŸrenilebilecek
DÃ¼nyanÄ±n Ã¶nde gelen markalarÄ±na ait ÅŸiÅŸelenmiÅŸ sularda yapÄ±lan testlerde, Ã¼rÃ¼nlerin hemen hemen hepsinde plastik iÃ§eriÄŸine rastlandÄ±ÄŸÄ± bildirildi
EndonezyalÄ±lar, baÄŸÄ±ÅŸÄ±klÄ±k sistemini kuvvetlendirmek iÃ§in arÄ± zehriyle yapÄ±lan akupunktur tedavisine baÅŸvuruyor, tedavinin, felÃ§, hepatit, baÅŸ dÃ¶nmesi ve kolesterol gibi bir Ã§ok hastalÄ±ÄŸa iyi geldiÄŸine inanÄ±lÄ±yor.
2018-MSÃœ'nÃ¼n giriÅŸ belgelerinin internetten eriÅŸime aÃ§Ä±ldÄ±ÄŸÄ± bildirildi
Ã–SYM tarafÄ±ndan 6 MayÄ±s'ta dÃ¼zenlenecek sÄ±nava baÅŸvurular 15 Mart'a kadar sÃ¼recek
TÃ¼rkiye'de aile yapÄ±sÄ± araÅŸtÄ±rmasÄ± 2016 sonuÃ§larÄ±na gÃ¶re, eÅŸler arasÄ±nda en fazla sorun yaÅŸanan konunun yÃ¼zde 5,9 ile ev ile ilgili sorumluluklar olduÄŸu gÃ¶rÃ¼ldÃ¼. EÅŸinin gelirinin yeterli olmamasÄ± konusunda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,3, erkekler yÃ¼zde 3, ev ile ilgili sorumluluklarda kadÄ±nlar yÃ¼zde 7,1, erkekler ise yÃ¼zde 4,6 oranÄ±nda sorun yaÅŸadÄ±.
Ã–SYM BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Mahmut Ã–zer, yÄ±lda iki defa yapÄ±lan ALES ilaveten yÄ±lda iki defa da e-ALES yapÄ±lma kararÄ± alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti